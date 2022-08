Nejnovější ohebné véčko od Samsungu láká na výkonnější procesor, vylepšený ohebný displej i fotoaparát, ale především mezigeneračně větší baterii. Bude to stačit na úspěch?

Největší výhodu technologie ohebných displejů jsem vždy spatřoval v tom, mít možnost vyrobit kompaktní zařízení s velkou uhlopříčkou. Pokud sledujete svět technologií, jistě dobře víte, že přesně toto Galaxy Z Flip splňuje. Jak se povedla již čtvrtá verze stylového véčka? To se dozvíte na řádcích níže.

Samsung Galaxy Z Flip4 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip4 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 84,9 × 71,9 × 17,1 mm , 187 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ano Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 3 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2022, 28 999 Kč

Obsah balení: telefon a kabel

Balení obsahuje po vzoru ostatních novějších smartphonů Samsung USB-C/USB-C kabel a nástroj pro vytažení slotu na SIM. Pouzdro či napájecí adaptér je tak potřeba dokoupit samostatně, případně využít nabíječku, kterou již máte.

Líbilo se nám obsah balení v souladu s environmentálním přístupem

Konstrukční zpracování: tajemství se ukrývá v pantu

Zatímco Galaxy Z Flip 5G přinesl oproti první generaci 5G, Galaxy Z Flip3 představoval opravdu zásadní upgrade. Několikanásobně větší vnější obrazovka nebo zvýšená odolnost IPX8 + 120Hz ohebný displej – to byly jedny z hlavních předností. V případě Z Flipu4 však musíte hledat rozdíly o něco důkladněji.

Tak například vnější displej zůstal stejný, ovšem nově je celá barevná nabídka sjednocena do matného provedení, které je mnohem praktičtější. Na test mi dorazila spíše dámská varianta s označením Pink Gold, ale ani to nic nemění na tom, že designově vypadá Z Flip4 stále velmi povedeně. Do budoucna by se mi líbilo, kdyby Samsung představil verzi, která má nejen matné sklo, mimochodem mezigeneračně mírně vylepšené Gorilla Glass Victus+, ale také rámečky, protože na nich budete otisky leštit opravdu často.

Hmotnost se mezigeneračně nepatrně zvýšila.

Další věc, které si můžete snadno všimnout, je stále přetrvávající mezera mezi displejem ve složeném stavu. Dokud Samsung nevymyslí opravdu vysoce odolné ohebné sklo, bude zde menší/větší mezera pravděpodobně napořád. Kdyby se mezi k sobě připlácnutá skla dostala nějaká hrubší nečistota, tak si asi můžete domyslet, co to se skly udělá. Tuhost pantu mi pak přijde mezigeneračně stejná a samozřejmě se může trochu snížit postupem času. Co s Flipem4 stále nelze udělat, je otevřít jej stylovým gestem tak, aby se vrchní část vyklopila, na druhou stranu zvládá rozevření v jedné ruce. Něco mi ale přesto říká, že bude pro životnost displeje mnohem příznivější, když si pomůžete druhou rukou (viz video).

Na co se Samsung letos soustředil, to je samotný pant, který se mu povedlo zmenšit, a tím uvolnit prostor pro baterii, čímž se pravděpodobně i nepatrně zvýšila hmotnost o 4 gramy, o tom ale ještě později.

No a jinak se toho už příliš mnoho nezměnilo. Čtečka je stále na boku, je rychlá a funguje velmi spolehlivě. Šuplíček pojme pouze jednu nanoSIM a žádnou paměťovou kartu. Pokud budete chtít používat dvě SIM, musí být druhá elektronická. Stejně tak ale naštěstí zůstala i zvýšená odolnost IPX8, Z Flip4 tedy můžete teoreticky ponořit do vody díky utěsnění ohebného mechanismu a dalších komponent.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IPX8

použití Gorilla Glass Victus+

spolehlivá čtečka otisků prstů

matná povrchová úprava

přepracovaný pant

Nelíbilo se nám jednou rukou nelze příliš pohodlně otevřít

Displej: dojem kazí velký průstřel

Pokud jste čekali nějakou převratnou změnu po rozevření displeje, třeba nasazení kamerky UDC 2.0, kterou disponuje Fold4, budu vás muset zklamat. I zde totiž došlo spíše k menším vylepšením. Jedním z nich jsou třeba o něco tenčí rámečky, upraven byl ale také zobrazovací panel, jenž nově umí regulovat obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. To by mimochodem mělo ještě zlepšit výdrž, chvályhodné je také zvýšení maximálního jasu až na 1 000 nitů.

V oblasti pantu je každopádně stále viditelný ohyb, který mi ovšem během používání nijak nepřekážel a rychle jsem si na něj zvykl. Pravdou však je, že třeba Huawei P50 Pocket je, co se ohybu týče, přeci jen o trochu dál. Další prostor pro budoucí zlepšení vnímám u selfie kamerky, respektive průstřelu, který je ve srovnání s Galaxy S22 téměř dvojnásobně veliký (viz video a přiložené fotografie). Jinak se mi ale líbí, že má Z Flip4 symetrické rámečky a samozřejmě i AMOLED jako takový s krásně živými barvami a dostatečně jemným Full HD+ rozlišením.

To, v čem spočívá největší síla Z Flipu4, jsou samozřejmě možnosti spojené s ohýbáním. Z telefonu s 6,7" displejem můžete rázem vykouzlit opravdu kapesní zařízení a v případě potřeby klidně používat i jen vnější 1,9" panel, jehož možnosti byly mírně rozšířeny. Skrze něj můžete nyní pomocí přednastavených odpovědí nebo třeba namluvením textu odpovídat na zprávy, ale také používat různé widgety včetně těch pro kontrolu různého příslušenství. Občas si říkám, jak by asi Z Flip vypadal s kruhovým displejem, který má Huawei P50 Pocket, v němž by mohl telefon nabízet v podstatě všechny možnosti, které známe z hodinek Galaxy Watch.

Líbilo se nám 1–120Hz obnovovací frekvence

vysoký maximální jas + krásné barvy

mírně tenčí rámečky

Nelíbilo se nám vnější displej nedoznal změn

velký průstřel selfie kamerky

Zvuk: stereo, které neurazí

Galaxy Z Flip4 nabízí stereo zvuk o rozumné kvalitě. Bohužel je však zvuk vycházející z horního hlasitého reproduktoru (sluchátka) o něco méně bohatší na basy i hlasitost. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby se podařilo výrobci implementovat stejně výkonné reproduktory, ale je jasné, že zvlášť u zařízení této konstrukce to bude o něco složitější.

Líbilo se nám slušné reproduktory…

Nelíbilo se nám …, které se však liší výkonem

Výkon hardwaru: Snapdragon na palubě

Výkonu má Z Flip4 díky nasazení nového Snapdragonu 8+ Gen1 v doprovodu 8 GB LPDDR5 RAM více než dost. Nově lze pak Z Flip4 kromě 128/256 GB verzi pořídit rovněž v 512GB variantě. Čipset má kromě brutálního výkonu navíc velmi dobře zvládnutý tepelný management, takže ani takto kompaktní zařízení se napříč vyšší zátěži příliš nezahřívá, pokud se například nerozhodnete spouštět v kuse za sebou benchmarky nebo nepřetržitě točit 4K video během teplých dnů.

Líbilo se nám extrémní výkon, přitom bez velkého zahřívání

Výdrž baterie: za 30 minut na 50 %

Navýšení kapacity o 400 mAh právě díky upravenému pantu ve spojení se zmíněným čipsetem znamená opravdu skvělou výdrž, v mém případě až jeden a půl dne, kdybych se jen trochu snažil. Spolehlivě však zvládne jeden náročný den. A protože pouze SoC neboli čas zapnuté obrazovky podle mě není příliš vypovídající hodnota, zaznamenal jsem údaj z používání aplikace Waze, která je energeticky dost náročná. Dá se říct, že za každých 10 minut zapnutého Waze s jasem displeje zhruba na 80 % si aplikace ukousne přibližně 1,5 % baterie, což znamená, že za necelou hodinu a půl používání aplikace Waze vám ubyde zhruba 13 až 14 % kapacity baterie. Podle mě je to velmi slušná hodnota.

Další zásadní inovací je rychlost nabíjení, která vyrostla alespoň na 25 W. Oproti už několikrát zmíněnému P50 Pocket je to stále poměrně málo, nicméně alespoň na 50 % se dostanete zhruba za půl hodinku. Případně si samozřejmě můžete někde telefon odložit na bezdrátovou nabíječku (max. výkon 15 W) nebo z něj naopak dobít příslušenství výkonem 5 W.

Líbilo se nám podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

mezigeneračně lepší výdrž

Nelíbilo se nám ve srovnání s konkurencí pomalé nabíjení

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: lepší hlavně v noci?

Řada Z Flip se nikdy nevydávala za kdovíjak fantastické fotomobily a dovolím si tvrdit, že to platí i u Z Flipu4. Vůbec to ale neznamená, že to by byly fotografie špatné, právě naopak, pokud však chcete fotomobil kompaktních rozměrů, uděláte lépe, když si pořídíte Galaxy S22. Nicméně hlavní snímač má nyní vylepšenou optickou stabilizaci a větší velikost jednotlivých pixelů, což lze pozorovat hlavně u fotek pořízených za zhoršeného světla. I když jsem fotil v dost potemnělé ulici, dokázal smartphone na hlavní kamerku zachytit vcelku solidní fotku (i portrét) no a přes den se pak můžete těšit na líbivé snímky od Samsungu, které mají klasicky pěkné saturovanější barvy, ve většině případech dobře fungující HDR, dostatek detailů i při přiblížení a také správně nastavenou expozici.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 10 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 Velikost senzoru 1/1.76" ?" ?" Velikost pixelů 1,8 µm 1,12 µm 1,22 µm Ohnisko/rozsah 24mm 123˚ 26mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

U ultraširokoúhlého objektivu mě pak mrzí absence automatického ostření, takže makro nepřichází v úvahu. Potěší alespoň slušný 123stupňový rozsah, vcelku pěkně sladěné barvy s hlavním senzorem a relativně schopný noční režim, i když se neobejde bez šumu.

Samsung Galaxy Z Flip4 4K 30 FPS

No a díky kloubu jsem také natáčel víc než obvykle. Třeba takový časosběr běžně vůbec nepoužívám, ale s možností si jej spustit a telefon odložit jsem měl mnohem větší motivaci jej zapnout. Stejně tak samozřejmě můžete s Flipem4 takto řešit videokonference díky 10Mpx selfie kamerce, která je samozřejmě kvalitou lepší než kamerka pod displejem Z Foldu4.

Líbilo se nám slušná fotovýbava

schopný noční režim

Nelíbilo se nám chybí automatické ostření u ultraširokoúhlého objektivu

Software: v hlavní roli lišta

Velkým lákadlem ohebných novinek je také povedená nadstavba One UI 4.1, která u vybraných aplikací umožňuje lepší využití horní a spodní části displeje, například YouTube nebo Spotify. Dokonce si takto můžete udělat ze spodní části displeje i touchpad. Chválím také dlouhou softwarovou podporu, konkrétně příslib čtyř velkých aktualizací systému a pěti let bezpečnostních záplat. Velkou nevýhodou je naopak absence režimu DeX, který si Samsung nechává u ohebných smartphonů pouze pro Fold.

Líbilo se nám dlouhá podpora

možnosti rozdělení displeje

Nelíbilo se nám bez podpory DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Flip4 si jednoduše kupte, pokud hledáte stylové véčko kompaktních rozměrů se skvělou vydrží, fantastickým výkonem, kvalitním displejem a spolehlivou čtečkou otisků prstů na boku. A naopak si jej nepořizuje, pokud byste náhodou potřebovali mít v telefonu dvě fyzické nanoSIM karty, teleobjektiv nebo režim DeX. Asi tak bych telefon zkráceně zhodnotil. Celkově je ale novinka povedeným smartphonem, který by byl osobně mou volbou číslo jedna v případě, že bych se rozhodl přejít z klasické konstrukce na ohebný smartphone. Cena je navíc nastavena příznivě, neboť může být váš již za necelých 28 tisíc korun.

Konkurence

Konkurentem číslo jedna je několikrát zmíněný Huawei P50 Pocket, který má lépe vyřešený ohyb u ohebného displeje, ale také rychlejší nabíjení a rovněž vyspělejší fotovýbavu. Na druhou stranu se musíte smířit s absencí bezdrátového nabíjení či zvýšené odolnosti IPX8.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei P50 Pocket Rozměry 170 × 75,5 × 15,2 mm , 190 g Displej OLED, 6,9" (2 790 × 1 188 px) Fotoaparát 40 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , nanoSD Akumulátor 4 000 mAh Kč 24 990 Kč

Těšit se můžeme rovněž na novou Motorolu Razr, tedy za předpokladu, že se u nás bude prodávat. Ta nabízí stejně výkonný procesor a větší vnější displej.

Přejít do katalogu Motorola Razr 2022 Rozměry 167 × 79,8 × 7,6 mm , 200 g Displej POLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , 1×3,2 GHz + 1×2,75 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz