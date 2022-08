Samsung uvedl v rámci nové řady chytrých hodinek Galaxy Watch 5 také vůbec poprvé špičkovou vlajkovou variantu Galaxy Watch 5 Pro. U ní slibuje exkluzivní materiály, dvounásobnou výdrž baterie nebo třeba exkluzivní funkce, za to vše si ale připlatíte. A jaká je realita? Vyplatí si připlatit si za verzi Pro? To vám řekneme v dnešním testu.

Samsung letos v rámci své nové řady hodinek se systémem od Googlu na palubě představil rovnou tři modely. Standardní Galaxy Watch5 ve dvou velikostech přímo navazují na loňské Galaxy Watch4 a vylepšují zejména výdrž baterie a další drobnosti. Pak je tu ale ještě vlajková verze Galaxy Watch5 Pro, která je určena pro všechny, kteří nechtějí dělat kompromisy. Ve funkcích, vzhledu, výdrži nebo materiálech. Nejlepší hodinky, které kdy Samsung vyrobil, stojí 12 tisíc korun a my jsme v testu prověřili, zda si dokáží tuto cenu obhájit.

Samsung Galaxy Watch5 Pro – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE Kompletní specifikace Konstrukce 45,4 × 45,4 × 10,5 mm , 46,5 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px), tvar: kruhový Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Samsung Exynos W920 , Paměť RAM: 1,5 GB , vnitřní paměť: 16 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 590 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost srpen 2022, 12 999 Kč

Obsah balení: nový kabel na palubě

V podlouhlé černé krabičce čekají pečlivě uložené hodinky, manuály a také úhledně složená nabíjecí magnetická kolébka s kabelem zakončeným nově USB-C, což je oproti předchozí generaci, která používala USB-A, změna. Kompatibilita nicméně zůstala zachována – pokud máte loňské Galaxy Watch4, můžete kolébkou nabíjet i nové hodinky. V balení ale nenajdete, jak je dnes zvykem, nabíjecí adaptér, takže musíte použít svůj vlastní.

Líbilo se nám zpětná kompatibilita magnetické kolébky s loňskou generací

Nelíbilo se nám chybí adaptér

Design a konstrukce: titan, safír a obří baterie

Galaxy Watch5 Pro poznáte oproti standardním Watch5 na první pohled díky vystupující obrubě displeje, který je tak více chráněný. Nejde ale o otočnou lunetu jako u předchozích Galaxy Watch4 Classic, po obrubě displeje je ale zachována ta digitální. Verzi Pro pak vévodí i výrazně lepší a odolnější materiály. Sklíčko displeje je safírové a nabízí tvrdost 9 na Mohsově stupnici tvrdosti. Nabízí tak až o 60 % větší tvrdost než běžné sklíčko u Galaxy Watch4. Pouzdro hodinek je pak z titanu a celé hodinky jsou samozřejmě vodotěsné dle IP68 a nabízí certifikaci do 5 atmosfér i dle vojenského standardu MIL-STD-810G. Prostě do nejlepší, co dokáže Samsung nabídnout.

Dle papírových údajů jsem se bál, jestli Watch5 nebudou příliš velké a těžké. Můžete být v klidu. Nejsou. Rozměry jsou půdorysně prakticky stejně velké jako klasické Watch5 a menší než Watch4 Classic. Jediné, co je znát, je oproti klasickým Watch5 větší tloušťka a vyšší hmotnost 46 gramů, ostatně uvnitř máme, na poměry hodinek, obří baterii. Samsung tvrdí, že Watch5 Pro jsou jen o milimetr tlustší, v praxi je ale rozdíl oproti klasickým Watch5 větší. Na ruce to ale stále nijak nevadí a i když už cítím, že na ní něco mám, nijak to neobtěžuje. A hmotnost je dokonce o 5 gramů nižší než u Watch4 Classic.

Stříbrná varianta

Verzi Pro si můžete pořídit v elegantní černé barvě, kterou jsme měli na test, nebo stříbrné. Samsung musím za design pochválit. Nevymýšlel žádné kejkle a nesnažil se hodinky udělat zbytečně outdoor. Design je minimalistický, jednoduchý a díky tomu se hodinky skvěle hodí s pryžovým páskem do fitka a pak jen přehodíte pásek za kožený a můžete vyrazit na obchodní meeting, k saku se hodí totiž stejně dobře. Hodinky opět používají 20mm řemínky, takže pokud máte současné Galaxy Watch4, můžete je znovu použít a na výběr máte jinak plejádu pásků.

Hodinky pak dostanete se zbrusu novým pryžovým páskem bez dírek a se šikovnou magnetickou přezkou. Je to neuvěřitelně praktické a okamžitě jsem si zvykl na pohodlné odepínání/zapínání, přitom na ruce drží spolehlivě a nerozepínají se u sebenáročnějšího cviku ani při spaní. Problémem je nicméně nabíjení, protože s tímto páskem hodinky nelze položit třeba na bezdrátovou nabíječku či powerbanku – jediným způsobem tak zůstává nabíjení přes dodávanou kolébku, nebo vždy před nabíjením pásek sundávat, což není příliš praktické.

Líbilo se nám vysoká odolnost a skvělé materiály

20mm vyměnitelné pásky

kvalitní zpracování

nový praktický sportovní pásek s magnetickou přezkou

Nelíbilo se nám vyšší hmotnost a trochu větší tloušťka

Displej: tvrdý a bez lunety

Hodinkám vévodí stejný Super AMOLED displej jako u dalších Galaxy Watch a u verze Pro je stejně velký jako v případě klasických Galaxy Watch5. Úhlopříčka tedy činí 1,36 palce, rozlišení 450 × 450 px a jemnost slušných 331 PPI. Je hezky jemný, nabízí syté barvy a je dobře vidět i na přímém slunci. Aktivuje se zvednutím ruky, případně si můžete zapnout šikovnou funkci Always-On, kdy svítí neustále. Díky větší baterii si to bez problémů můžete dovolit. Ačkoliv u klasických Watch4 jsem funkci měl deaktivovanou, u Watch5 Pro ji zapínám.

Samsung už, zdá se, zcela opustil fyzickou lunetu, na jejímž otáčení je ovládání systému postavené a oproti loňským Watch4 Classic už je zde luneta jen digitální. Funguje nicméně dobře a například swipování nabídkami pomocí ní je pohodlné a stále zůstává nečekaně šikovným a cool prvkem. Hodinky lze kromě výměnných řemínků stylizovat rovněž pomocí řady ciferníků, které jsou často pěkně animované, s možností vybrat si svoje vlastní komplikace a není problém si je vizuálně sladit s tapetou na vnějším displeji Galaxy Z Flipu3 nebo Z Flipu4. Praktický vodní zámek, kdy displej ve vodě nereaguje na dotyky, rovněž patří do repertoáru výbavy, stejně jako automatické úpravy jasu dle okolního světla.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej s jemným rozlišením

vysoký maximální jas

dobře fungující automatická regulace jasu

safírové sklíčko

široký výběr Always-On ciferníků, které je možné upravit

pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí

spolehlivá digitální luneta s přesným ovládáním

Hardware: stejný jako vloni

Trochu zklamáním může být z větší části identický vnitřní hardware jako vloni. Zejména jsem očekával nasazení nové generace procesoru, který by byl úspornější a efektivnější, což by se projevilo na lepší výdrži. Na palubě tak máme opět osvědčené kombo v podobě 5nm procesoru Exynos W920 s grafickým čipem Mali-G68, 1,5 GB RAM a 16 GB paměti, z níž pro vaše aplikace, hudbu a obrázky zůstane k dispozici zhruba 8 GB.

Vybrat si pak můžete mezi Wi-Fi/Bluetooth verzí za 12 tisíc korun, nebo o tisícovku dražší verzí s podporou LTE, která funguje s e-SIM. Tu lze pořídit i u tuzemských operátorů a vyřešena byla již i kompatibilita s O2, které umí nově nabídnout jedno číslo na více eSIM. Pokud rádi chodíte běhat nebo podnikáte jiné fyzické aktivity, kde je lepší telefon nechat doma či ve skřínce v šatně, vřele verzi s LTE doporučuji. Připojíte k ní sluchátka, při běhání posloucháte hudbu i on-line a kdokoliv se vám dovolá nebo obdržíte zprávy.

Líbilo se nám solidně velká paměť

LTE verze s e-SIM pro větší nezávislost

Nelíbilo se nám stejný procesor jako vloni

Baterie a nabíjení: pořádný update

Baterie je asi největší lákadlo a pro mě hlavním důvodem k pořízení Galaxy Watch5 Pro oproti Watch5. Baterie má totiž 590 mAh – nabízí tak skoro dvojnásobnou kapacitu oproti Galaxy Watch4 a je o 180 mAh větší než u Galaxy Watch5. A rozdíl je hodně znát. Zatímco původní Watch4 mi vydržely zhruba den a Watch5 vydrží den a noc, Watch5 Pro dají bez problému dva celé dny i noci se sledováním spánku. Zatímco výdrž tak byla trochu Achillovou patou hodinek od Samsungu s Wear OS, zde to už neplatí. I když Samsung slibuje reálnou výdrž 80 hodin a já se spíš pohybuji někde kolem 50 hodin, mohu hodnotit výdrž jako dobrou. Díky velké baterii Samsung slibuje až 20 hodin kontinuálního používání GPS, a to musím potvrdit. Za 2 hodiny jízdy na kole s GPS ubylo zhruba 10 % baterie a s Watch5 Pro skutečně není problém celý den sportovat.

Hodinky mají bez problémů reálnou výdrž 2 dny

Samsung také zapracoval na druhé bolístce původních Watch4 – rychlosti nabíjení. Watch5 Pro se nabíjí takřka dvakrát rychleji. I přes výrazně větší baterii trvá plné nabití zhruba dvě hodiny. Ale pozor, pouze před dodávanou kolébku s USB-C. Pokud hodinky položíte na bezdrátovou nabíječku nebo powerbanku (obojí od Samsungu), případně použijete kolébku z loňských Galaxy Watch4, trvá nabíjení o hodinku déle. Ač se tedy nabíjení citelně zrychlilo, stále je na čem pracovat a ideálem pro mě je nabití za zhruba hodinu, maximálně hodinu a půl. Doba nabíjení teď už ale skoro neomezuje a Samsung za zrychlení chválím.

V balení je nová kolébka s USB-C

Pokud budete nabíjet hodinky na bezdrátové nabíječce, zkontrolujte si předem, aby kromě standardu Qi podporovala i PD. Řada běžných bezdrátových nabíječek a powerbank jiných výrobců než Samsung totiž dokáže nabít mobil, ale s hodinkami mají bez tohoto standardu problém. Šikovné pak je, že hodinky můžete nabít i při položení na zadní stranu telefonu Samsung, stačí aktivovat režim bezdrátového sdílení energie.

Líbilo se nám reálná výdrž baterie dva celé dny a dvě noci

až 20 hodin používání GPS

zrychlené nabíjení

Nelíbilo se nám nabíjení je rychlejší jen přes dodávanou kolébku s USB-C

Systém, prostředí a funkce: Wear OS v hlavní roli

Galaxy Watch4 způsobily revoluci. Samsung zahodil svůj Tizen, na kterém běželo několik předchozích generací jeho hodinek, a nahradil ho Wear OS od Googlu, ale se svou nadstavbou One UI. Hodinky tak mají prakticky stejný vzhled menu a ovládání jako starší hodinky s Tizenem. Letošní Galaxy Watch5 pro žádnou revoluci nepřináší, ba ani evoluci, systém totiž zůstal stejný a oproti Watch4 jsme se dočkali pouze malinkých změn.

Díky Wear OS od Googlu můžete s hodinkami platit přes NFC s Peněženkou Google, využívat Google služby, jako jsou Mapy, YouTube Music nebo Google Fit, a samozřejmě stahovat nové aplikace z Google Play. V obchodě s aplikacemi najdete třeba hezky udělané Spotify, Shazam, Telegram, Outlook, LifeSum a další fitness aplikace, nicméně za poslední rok se nabídka aplikací skoro nerozrostla, což je pro mě trochu zklamání a oproti Apple Watch je aplikací citelně méně. Na druhou stranu notifikace ze všech aplikací fungují výborně a můžete upozornění a zprávy navíc nejen číst, ale také na ně odpovídat formou rychlých odpovědí i pomocí klávesnice, případně například kreslením jednotlivých znaků na displej.

Prostředí hodinek je rychlé a povedené. Nechybí řada ciferníků nebo možnost stahovat aplikace z Google Play

Podobně jako v minulosti si budou Galaxy Watch5 Pro nejlépe rozumět s telefony od Samsungu, u ostatních podporovaných telefonů s Androidem pak počítejte se stažením aplikace Health, Wear a případně i plug-inu pro dané hodinky. Naopak uživatelé iPhonů a telefonů bez GMS (například Huawei) mají smůlu a Galaxy Watch4 s nimi nepropojíte.

Wear OS od Googlu s One UI od Samsungu je obecně velmi povedený a rychlý. Líbí se mi propracované ciferníky a extrémně intuitivní prostředí ovládané swipováním a digitální lunetou. Vlevo jsou notifikace, swipem zezdola otevřete menu se všemi aplikacemi, seshora pak lištu s rychlými zástupci a vpravo si můžete přidat mnoho widgetů, které jsem si hodně oblíbil. Kromě kalendáře, počasí nebo různých fitness funkcí si zde můžete dát třeba widget s aplikací App in the Air s přehledem vašich letů, pokud často létáte, ovládání Spotify a mnohé další. Kliknutím na widget se vždy dostanete do příslušné aplikace. Navíc si můžete nakonfigurovat, co dělají boční tlačítka, zda například aktivují placení, nebo odstartují měření fitness aktivity a podobně.

Příklady užitečných widgetů

Líbí se mi také vychytané propojení s telefonem. Pokud například spustíte na telefonu pěší navigaci, můžete mobil klidně uklidit do kapsy, protože se na hodinkách okamžitě objeví mapka s navigací a můžete v navigaci pokračovat zde. A když je potřeba zatočit, zavibrují. Na palubě nechybí ani hlasový Google Asistent (pouze v angličtině). Vhod přijdou také chytré režimy – třeba režim pro kino a divadlo, který vypne displej i notifikace, nebo třeba noční režim.

Líbilo se nám svižný a intuitivní systém Wear OS s nadstavbou One UI od Samsungu

skvělá konektivita včetně podpory eSIM

bezkontaktní placení s Peněženkou Google

možnost odpovídat na zprávy

služby Google včetně Asistenta, YouTube Music, Google Map

obchod Google Play pro stahování aplikací

Nelíbilo se nám nekompatibilní s iPhony a dalšími telefony bez GMS (kvůli Wear OS)

aplikací stále není mnoho

Sportovní a zdravotní funkce: změří tuk i chrápání

BIA, EKG, krevní tlak

Kde Samsung exceluje, to jsou sportovní funkce ve spojení s aplikací Samsung Health v telefonu. Hodinky mají nový čip vyhodnocující údaje ze všech senzorů, kterých zde máme opravdu hodně. Optický a elektrický srdeční senzor vám změří tep, tlak a dokonce i EKG. BIA senzor vám pak zanalyzuje složení těla a zde musím říct, že Samsung hodně zapracoval na spolehlivosti a přesnosti. Zatímco u Watch4 byla analýza úspěšná tak v půlce případů, Watch5 Pro mi vše změří vždy na první dobrou a výsledky jsou konzistentní. Oproti fitness váhám mi sice konstantně měří o zhruba 4 % tuku v těle více, ale výsledky jsou konzistentní, což je pro sledování vašeho pokroku důležité.

Hodinky vám podrobně změří spánek nebo složení těla

Hodinky to provádí pomocí analýzy bioelektrického odporu a zjistí množství škodlivého viscerálního tuku v těle, mohou také spočítat BMI, stejně jako například hmotnost kosterního svalstva. Měření probíhá jednoduše. Přiložením prsteníčku a prostředníčku druhé ruky na dvojici tlačítek, kterými do těla proudí slabý střídavý proud, senzor zjišťuje množství vody v těle, kdy tkání s vyšším obsahem vody prochází proud rychleji. Tuk přitom obsahuje méně vody než svaly.

Pokud byste si chtěli změřit EKG či krevní tlak (k jehož kalibraci je zapotřebí disponovat klasickým přístrojem pro měření krevního tlaku), je potřeba si stáhnout samostatnou zdravotní aplikaci. Právě EKG a měření krevního tlaku je navíc dostupné pouze pro telefony Samsung, což je rozhodně škoda.

Měření spánku

Výše uvedené možnosti pak doplňuje měření tepu, okysličení krve, ale také spánku, kde je nově k dispozici i „coachovací režim“ pro lepší spaní. Nechybí ukazatel chrápání, fází spánku a také nasycení krve kyslíkem. Mimochodem, zde mi hodinky ukazují, že mám možná problém a objednal jsem se kvůli tomu k doktorovi. Jsem zvědavý, zda jsem skutečně díky hodinkám na něco nepřišel. Se spánkem souvisí i nový infračervený senzor snímající teplotu vaší kůže na spodní části hodinek, ten je ale ještě neaktivní a zapne se až s aktualizací. A díky němu vám ukáží hodinky ještě více dat o vašem spánku.

Galaxy Watch5 Pro podporují také několik desítek sportovních režimů a za pochvalu stojí automatická detekce cvičení, která dokáže spolehlivě rozpoznat fyzickou aktivitu a aktivovat měření, ale také automatické pozastavení (ve chvíli, kdy jdete/běžíte a například se na chvíli zastavíte). Funguje to při chůzi, běhu, jízdě na kole nebo třeba plavání. S ním je spojená možnost trackování velmi podrobných informací o vaší rychlosti při každé délce bazénu a v propojené aplikaci Samsung Health najdete i SWOLF. Výhodou Galaxy Watch je možnost propojení s hrudním pásem, pokud to myslíte s měřením srdečního tepu vážně. Informace, které hodinky zaznamenávají v průběhu sportovních aktivit, si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech. Podobně jako v minulosti je také možné naměřené údaje vyexportovat a dále s nimi pracovat.

Za pochvalu stojí skvěle fungující automatická detekce fyzické aktivity včetně plavání.

Watch5 Pro pak přináší dvě exkluzivní funkce oproti Watch5. V propojené aplikaci Samsung Health umožňují import a export souborů GPX, abyste mohli třeba poslat někomu vaši trasu, kudy jste běželi a mohli s ním soupeřit virtuálně. Zajímavá je také funkce Track back. Když vyběhnete třeba v neznámém městě, hodinky vám průběžně ukazují, kudy se dostat zpátky, abyste trefili a také abyste měli přesně tu vzdálenost, kterou potřebujete.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů včetně plavání

měření tělesné kompozice, EKG, krevního tlaku, SpO2

spolehlivá automatická detekce cvičení

možnost naměřené údaje vyexportovat

skvělé sledování spánku

Nelíbilo se nám EKG a měření krevního tlaku jen u telefonů Samsung

Hodnocení: skvělé hodinky pro ty, co to myslí vážně

A můj verdikt? Samsung Galaxy Watch5 Pro jsou naprosto skvělé hodinky. Přináší vše, co bylo dobré na Galaxy Watch4 a přidávají dvounásobnou výdrž baterie, výrazně rychlejší nabíjení a odolnější tělo. Pokud nechcete kompromisy a nevadí vám trochu vyšší hmotnost, jděte určitě do Watch5 Pro místo standardních Watch5. Vzhledem k materiálům a při porovnání s Apple Watch navíc Watch5 Pro ani tak moc nezarazí cenou, která startuje na 12 tisících korunách za Wi-Fi verzi a o tisícovku dražší je verze s LTE, za kterou si doporučuji připlatit.

