Telefony Oppo a OnePlus už si v Německu nepořídíte. Důvodem jsou patenty

Fotografie: Oppo

Oppo a OnePlus, dvě oblíbené čínské značky, se dostaly do poměrně značných potíží u našich západních sousedů. Nově totiž ukončily prodej mobilních telefonů a chytrých hodinek. Samozřejmě k tomu nedošlo jen tak, ale z důvodu prohraného soudu. Ten probíhá mezi Oppo a Nokií a svárem je nedodržování dvou patentů, konkrétně SEP EP 35 57 917 a EP 20 80 193, jak informuje juve-patent.com.

Porušením patentů si je zřejmě Oppo moc dobře vědomo, protože z toho vyvodilo důsledky sotva pár dní po prohraném soudu, kdy ještě teoreticky mohlo být vše při starém. Zásadní proměnou prošly například německé stránky Oppa, ze kterých takřka vše zmizelo a vy se můžete dočíst, že produkty i informace o nich nejsou v současné chvíli dostupné. Výrobce pro uklidnění uživatelů dodává, že stávající produkty lze nadále bezpečně používat i přistupovat k podpoře.

Lehce odlišná situace panuje na webových stránkách OnePlus, které se tváří beze změny. Ovšem jen do chvíle, co si případný zákazník bude chtít koupit telefon. To totiž nejde. Totéž platí o chytrých hodinkách. OnePlus tak na německém trhu prodává sluchátka či příslušenství k mobilním telefonům.

V tuto chvíli se zdá, že Oppo přijalo preventivní opatření, která se týkají jen německého trhu a výhradně značek Oppo a OnePlus. Například Realme je prozatím nedotčeno. Soudní pře samozřejmě není u konce, Oppo se může odvolat, ale naopak se ve vzduchu vznáší také hrozba, že by se patentový spor mohl přesunout i do dalších evropských zemí.