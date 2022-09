Samsung Galaxy Watch5 (44mm)

Pokud nehodláte utrácet za nejlépe vybavené Galaxy Watch5, ale přesto byste si chtěli dopřát nejnovější chytré hodinky od Samsungu, nabízí se Galaxy Watch5. Jak se povedl větší 44mm model, především z hlediska výdrže, prozradím v této recenzi.

Pokud jste v minulosti nedali dopustit na fyzickou otočnou lunetu Galaxy Watch, pak vás letošní nabídka možná mírně zklamala. Na druhou stranu se odvážím hned na začátku recenze přijít s tvrzením, že se i přesto jedná o nejlepší chytré hodinky s Wear OS na trhu. Proč? To se dozvíte na řádcích níže.

Samsung Galaxy Watch5 – videorecenze

Obsah balení: kolébka nově s USB-C

V podlouhlé bílé krabičce čekají pečlivě uložené hodinky, manuály a také úhledně složená nabíjecí kolébka s kabelem zakončeným nově již moderním USB-C.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: navždy sbohem, luneto?

Galaxy Watch5 a Samsung Galaxy Watch4 jsou na první pohled takřka k nerozpoznání a rozdíly se ukrývají opravdu v detailech. Tak například hodinky mají nyní nově o něco vypouklejší zadní stranu, která tak lépe přiléhá na zápěstí, umístění tlačítek však zůstává stejné, podobně jako absence rotační korunky, která by mohla přinejmenším částečně nahradit oblíbenou fyzickou otočnou lunetu. Zůstává také podpora vyměnitelných řemínků o šířce 20 milimetrů, takže pokud jste vlastnili předešlé Watch, můžete řemínky směle dál používat.

Z hlediska komfortu nošení jsem pak neměl problém s hodinkami spát, přestože jsem testoval větší 44mm variantu. Ta ostatně nemusí být příliš velká ani pro dámy, mají-li v oblibě spíše větší hodinky. Líbí se mi také, že Samsung na spodní straně již nějakou dobu nevyužívá žádné plastové prvky, na které by mohli být někteří uživatelé alergičtí. Klid na duši přináší také certifikace IP68 nebo vojenský standard MIL-STD-810H, hodinky tak zvládnou plavání, sprchování i prudký déšť. Na rozdíl od dříve testované verze Pro nevyužívají základní Watch5 titan, i tak však působí hodnotně a spárujete-li si je třeba s koženým řemínkem, není problém je nosit ani na pracovní schůzky. Nakonec zmíním velmi pěkně zpracovanou haptickou odezvu, která se řadí k jedněm z těch lepších, na Apple Watch však stále ztrácí.

Líbilo se nám vysoká odolnost

20mm vyměnitelné pásky

kvalitní zpracování

slušná haptická odezva

Displej: safírové sklo nově jako standard

Jednou z těch větších novinek je safírové sklíčko kryjící displej, které má sice o něco menší tvrdost než to na Watch5 Pro, přesto by ale mělo hravě odolat poškrábání. S hodinkami jsem sice během testování nebyl nikde na pláži s pískem, kde by mohly snadno dojít k újmě, ale nijak jsem je nešetřil a ani po dvou týdnech jsem na displeji nezaznamenal absolutně žádný šrám. Aplikace safírového skla je však zároveň také jediným větším upgradem v oblasti displeje, který si zachoval stejnou velikost i použitý panel a zdá se, že také maximální jas (jenž byl však naprosto dostačující i u Watch4).

Osobně bych však opravdu ocenil, kdyby se Samsung zaměřil na zmenšení rámečků. Kdyby byly třeba o polovinu tenčí, působily by hodinky rázem mnohem hodnotněji a vypadaly lépe. Takto možná můžete snáz používat digitální otočnou lunetu, té jsem ale osobně příliš neholdoval. S mokrými nebo zpocenými prsty totiž otáčení není úplně nejspolehlivější, což byla právě výhoda klasické fyzické lunety. I letos pak mohu pochválit za promptní rozsvícení při zvednutí zápěstí či široké možnosti nastavení/úprav ciferníků.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej s jemným rozlišením

vysoký maximální jas

dobře fungující automatická regulace jasu

odolnější safírové sklo

pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí

Nelíbilo se nám šířka rámečků bez inovace

Systém, výkon a aplikace: máme rádi Wear OS

Samotný systém je jednou z největších předností hodinek. Wear OS nabízí spoustu možností včetně instalace aplikací i podporu bezkontaktního placení skrze Google Wallet, ale také je spolu s nadstavbou One UI opravdu intuitivní a snadno se ovládá. Nákupem Galaxy Watch mimo jiné rovněž dostáváte záruku toho, že se bude o operační systém výrobce několik let starat, ačkoliv přesnou délku podpory (na rozdíl od telefonů) neuvádí. Z hlediska ovládání či možností systému se pak od dob Galaxy Watch4 v podstatě nic nezměnilo, pro více informací tak doporučuji navštívit jejich podrobnou recenzi. Po stránce hardwaru pak na uživatele stále čeká loňský 5nm Exynos W920. Výkonu má naštěstí více než dost a ani úložiště o velikosti zhruba 8 GB nepředstavuje problém. Stále také platí, že Galaxy Watch s iPhony nerozchodíte, na druhou stranu Apple Watch se smartphony s Androidem také ne, takže si zjevně nemají navzájem co „vyčítat“.

O něco zajímavější pak může být konektivita, v redakci jsme totiž měli možnost testovat také LTE verzi. Pokud využíváte operátora O2 (s nímž jsme hodinky testovali), je aktivace eSIM na extrémně jednoduchá. Na tři kliknutí se eSIM sama do hodinek nainstaluje a od té doby budeme mít v hodinkách stejné telefonní číslo jako v telefonu a v případě, že nebudou propojené s telefonem, skrze ně budete moci telefonovat. Třeba, když si půjdete zaběhat nebo se vydáte na procházku se psem a telefon zapomenete doma.

Líbilo se nám svižný systém Wear OS

skvělá konektivita včetně podpory eSIM

výkonný hardware

bezkontaktní placení

výběr z bohaté galerie aplikací

Nelíbilo se nám nekompatibilní s iPhony a dalšími telefony bez GMS (kvůli Wear OS)

Výdrž a nabíjení: rychlé nabíjení je návykové

Kde naopak konečně k nějakému pokroku došlo, to je výdrž baterie, respektive její kapacita, která se zvedla o necelých 15 %. Mezigeneračně je rozhodně znát, že je výdrž hodinek o něco delší, konkrétně já jsem se 44mm verzí bez problémů zvládal na jedno nabití dva dny včetně monitoringu spánku i případného chrápání (které je rovněž energeticky náročné), častého měření chůze a zobrazovaní všech notifikací. Hlavní výhodou je však podle mě rychlé nabíjení. Zhruba za 25 až 30 minut je nabijete z 0 na 50 %, což vám vystačí zhruba na jeden den. Rozhodně tak není potřeba si hodinky sundávat na noc kvůli tomu, aby byly ráno nabité. K rychlejšímu nabíjení je však potřeba využít dodávané nabíjecí kolébky, stejně tak stále platí, že kvůli rozdílné technologii bezdrátového nabíjení vám nemusí nabíjení fungovat na všech nabíjecích podložkách.

Kolega, který testoval Watch5 Pro, používal také menší 40mm model Watch5 s LTE, kde se dostal na jeden den používání včetně nočního monitoringu. Pokud sledoval nějakou aktivitu, pak mu vydržely zhruba od 6 hodin ráno do 10 hodin večer, takže se jedná stále pouze o jednodenní hodinky.

Pro lepší představu o výdrži ještě doplním, že jsem měl hodinky i na veletrhu IFA 2022, kde jsem nachodil za den skoro 15 kilometrů. Za tři čtvrtě hodiny nepřetržitého měření chůze, kdy jsem ušel 3,5 kilometrů se zapnutou GPS, mi ubylo zhruba 8 % kapacity baterie, což považuji za přijatelnou hodnotu. Neposlouchal jsem však hudbu skrze připojená sluchátka a aplikaci Spotify, stejně jako neměl zapnutou navigaci přímo na displeji hodinek, což by energetickou spotřebu výrazně navýšilo.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

solidní výdrž

Nelíbilo se nám hodinky si nerozumí se všemi Qi nabíjecími podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: změří tuk, chrápání i EKG

Ze sportovních a zdravotních funkcí zůstává nabídka v podstatě stejná jako u předchozí generace. Nechybí tak možnost změřit si krevní tlak či EKG, oficiálně však pouze se smartphony Galaxy, monitoring spánku či nejrůznější sportovní režimy. V tomto ohledu musím pochválit přesné měření lokace i údajů ze spánku. Chrápání navíc hodinky zvládnou nově rozpoznat, i když není telefon v blízkosti. No a Samsung do hodinek přidal také nový infračervený senzor, který by měl zprostředkovat přesnější hodnoty naměřené během spánku, ovšem začne jej využívat až v budoucnu.

Velmi dobře pak funguje automatická detekce chůze, která spustí monitoring záhy poté, co jdete několik minut bez zastavení. V tomto ohledu mají Galaxy Watch5 rozhodně navrch oproti konkurenci. Aplikace Samsung Health pak nabízí detailní pohled na naměřené údaje. Import GPX dat však zůstává limitovaný jen pro verzi Pro. Velkou pochvalu pak dávám za možnost propojení s příslušenstvím, jako je hrudní pás, pokud chcete opravdu co nejpřesnější naměřené hodnoty.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

měření tělesné kompozice, EKG, krevního tlaku, SpO2

spolehlivá automatická detekce cvičení

možnost naměřené údaje vyexportovat

kompatibilní s příslušenstvím (hrudní pás)

Nelíbilo se nám EKG a měření krevního tlaku oficiálně jen u telefonů Samsung

Zhodnocení

Galaxy Watch5 přináší spíše drobná vylepšení v oblasti výdrže, odolnosti nebo monitoringu zdravotních údajů. Asi největší předností je za mě rychlejší nabíjení, díky kterému odpadne nutnost nechávat hodinky na nabíječce přes noc. A přestože je těch skutečných novinek spíše méně, stále platí již to, co bylo řečeno, a to, že se jedná o nejlepší Wear OS hodinky na trhu v současnosti. Žádné jiné chytré hodinky s tímto operačním systémem vám nenabídnou tolik funkcí, navíc za přijatelnou cenu.

