Microsoft údajně vzdává práci na Windows 10X. Jednou toho bude litovat

Pokusy Microsoftu v oblasti přenosného hardwaru připomínají rozvrzaný kolovrátek. Původně ambiciózní plány časem vyšumí do prázdna, aby se celá situace později opakovala. Podle posledních zpráv to vypadá, že Windows 10X přeskočí tu fázi, kde se jim podaří naštvat spoustu lidí, a skončí dříve, než vůbec začnou.

Samotné ohlášení, že se Microsoft pokusí promluvit do rozložení sil v oblasti mobilních zařízení, zastínil hardware v podobě ohebného Surface Neo. Jakmile se ale objevily první obrázky a nástin filozofie celého systému, poskočilo srdíčko i všem těm, kteří se doposud nesmířili s odchodem Microsoftu z mobilního světa.

Prosadit se proti Androidu a iOS je totiž jít jako hlavou proti zdi, přičemž ta Microsoftí je již řádně otlučená. Na druhé straně má Microsoft pozici ve stolních počítačích jistou. Jenže mezi těmito dvěma světy se nachází jakási šedá zóna plná notebooků, laptopů, handheldů, tabletů atp., která je hlavně polem neoraným, na kterém se může v budoucnu odehrát rozhodující bitva.

Čekání na velké sjednocení

V ideálním světě by fyzika měla „jednu rovnici na všechno“ a také by existoval operační systém, který by byl natolik flexibilní, že byste jej mohli nainstalovat do čehokoli – počínaje hodinkami a televizí konče – přičemž by tam běžel rychle, spolehlivě a nenáročně.

Jak víme, tak to není. Můžete si sice koupit notebook s Androidem nebo mobilní telefon s Windows 10, ale obojí je spíše jen taková kuriozita, jejíž používání tak trochu zavání masochismem. Kupříkladu po pár měsících s s moderním komunikátorem jsem otráven tím, kolik aplikací ostentativně ignoruje fakt, že Android může běžet i v režimu na šířku. Každá třída zařízení zkrátka potřebuje to svoje.

Dobře to pochopil Google, který s ChromeOS zažívá rekordní jízdu, hlavně díky pandemii. Další, kdo pochopil, že tablet není jen přerostlý telefon, je Apple s iPadOS a v každé další aktualizaci zdůrazňuje, že jeho tablety nejsou hračky pro děti, ale nástroje na seriózní práci.

A Microsoft? Ten má tu nejlepší výchozí pozici, protože je spousta lidí na Windows zvyklá a taktéž má nemalou mediální pozornost, ale jak s tím naloží? Nejprve namlsá fanoušky i mnoho dalších perfektním konceptem, aby je pak nechal brutálně dlouho čekat. Dlouhé čekání na Surface Neo i na Windows 10X skončilo strohým oznámením o pozastavení vývoje a nyní se již na petri.com otevřeně spekuluje o tom, že Windows 10X vůbec nebudou.

Celé to „smrdí“ takovým tím manažerským rozhodnutím, kdy vedení něco dost dobře nechápe, a proto nechce sypat peníze někam, kde není vidět okamžitý zisk. Což je paradoxní, protože Microsoft existuje díky tomu, že vedení Xeroxu kdysi nevidělo potenciál grafického operačního systému pro osobní počítače.

Kdo chvíli stál...

Podobná stagnace a neochota experimentovat může být v dynamickém světě výpočetní techniky smrtící. Všichni si dobře pamatujeme na Nokii a její Symbian. Obojí je dnes v propadlišti dějin.

Stejně tak Windows. S každou další pokaženou aktualizací čím dál tím víc lidí zjišťuje, že ve Windows 10 pracovat nechtějí, ale musejí. Ať už kvůli hrám nebo určitým aplikacím. Obojí se ale může brzy přesunout do cloudu, i když se nám taková představa dnes může zdát být velice troufalá. V Microsoftu pak budou pozdě bycha, tedy nějaké moderní Windows, honit.