Windows Recall je naprostá noční můra pro bezpečnost i soukromí

Fotografie: Clint Patterson, unsplash.com

Microsoft to možná původně myslel dobře. Chtěl využít umělou inteligenci, aby analyzovala vše, co ve Windows děláte, a pomohla vám kdykoli se vrátit v čase. Výsledkem je něco hrozivého na mnoha úrovních – jak eticky, tak bezpečnostně.

Znáte film Ucho? Toto psychologické drama bylo natočeno na sklonku šedesátých let, ale jeho politicky třaskavý obsah mu zajistil, že na dalších 20 let skončilo v trezoru. Ukazuje jednu dramatickou noc v životě kariérního komunisty, kterému za jeho kritiku hrozí zatčení. Jeho domácnost je však prošpikována štěnicemi, které mohou (ale nemusejí) poslouchat obsahy jeho soukromých rozhovorů, což domácí pohodě rozhodně neprospěje.

Zatímco dříve byla pochopitelně akcentována politická otázka a stejně dobře film funguje i jako komorní psychologické drama, ve světle dnešních dní funguje i jako zajímavé sci-fi, které jako by vypadlo z antologie Černé zrcadlo. A jde konkrétně o díl Entire History of You, který ukazuje zničující moc technologie, která zaznamená nejen každé naše slovo, ale i počin.

O něčem takovém se v poslední době hodně hovoří s souvislosti s tím, jak velké firmy vyžadují souhlas s tím, že budou na internetu sledovat vaši aktivitu a zjištěné údaje používat pro cílení reklamy. Může se to zdát jako novinka, ale spíše jde o medializaci problému, který se zde plíživě rozvíjí posledních dvacet let. A ještě déle pomalu, ale jistě roste počet kamer ve veřejném prostoru.

Obojí je otázka do jiných diskuzí, ale určitě se shodneme na tom, že jakmile se za námi zavřou dveře bytu, člověk zaslouží soukromí. A podobná analogie platí, pokud pracuji na svém počítači, s lokálním operačním systémem a lokálními soubory.

(Total) Recall

Microsoft je zjevně jiného názoru. Osobně je zainteresován na tom, aby bublinu s názvem AI co nejvíce přifoukl, a tak se podle jeho vizí mají Windows změnit k nepoznání. Copilot má být jejich nedílnou součástí a kromě generování textu dostane možnost hrabat se v nastaveních. To ale není nic proti tomu, co by měla přinést funkce Recall.

Znáte ten pocit, kdy jste na počítači něco dělali nebo viděli, ale nemůžete si vzpomenout, kdy a kde to přesně bylo? Díky této novince můžete například položit otázku „Někdy na začátku roku jsem viděla žlutou kabelku s velkým uchem, kdy a kde?“ a umělá inteligence vám v mžiku vrátí odpověď, že to bylo v tomto chatu s touto kamarádkou.

Aby něco takového operační systém zvládl, musí neustále zaznamenávat, co se na počítači děje, a to formou jakýchsi snímků obrazovky, které pak AI analyzuje. Tedy něco, co bychom u lidí nazvali „fotografickou pamětí“. Microsoft se samozřejmě zaříká bezpečností s tím, že „vše poběží pouze lokálně“.

Že něco takového rozhodně není zárukou bezpečí, ukazuje výzkumník Kevin Beaumont ve svém článku na doublepulsar.com. Zevrubně popisuje, že takto vytvořené záznamy jsou uložené nešifrovaně a v případě napadení počítače malwarem by to byl pro útočníka zlatý důl.

this is the out of box experience for Windows 11's new Recall feature on Copilot+ PCs. It's enabled by default during setup and you can't disable it directly here. There is an option to tick "open Settings after setup completes so I can manage my Recall preferences" instead pic.twitter.com/2ywjH9gMTR — Tom Warren (@tomwarren) May 31, 2024

I když je článek doplněný o vyjádření Microsoftu, který poukazuje na to, že daný vektor útoku je možný jen za určitých okolností, na klidu ani nepřidá to, že další zkušenosti ukazují, že Microsoft plánuje u nových instalací funkci spouštět automaticky a její vypnutí lehce znepříjemnit a zkomplikovat. Což znamená, že to to většina „běžných Frantů uživatelů“ stejně neudělá.

Je tedy vidět, kam jsme se za oněch 50 let posunuli. Zatímco v zmiňovaném snímku Ucho byla taková pozornost a nepřetržité sledování vyhrazena jen nejvyšším pohlavárům, dnes si ji díky výdobytkům moderní techniky může užít každý.