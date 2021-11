Tisková noční můra ukazuje, že Windows 11 žádnou revoluci nepřinášejí

Fotografie: Bank Phrom, unsplash.com

Funguje vám ve Windows (síťová) tiskárna? Pokud ano, tak máte štěstí, protože Microsoft s touto oblastí už pár měsíců zápasí. Bližší zkoumání podstaty problému ukazuje, co je největší předností i slabinou Windows.

Jedno z mých oblíbených videí na YouTube ukazuje, jak je možné dostat se ze systému Windows 1 (uveden v roce 1985) až k Windows 10 z roku 2015 – a to pouze prostřednictvím aktualizování. To se obvykle nedoporučuje a pro předcházení problémům je lepší provést čistou instalaci, nicméně ta možnost tady je. Celý proces zabral dlouhých 7 hodin a video ukazuje jeho zrychlenou verzi.

Na jednu stranu je úctyhodné, že nějaký operační systém má tak dlouhou a nepřerušovanou historii. Pro uživatele to znamená stále stejné prostředí (i přes neutuchající snahu znovu vymýšlet kolo, respektive nabídku Start) a také zpětnou kompatibilitu, která hodně usnadňuje používání softwaru třetích stran. Na druhou stranu, vláčet s sebou dědictví staré i tři dekády není moc dobrý nápad. Z uživatelského hlediska to například vidíme na nastavování systému – to je jedna z často kritizovaných vlastností Windows 10. Na začátku to vypadá moderně, ale pak se dostanete ke starším Ovládacím panelům a někdy na vás dokonce vyskočí dialogové okno jako ze začátku století.

Pokud by se to týkalo jen vzhledu, pak by to ani nestálo za zmínku. Problém je, že jsou podobně zastoupeny i chyby a neduhy. Třeba taková PrintNightmare – pokud jste o ní ještě neslyšeli, pak nejspíše nemáte tiskárnu, případně máte štěstí. Před půl rokem to vypadalo jako jedna z mnoha banálních historek: výzkumníci našli někde hluboko v kódu pro ovládání tisku zranitelnost, která umožňuje převzetí kontroly nad počítačem. Takových už tu bylo, nic, co by nespravila nějaká ta záplata. Jenže pak se začaly dít věci. Záplata problém nejenže nevyřešila, ale rozbila tisk pro mnoho značek, oprava pak zase rozbila síťový disk a tak dále – opravdová noční můra, hlavně pak pro adminy ve velkých firmách. Nebo i pro běžné uživatele, kteří uvíznou v lockdownu s dětmi a nefunkční tiskárnou.

Mezi spoustou naštvaných hlasů v diskuzích se objevují i hlasy odborníků, kteří tvrdí, že bude hůř. Ve Windows je zjednodušeně řečeno spousta procesů, které běží s plnými právy, ačkoli to není nezbytné. Programátorům se ale nechce moc hrabat v něčem, co funguje a doufají, že otázku bezpečnosti se podaří uspokojivě vyřešit v jiné vrstvě. Nepodaří.

Windows 11 = 10+1

Když Microsoft představoval systém Windows 11 a přiřkl mu poměrně striktní hardwarové požadavky, začal jsem se někde v hloubi duše těšit, že tohle by mohla být ona pověstná tlustá čára, za níž budou Windows moderní nejenom navenek, ale hlavně uvnitř.

Jenže to se nestalo. Jak informuje bleepingcomputer.com, i tato verze bojuje s tiskovými problémy. A co hůř, Microsoft rozbitý síťový tisk nedokáže opravit pomocí aktualizace, ale nabízí zákazníkům nejrůznější „workaroundy“, jak to celé rozchodit.

Je to poměrně jasný důkaz toho, že za všemi těmi barvičkami a oblými rohy se schovávají části kódu, které jsou starší než mnozí jeho uživatelé. Nejlepší by samozřejmě bylo na tisk na úplně zapomenout a nechat ho minulosti, ale v době, kdy se elektrická energie stává nedostatkovým zbožím, to nemusí být úplně dobrý nápad.