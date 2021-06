Microsoft už zase slibuje velké věci. Máme se těšit, nebo se bát?

Fotografie: Clint Patterson, unsplash.com

Když něco velkého slibuje Apple, tak už člověk rozbíjí prasátko nebo se jde alespoň ze zvědavosti podívat. Když totéž udělá Google, tak jeho betaverze s potenciálem brzkého zrušení už tolik rozruchu nenadělá. No a když totéž chystá Microsoft pro Windows, jsou na místě i jisté obavy.

24. června – toto datum mají zvýrazněné ve svých kalendářích novináři a influenceři po celém světě, a to včetně naší redakce. Microsoft se snaží přilákat co nejvíce pozornosti a z podstaty věci mu to jde samo. Už jen název „What‘s Next for Windows“ a sliby ohledně nové generace tohoto operačního systému dávají tušit něco mimořádného.

Příchod Windows 11 je prakticky jistá věc. Kupříkladu uvedené video lákající na remix startovních zvuků starších verzí má přesně 11 minut. Akce začne v 11 hodin místního času. A pokud jsou to pro vás jen nepřímé důkazy a shody okolností, pak vězte, že Microsoft na svých stránkách oficiálně ohlásil konec podpory Windows 10 a Windows 10 Pro, což nastane v říjnu 2025.

Vše plyne...

Pamatujete ještě na velice odvážný výrok při uvedení Windows 10 o tom, že je to poslední verze tohoto operačního systému? Už při vyřčení bylo všem trochu racionálně uvažujícím jasné, že dodržet to půjde pouze v případě, že celé lidstvo nebo alespoň západní civilizaci postihne katastrofický kolaps, který by způsobil například náraz dostatečně velkého meteoritu. To se však naštěstí nestalo, a tak výrok o posledních Windows na věčné časy tak může zamířit do síně slávy podobných nesmyslů, někam mezi výrok o potřebě zrušit patentové úřady, neb všechno již bylo vynalezeno, a výrokem, že 640 kB paměti musí stačit každému.

Existence Windows 10 ostatně představují zajímavé cvičení v doublethinku. I když tento Orwellův román předvídal tuto formu myšlení hlavně pro politická témata, své využití najde i ve výpočetní technice. Sice máte stále jeden operační systém, ale každého půl roku instalujete nový.

A co dál?

Nelze si také nevšimnout, jak brzy přišlo ohlášení Windows 11 po tom, co Microsoft vzdal práci na Windows 10X. Šlo o systém, který měl být jakousi odlehčenou verzí pro tablety a přenosné počítače, kde se spoléhá hlavně na cloud – tak, jak to dělá Google se svým ChromeOS.

Je jasné, že v době, kdy se programátoři platí ve zlatu a v diamantech, žádný příčetný manažer nevyhodí jejich práci do koše – naopak ji použije co nejvíce. Lze si tak vsadit na to, že „jedenáctky“ se vydají tímto směrem. Všechno bude optimalizované na dotyk, stylově čisté... Znáte to, jako z reklamy, kde si práci představují jako vysedávání s tabletem ve Starbucks.

Na druhou stranu Microsoft nezařízne slepici snášející zlatá vejce, kterou představuje ohromná podpora programů a hardwaru, kterou za ty tři dekády nasbíral, ale která také znamená, že update podpory pro webkamery vám rozbije tisk obrázků a nikdo neví proč. Dobře je to vidět v případě, že se snažíte nastavit něco složitějšího. Z moderního nastavení se v případě neúspěchu musíte proklikat do ovládacích panelů, které jako by přicestovaly z Windows 7, které tu a tam skrývají dialogové okno jako z Windows XP. Kdyby šlo jen o vzhled, šlo by nad tím mávnout rukou, ale ruku v ruce s tím kulhá i logika a přehlednost.

A takto bychom mohli pokračovat ještě pěkně dlouho. Každý by si na Windows 10 našel nějakou výtku. Nová verze je může buďto elegantně odstranit, ale přiznejme si, že je pravděpodobnější, že problémy jen prohloubí. A to nemluvíme o takových šílených teoriích, jako že se Windows 11 mohou pronajímat jako služba za měsíční poplatek. Nicméně nad tím nemá smysl hloubat, protože se to brzy dozvíme sami. Nejprve zprostředkovaně a dříve nebo později i na vlastní kůži.