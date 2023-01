Letošní CES byl veselý a hravý. A tak to máme rádi

Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz

Máte pocit, že elektronika už není tak zajímavá jako dříve? Pak si rozhodně projděte naše zpravodajství z veletrhu CES. Vynucená pauza mu rozhodně prospěla a bylo zase na co se dívat – až oči přecházely.

Pamatujete ten šok, když se strach z koronaviru zhmotnil v podobě dobrovolného nebo přikázaného rušení těch nejrůznějších akcí? Paradoxní na tom bylo, že ne pro všechny to znamenalo moc velké zklamání. Naopak absence nejrůznějších veletrhů ukázala, že se tam toho zas až tak moc nedělo. Zvláště pro novináře je to docela tristní. Vážíte někam cestu, pak se prodíráte davy, abyste nakonec drželi v ruce telefon, který vypadá jako zhruba všechny ostatní a jeho parametry už dávno znáte z nejrůznějších „úniků“.

Na letošním CESu však bylo patrné, že mu „kornavirová pauza“ prospěla. I z redakčního zázemí a přes zprostředkované vjemy bylo patrné, že cesta sem rozhodně nebyla promarněným časem. Pokud jste tedy naše zpravodajství nesledovali úplně podrobně, tady je pár tipů, co si rozhodně nenechat ujít.

Pro mě osobně byla jedna z nejzajímavějších expozice Lenova. Tato firma mi svým přístupem čím dál tím více začíná připomínat původní finskou Nokii. Na jednu stranu vyrábí po milionech „korporátně nudné“ Thinkpady pro firmy a práci, stejně tak IdeaPady pro lidi, co si přijdou do elektra koupit „nějaký notebook do školy“, ale vydělané peníze zároveň investuje do nejrůznějších experimentů.

Řada Yoga něco takového dělá už déle, ale letos jsem měl poprvé pocit, že bych si něco takového chtěl na pár dní vyzkoušet a možná bych za to v budoucnu i zaplatil. Kdo ví, třeba za pár let bude notebook s více displeji stejný standard, jako je dnes telefony s více fotoaparáty. Stejně lákavé je i experimentování s elektronickým inkoustem. A když už mluvíme o Lenovu, velkou pozornost vzbudil i Thinkphone od Motoroly – telefon, který je tak nudný, až je přitažlivý.

A snažili se samozřejmě i další výrobci. Člověk, který pamatuje, jak neslavně dopadly 3D televizory, se možná na poslední pokusy ASUSu dívá s nedůvěrou, ale kdo ví, třeba se tentokrát přestup do třetí dimenze povede.

Šílený a šílenější

To opravdu zajímavé se ale nachází v oblasti příslušenství a další elektroniky, o které jsme psali na fZone.cz. Třeba taková sluchátka s integrovanou čističkou vzduchu jsou ještě docela normální. Protože hned vedle najdete gadgety, které by ještě před pár lety působily jako aprílový vtip. Co třeba analyzátor moči přímo do toalety? Nebo chytrý osvěžovač vzduchu? Svítící ledničku? Robota, co uklízí pomocí UV světla?

K tomu všemu samozřejmě displeje, ze kterých přecházejí oči, takže je chcete schovat za některé z mnoha vystavených brýlí. Letošní CES se zkrátka povedl a doufejme, že to nebylo jen díky pauze, kterou si nikdo nepřál.

PS: Nepropásněte ani naše zpravodajství na fDrive.cz plné neméně zajímavých novinek z oblasti elektromobility.