Když vám u notebooku nestačí jeden displej. První pohled na Lenovo Yoga Book 9i

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Lenovo se často a rádo u svých produktů pouští do experimentování a začíná to připomínat situaci, ve které byla svého času Nokia, tedy ta původní finská. Na jedné straně jsou tu produkty, které jsou stále stejně nudné, protože to tak konzervativní zákazníci chtějí. A pak jsou tu experimenty, které jsou mnohdy velice odvážné, jako je na letošním CESu představená Yoga Book 9i. A hned na první pohled je jasné, proč tomu tak je. Namísto jednoho displeje má hned dva.

Zařízení připomíná podobnou experimentální třídu notebooků s ohebným displejem. Namísto této stále poměrně nové a drahé výbavy však sází na klasický kloub, kterým k sobě spojuje dva 13" OLED displeje. Klávesnice se k nim připojí bezdrátově a od toho se odvíjí několik různých způsobů používání. a

V tom klasickém zakryjete spodní displej klávesnicí, čímž vznik buď touchpad, nebo pruh s widgety – to podle toho, kam klávesnici položíte. Pro úsporu místa se bude hodit verze „stan“ a samozřejmě lze také používat oba displeje najednou, a to jak horizontálně, tak vertikálně. Získáte tak mnohem více prostoru, i když s předělem uprostřed. Na hraní to tedy asi nebude, ale zároveň je takový způsob výrazně levnější než již zmiňované ohebné displeje.

Pokud si kladete otázku, k čemu by něco takového mohlo být dobré, nabízí Lenovo celou řadu příkladů. Jde například o klasickou tvůrčí práci, kdy na jedné straně máte vzor a na druhé výsledek – ať už jde o překlady nebo úpravu fotografií. Druhý displej lze využít jako odkladiště nejrůznějších ovládacích panelů v grafických a jiných editorech. Anebo třeba při domácí výuce může žák sledovat výklad učitele a na druhou půlku si rovnou zapisovat poznámky.

K tomu všemu poslouží nejen bezdrátová klávesnice, ale také stojánek a dotykové pero. Společně s úpravami Windows 11 byste tak vždy měli najít tu vhodnou a inovativní polohu pro to, co právě děláte. Výkon ani technologie by vám k tomu chybět neměl, jedná se o dobře vybavený ThinkPad s Intel Core i7-U15 13. generace, 16 GB RAM, až 1TB SSD a všemi moderními komunikačními technologiemi i dostatkem portů. Tomu odpovídá i cena, která byla pro ČR stanovena na 53 999 korun. Notebook se zde začne prodávat od července.