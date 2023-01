Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco minulý týden byl ve znamení bizarních novinek z CESu v Las Vegas, tento týden se posouváme zase trochu k normálnosti. Tedy pokud považujete telefon s baterií přes 20 tisíc mAh za normální. Dále se podíváme na nový standard bezdrátového nabíjení nebo chystané vlajkové modely od Samsungu. Vítejte u prvního mNews v roce 2023.

mNews #199 – Připravte se na telefon s OBŘÍ baterií a výdrží 10 dní

Podcast v audio formě

Doogee s největší baterií

Velmi často slyším názory, že vás zajímá hlavně pořádná výdrž baterie na jedno nabití. A zdá se, že Doogee by již brzy mohlo takový nářek vyslyšet ve vší parádě. Na internet totiž unikly rendery a spekulace modelu V Max, který se má chlubit jednou zásadní předností: monstrózní baterií s kapacitou 22 000 mAh. V takovou chvílí se už nabízí otázka, jestli je to stále ještě telefon, nebo spíš power banka. Design připomíná telefony Vertu a na zádech nechybí imitace kůže. Čekejte také robustní zpracování a zvýšenou odolnost. Dokonce ani výkon nemá být špatný. Nás však hlavně zajímá, že telefon má vydržet až 10 dní na jedno nabití. V pohotovostním režimu dokonce až 64 dní. Tloušťka telefonu bude 27,3 mm a hmotnost zatím neznáme, ale můžete vzít jed na to, že nízká rozhodně nebude.

Galaxy S23 už 1. února

Tři nové modely z řady Galaxy S nesoucí číslovku 23 se odhalí již 1. února na akci v San Franciscu. Akci budete moci sledovat živě a na našich stránkách vás bude čekat detailní odhalení. Již nyní známe díky únikům přibližnou podobu zařízení. Designová změna čeká hlavně dva základní modely, které se mají více připodobnit verzi Ultra. Samozřejmě čekáme nový čipset a zlepšení se mají dočkat především foťáky. Na potvrzené informace si ale musíme ještě počkat. Tak pokud vás Galaxy S23 zajímají, nezapomeňte 1. února v 19:00 večer sledovat mobilenet.cz.

Qi2 přinese magnety

Mezi telefony dominuje bezdrátovému nabíjení standard Qi představený v roce 2008. Nyní jsme se dozvěděli o připravované druhé generaci, která přinese jednu zásadní inovaci: magnety. Ano, stejně jako v případě nabíjení Apple MagSafe má nabíjecí podložka držet u telefonu pomocí magnetů, což má spoustu výhod. Mezi nimi dominuje přesné umístění, menší ztráty, a tedy vyšší výkon. Apple je členem konsorcia a na této úpravě se prý aktivně podílel. První telefony podporující tento nový standard se mají na trhu objevit ještě na konci tohoto roku.

CES 2023 za námi

V minulém týdnu jste u nás mohli sledovat videa a články z veletrhu CES v Las Vegas. A to nejen zde, ale i na kanálech fZone a fDrive. A zcela dle očekávání to bylo plné zábavných gadgetů a inovací. Třeba ASUS si pro nás přichystal špičkové notebooky, ať už herní, nebo třeba i pracovní s podporou 3D zobrazení bez nutnosti speciálních brýlí. Motorola skutečně ukázala ikonicky vypadající ThinkPhone. Lenovo se vytáhlo s povedeným notebookem se dvěma displeji a sluchátka Airvida zase kromě přehrávání hudby také okolo vás čistí vzduch. A bylo toho mnohem víc, od aut měnící barvy přes virtuální realitu až po robotické hlídače.

Chtěli byste telefon s týdenní výdrží i za cenu toho, že to bude pořádná cihla? Nebo to Doogee v případě V Max skutečně přehnalo? Dejte nám vědět do komentářů.