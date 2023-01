Sluchátka IBLE Airvida vám nejen přehrají hudbu, ale i vyčistí vzduch

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Letošní veletrh CES se na rozdíl od minulých let odehrává zcela bez omezení, na vystavovaných produktech jsou ještě zjevné dozvuky pandemie, která neskočila úplně pro všechny. Z vystavovaných produktů je patrný důraz na zdraví, a to i když se ho elektronika přímo netýká. Třeba nejrůznější povrchy mají nově možnost bránit množení nejrůznějších choroboplodných zárodků a sluchátka Airvida je dokonce odstraňují z vašeho okolí.

Sluchátka, která zároveň čistí zvuk? Na CES 23 realita

Airvida T1 vypadají na první pohled jako běžná TWS sluchátka. Ve skutečnosti se však jedná o první nositelnou iontovou čističku vzduchu. Podle výrobce dokáže uživatele ochránit jak před znečišťujícími látkami v ovzduší, tak před okolními zvuky. Je také doplněna mobilní aplikací, která dokáže uživatele informovat o aktuální kvalitě ovzduší, takže mohou upravit množství uvolňovaných záporných iontů.

Celá sada Airvida T1 umožňuje každému užívat si čistý vzduch i hudbu, ať už je kdekoli. Sluchátka lze také vložit do vlastního nabíjecího pouzdra a používat jako stolní čističku vzduchu. Baterie vydrží v provozu 5 hodin při čištění vzduchu i přehrávání hudby (více než 24 hodin při zapnutí pouze funkce čištění vzduchu).

Princip spočívá ve využití negativních iontů, kterých je zařízení schopno produkovat až 30 milionů na krychlový centimetr a směrovat je přímo před vaše dýchací otvory. Ze vzduchu tak zmizí nejen viry a bakterie, ale také pyl a škodlivé částice PM10 a PM2.5. Co se hudební části týče, máme tu Bluetooth 5.3, hybridní technologii pro potlačení okolního hluku a samozřejmě také handsfree. V aplikaci v připojeném telefonu můžete nejen sledovat míru znečištění ve vašem okolí, ale také volit různé zvukové profily. Aplikace vás dokonce umí upozornit, pokud se kvalita okolního ovzduší zhorší tak, že by to mohlo mít vliv na vaše zdraví.

Pokud vám nevyhovují TWS sluchátka, pak vám stejné schopnosti nabídne zařízení Airvida E1, které umisťuje čističku do nákrčníku. A i když se vám myšlenka spojení čističky vzduchu a sluchátek nezamlouvá, pak je tu přístroj Airvida M1, který obsahuje pouze zařízení pro čištění vzduchu v podobě náhrdelníku. Vyrábí se také ve veselejších barevných variantách pro děti.