HP na veletrhu CES 2023: novinky pro hybridní práci i hraní

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

I když se neustále mluví o „návratu lidí do kanceláří“, je jasné, že pandemie koronaviru a s ní spojené zákazy posunuly paradigma toho, co považujeme za kancelářskou práci a její pravidla. „Hybridní způsob práce nám poskytuje větší flexibilitu a svobodu v osobním životě, ale přináší s sebou také řadu výzev, například jak zůstat produktivní a ve spojení s ostatními,“ vysvětluje Alex Cho, prezident divize Personal Systems společnosti HP Inc.

Komunita freelancerů nadále exponenciálně roste a do roku 2027 budou v USA pracovníci na volné noze tvořit více než 50 % pracovní síly. Tato skupina uživatelů požaduje technologie, jež jim poskytnou dostatečný výkon pro multitasking a pro náročné pracovní úkoly, a zároveň nabídnou integrovanou podporu a služby zajišťující jim potřebný klid.

Chromebook Dragonfly Pro se ideálně hodí pro uživatele, kteří potřebují být neustále připojení k internetu. Ti ocení snadno použitelné zařízení se zajímavými funkcemi i designem, přičemž konzumují obsah nejrůznějšího druhu kdekoli na svých cestách. Toto 14palcové zařízení je první konvertibilní chromebook s přední kamerou s rozlišením 8 megapixelů. Jeho dotykový displej, nejjasnější, jaký v zařízení typu chromebook pro tuto chvíli naleznete, se postará o to, aby se vámi sledovaný obsah dokonale zobrazil v tmavé místnosti, stejně jako za slunečného dne. Splňuje také požadavky platformy Intel Evo zaručující dostatečně vysoký výpočetní výkon, rychlost připojení, nabíjení a též bezproblémové párování s mobilním telefonem.

Nový HP Dragonfly Pro byl navržený ve spolupráci se společností AMD s využitím jejího adaptivního řešení Platform Management Framework, jež optimalizuje výpočetní výkon podle reálných scénářů použití při práci. Jde o první zařízení z dílny HP, u něhož je k dispozici nepřetržitá živá podpora HP, dostupná na jeden stisk prostřednictvím jedné ze čtyř speciálních kláves. Speciální klávesa pro zobrazení Ovládacího centra umožňuje rychle přistupovat k nejběžnějším nastavením zařízení, speciální klávesa Kamera umožňuje uživateli snadno upravit polohy kamery. Čtvrtou klávesu si uživatel může nastavit tak, aby mu pomohla optimalizovat pracovní postupy nebo umožnila rychlý přechod k požadované funkci.

Vzhledem k faktu, že i pro pracovníky na volné noze je důležitá udržitelnost, obě zařízení reprezentuje certifikát dle amerického systému ekologického hodnocení EPEAT 10, jenž potvrzuje, že k jejich výrobě byly použity recyklované kovy a plasty a rovněž obalové materiály byly získány z udržitelných zdrojů a z recyklovaných obalů.