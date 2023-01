ASUS má první 3D OLED notebook na světě. Třetí dimenzi si užijete i bez brýlí

Fotografie: ASUS

Pokud některá technologie představená na letošním veletrhu CES 2023 skutečně stojí za vypíchnutí, pak je to 3D OLED společnosti ASUS. Ta je známá masivním nasazováním OLED panelů, a to i do cenově dostupných notebooků, nyní však chce uživatelský zážitek značně povýšit.

Technologie 3D OLED, kterou najdeme například u špičkově vybaveného notebooku ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED, přitom nevyžaduje žádné speciální brýle, vše potřebné se totiž nachází v samotném displeji. 3D efekt má pak na starost několik speciálních vrstev a také sledování očí uživatele pomocí webkamerky. Výrobce dále uvádí, že 3D efekt obraz bude možné korigovat (případně i vypnout), displej zmíněného notebooku má přitom velkou 16" uhlopříčku i 120Hz obnovovací frekvenci a jemné 3,2K rozlišení. Skvostná podívaná je tak víceméně zaručena.

Kromě zajímavé technologie 3D displeje pak z další výbavy Studiobooku zaujme velká 90Wh baterie či až 8TB úložiště s možností osazení až 64 GB RAM typu DDR5 o taktu 4 800 MHz. Hráče i uživatele vyžadující vysoký grafický výkon pak potěší přítomnost GPU GeForce RTX s technologií NVIDIA Studio. Neméně zajímavý je touchpad s haptickou odezvou či podporou pera. V neposlední řadě přijde vhod i HDMI 2.1 s podporou obrazu v kvalitě až 8K a 60 Hz.