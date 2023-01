První pohled na e-ink tablet Lenovo Smart Paper. Čím nás zaujal?

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Pro uživatele hledající náhradu za klasickou tužku a papírový zápisník Lenovo v rámci veletrhu CES 2023 představilo zajímavé řešení s označením Smart Paper. Zápisník/tablet s 10" displejem typu e-ink přitom již na první pohled zaujme prémiovým kovovým zpracováním a perem, které lze pomocí magnetů přichytit k levému okraji. Pero je již v ceně zařízení, stejně jako praktické pouzdro.

Lenovo Smart Paper nahradí váš zápisník

Co je u tohoto typu zařízení dost možná nejdůležitější, je pocit z psaní, který je alespoň z prvních dojmů výhradně pozitivní. Displej reaguje na pero bleskurychle a dokonale rozpozná intenzitu, kterou uživatel na pero tlačí. Pomocí pera si lze pak dělat různé poznámky do souborů, kreslit do předpřipravených šablon nebo třeba jen malovat. Lenovo Tablet Paper samozřejmě poslouží také jako čtečka knih, které lze ukládat do interního 64GB úložiště, případně využít integrovaný Google Disk. Z dalších funkcí nás zaujala přítomnost aplikací, jako je kalkulačka, kalendář, hodiny nebo diktafon či synchronizační software kvůli propojení Smart Paperu s jinými zařízeními s operačními systémy Android, iOS či Windows.