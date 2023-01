Motorola pluje do vod B2B, představuje ultravýkonný ThinkPhone s ikonickým vzhledem

Fotografie: Motorola

Málokdo nezná řadu notebooků ThinkPad od Lenova, které jsou oblíbenou volbou v B2B segmentu a jejich popularita přerostla i mezi běžné spotřebitele. Nyní se pokouší Lenovo (pod nějž spadá značka Motorola) prorazit na firemním trhu se smartphonem ThinkPhone by Motorola, který láká na špičkovou výbavu i dlouhou softwarovou podporu.

Ukázková odolnost a vzhled inspirovaný ThinkPady

Smartphony Motorola, ať už se jedná o (vyšší) střední třídu či regulérní vlajkové zástupce, přináší obvykle velmi zajímavou výbavu na poli výkonu (Motorola byla například i prvním výrobcem, který nasadil vylepšený Snapdragon 8+ Gen1, z jehož výkonu těží také ThinkPhone), avšak schází jim populární certifikace odolnosti IP68. V případě ThinkPhonu tomu tak však naštěstí není a odolnost IP68 i standard MIL-STD-810 je samozřejmostí. Tělo tvoří hliníkové rámečky, Gorilla Glass Victus (na displeji) a odolná aramidová vlákna na zádech.

Nechybí pochopitelně ani ikonický design vycházející z ThinkPadů. Všimnout si dokonce můžeme i nastavitelného červeného tlačítka na boku. Jediné, co by tak mohlo někomu scházet, je snad jen podpora paměťových karet, na druhou stranu 512GB úložiště by mělo uspokojit i ty nejnáročnější (k dispozici má být rovněž 256GB verze). Kapacita operační paměti se zastavila na hodnotě 8 až 12 GB.

Velká baterie i displej

Novinka je vybavena 6,6" displejem typu POLED, který zvládá až 120Hz obnovovací frekvenci a má Full HD+ rozlišení. S velkým displejem přijde vhod i baterie o kapacitě 5 000 mAh a podpora bezdrátového nabíjení o výkonu až 15 W (kabelem 68 W). V balení dodávaná nabíječka (o výkonu 68 W) pak spolehlivě poslouží i pro nabití notebooku.

Novinka je rovněž osazena 50Mpx hlavním snímačem s OIS doplněným o 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 32Mpx selfie kamerku, ještě zajímavější je však softwarová podpora. Novinka dorazí na trh již v tomto měsíci s Androidem 13, přičemž výrobce garantuje tři velké aktualizace a čtyři roky bezpečnostních záplat. Budoucí majitelé se mohou těšit rovněž na schopnost ThinkPhonu okamžitě rozpoznat ThinkPad v blízkosti a začít spolu komunikovat.

Cena a dostupnost

Doporučenou prodejní cenu zajímavě vypadajícího smartphonu bychom se měli dozvědět v druhé polovině ledna, otázkou zůstává, zda se dostane i do běžného prodeje a nezůstane vyhrazen pro B2B klientelu.