To nejlepší z novinek výrobce ASUS na veletrhu CES 2023

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Jako každý rok představila i letos společnost ASUS na veletrhu CES 2023 skutečně zajímavé novinky, které zaujmou nejen hráče, ale i běžné a také profesionální uživatele.

To nejlepší od ASUS z CES 2023 v Las Vegas

ROG opět boduje

Herní řada výrobků ROG (Republic of Gamers) je známá každému, komu je hraní her jen trochu blízké. Letos nás oslovily skutečně našlapané notebooky ROG Strix SCAR 16 a 18 a ROG Strix G16 a G18, přičemž právě ty mohou být osazeny extrémně výkonnými grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX 4090 a 4080. Stran ostatní výbavy je samozřejmostí jen to nejlepší, což je například 13. generace Intel Core i9 či až 18" QHD displej Nebula s velmi rychlou odezvou. Hráče potěší také ergonomická klávesnice, stylové RGB přisvícení či velký touchpad. Neméně důležité je i propracované chlazení.

Dále nás zaujal model Zephyrus G14 s displejem certifikovaným společností Pantone, který se rovněž chlubí velmi rychlou odezvou (opět se jedná o tzv. Nebula obrazovku). V útrobách zařízení dále najdeme GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, tedy nejlepší notebookovou grafikou současnosti.

ASUS ukázal také první 540Hz herní monitor na světě.

Neméně zajímavé však byly i méně typická herní zařízení, jako je například ASUS ROG Flow Z13, což je vysoce kompaktní 2v1 s výkonnou GPU i chlazením a 165Hz displejem. ASUS si navíc připravil něco i pro zákazníky, kteří vyžadují v domácnosti nejmodernější Wi-Fi připojení, kterým je Wi-Fi 7. Ty může zaujmout první čtyřpásmový herní router na světě s Wi-Fi 7, který dosahuje rychlostí až 25 000 Mbs s označením ROG Rapture GT-BE98.

Na veletrhu jsme rovněž mohli zahlédnout monitor ROG Swift Pro PG248QP s neuvěřitelnou obnovovací frekvencí 540 Hz či bezdrátovou herní myš ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, která je určena pro esportovce a začínající herní profesionály. Její hmotnost činí pouhých 54 gramů a je ergonomicky velmi dobře tvarovaná. Ve výbavě správného „pařana“ nemůže chybět ani kvalitní herní křeslo, jakým je například ROG Destrier Ergo s futuristickým designem ve stylu kyborga. Toto křeslo nabízí nepřeberné možnosti nastavení pro maximální pohodlí během hraní.

Revoluční 3D OLED

Portfolio výrobce ASUS, které bylo k vidění na veletrhu CES 2023, však není pouze o hraní her, bylo zde totiž i četné množství zařízení pro profesionály. Jedním z nich je nepochybně ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED s revolučním 3D OLED displejem, který nevyžaduje žádné speciální brýle. Na naše dojmy z něj se rozhodně nezapomeňte podívat.

Naši pozornost si získal rovněž v současnosti nejvýkonnější ZenBook, kterým je model ZenBook Pro 16X OLED. Tato novinka disponuje technikou balení procesorových modulů Supernova System-on-Module (SoM), jež umožňuje zmenšení plochy jádra základní desky o 38 %. O grafický výkon se stará NVIDIA GeForce RTX 4080, k dispozici je až 32 GB RAM či speciální chlazení. Pozornost si zaslouží i ergonomická klávesnice s vyklápěním, které zlepšuje chlazení.

Do komentářů nám nezapomeňte napsat, které novinky výrobce ASUS z veletrhu CES 2023 zaujaly vás.