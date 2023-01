Satelitní konektivita od Qualcommu nabídne mnohem víc než jen nouzové volání

S představením u řady iPhonů 14 či Huawei Mate 50 Pro bylo vcelku jasné, že v poslední době často skloňovaná satelitní konektivita si najde své místo i u dalších smartphonů. Qualcomm tak na veletrhu CES 2023 oznámil tzv. Snapdragon Satellite – službu obousměrné satelitní komunikace určenou pro posílání zpráv, jež má být dostupná u příští generace prémiových smartphonů s Androidem.

Introducing #Snapdragon Satellite: the first satellite-based, two-way messaging solution for @Android devices. From mountains ⛰ and deserts 🏜 to coastlines 🌊 and forests 🌲,you no longer have to choose between staying in touch and going off the beaten track. #CES2023 pic.twitter.com/qazLT0Tt5G