Potřebujeme vůbec veletrhy s mobilními telefony?

Co na začátku vypadalo jako divoká spekulace, se stalo skutečností. Mezi výrobci mobilů se jako epidemie rozšířil strach z virové nákazy. Nejdříve odmítlo pár firem, pak se přidali velcí hráči a definitivní konec byl nevyhnutelný. Jako každá jiná změna i tato přináší spoustu námětů k přemýšlení a kladení provokativních otázek.

Loni touto dobou jsme řešili řešili „obchodní válku“ a její možný dopad na celosvětový trh s telefony a další elektronikou. Nyní se objevil daleko mocnější nepřítel, než je nejmocnější muž světa. Vypadá to, že i ty nejčernější scénáře o zdražování nebo dokonce nedostupnosti byly jen slabým odvarem toho, co na nás čeká, pokud se virovou epidemii nepodaří rozumným způsobem zvládnout.

Jaký ohromný má Čína vliv, je vidět i na MWC, kde všechny další země hrají druhé housle. Takže i když je Barcelona tisíce kilometrů daleko a Španělsko je v tomto ohledu bezpečná země, veletrh nebude. Oficiální zpráva sice říká, že byl veletrh zrušen ze zdravotních a hygienických důvodů, ale všichni tak nějak tušíme, že to je jen část pravdy. Většina vystavovatelů má totiž jiné starosti.

Auta to taky nemají lehké

I když se pár odborníků a fanoušků může cítit po právu zklamáno (pro většinu novinářů představuje únorový výlet do prosluněné Barcelony kýžený únik před nekonečnou zimou), většině lidí je to víceméně jedno. Pryč jsou ty doby, kdy by se zde dělo něco opravdu zásadního. Inovace v této oblasti už nejsou tak velké a pokud se přeci jenom chystá, pak o tom díky různým únikům víme dlouho předem.

Vyměnit prosluněnou Barcelonu za šedivý únor, to nezní jako špatný nápad...

Není to jen problém týkající se mobilů. V podobném latentním úpadku se nachází mnoho jiných odvětví. Asi nejlépe je to vidět na autech. Před třiceti lety jste v Ženevě nebo ve Frankfurtu ukázali šestnáctiválec, který dělá stovku za pět a jede přes tři sta. Vedle něj jste pak postavili mladou dívku s bujným poprsím a upnutými šaty. Úspěch byl zaručen. Dnes se akorát dozvíte, že váš produkt zatěžuje životní prostředí a váš přístup degraduje ženy do role sexuálního symbolu.

Z těchto a dalších důvodů tak autosalony ztratily svůj původní lesk a dále jedou spíše jenom ze setrvačnosti. Čeká něco podobného i mobilní telefony? Jejich role se v poslední době dost posunula – od high-end výstřelků techniky, které každý rok přinášely opravdový pokrok, je to dnes spíše jen spotřební zboží.

Pamatujete ještě na Invex?

Možná nejde jen o auta nebo mobily. Možná se veletrhy přežily obecně. Jejich tradice přeci jenom sahá až do devatenáctého století, kdy to byly nejrůznější světové výstavy, které se postupně specializovaly. Vždy ale mají čas jen v určitém rozmezí, jak můžeme nádherně demonstrovat na vývoji veletrhu Invex, na který si mnozí z vás nejspíše ještě pamatují.

Začátkem devadesátých let to byla skutečně smysluplná akce, kde si odborníci i veřejnost mohli prohlédnout nejnovější výpočetní techniku – internet tehdy byl jen na univerzitách a specializované časopisy teprve vznikaly.

Všechny veletrhy mají tendenci opouštět své zaměření...

Postupně ale začala hrát prim sekce pro veřejnost. Zatímco zprvu do Brna mířily jen zájezdy odborných škol, koncem devadesátých let už to byly i základky ze širokého okolí a původně seriózní veletrh se proměnil na lunapark. Z toho důvodu a také kvůli rozšiřování internetu Invex postupně upadal, až se se vrátil zase na začátek – na specializované fórum pro odborníky.

Potřebujeme vůbec veletrhy?

Ve světle všech těchto skutečností nelze nedojít ke kacířské otázce z nadpisu. Je opravdu nutné i nadále pořádat MWC? Pro soukromého návštěvníka nebo čtenáře to může být zábava, když si jako rozinky z vánočky vybírá zajímavá témata. Pro novináře na místě nebo v redakčním zázemí, kteří mají pokrývat většinu veletrhu, je to jen nesmírně nudná přehlídka „placek“, „nudlí“ a dalších „potravin“, které posledních pár let umí akorát experimentovat s umístěním výřezu nebo průstřelu.

Jedná se samozřejmě o nadsázku, ale většina podstatného se odehraje mimo Barcelonu (Apple, Samsung…) a zbude jen průměrné jádro, které se hlasitě snaží překřikovat jeden druhého, že průměrné rozhodně není.

Otázkou tak není, jestli se MWC 2021 uskuteční, ale spíš, proč by se tak mělo stát.