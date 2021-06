Je HarmonyOS víc než převlečený Android?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei konečně představil operační systém, který bude spojovat všechny jeho výrobky. Dále si řekneme, co s koncem neomezených Google Fotek a kam se chystá 5G. Vítejte u mNews.

HarmonyOS 2.0 oficiálně představeno

Dlouho očekávaný krok ze strany Huawei konečně přišel. HarmonyOS je na vybraných zařízeních dostupný již dnes. Do poloviny roku 2022 se má dostat na zhruba 100 modelů. Huawei během prezentace kladl důraz na zabezpečení, přehlednost, snadnou ovladatelnost a propojení s dalšími zařízeními. Systém na první pohled designově vychází ze současné podoby EMUI, nechybí mu prvky z Androidu 11 a inspirace se našla i u iOS. Huawei pak chce fungovat jako jednotný ekosystém, kdy různá zařízení Huawei spolu zvládnou navzájem komunikovat a pouhým přetažením si přepnete třeba film z televize Huawei do telefonu Huawei. Kdo však čekal plné odstřižení od Androidu, ten bude zklamán. Servery Ars Technica nebo The Verge přináší zprávy o tom, že pod novou fasádou se stále skrývá Android.

MatePad Pro a Watch 3

Nový systém se sice podívá i na starší zařízení, ale Huawei neponechal nic náhodě a rovnou představil i nová v čele s tabletem MatePad Pro, který má velký 12,6palcový OLED zabírající 90 % čelní plochy. Kirin 9000 a 8 GB RAM zajistí špičkový výkon. Cena se má pohybovat kolem 20 tisíc Kč. Dalším zařízením jsou hodinky Watch 3, které se chlubí HarmonyOS, ocelovým tělem a nově také otočnou korunkou s haptickou odezvou. Novinkou je měření tělesné teploty a nechybí řada sportovních funkcí. Huawei slibuje výdrž 3 dny, případně 5 dní u varianty Pro. To je značný pokles oproti předchozí generaci, tak doufejme, že to vynahradí funkcemi.

Neomezené Google Fotky končí

Již na konci minulého roku Google oznámil, že neomezené zálohování fotek přes službu Google Fotky skončí. A to se skutečně od 1. června stalo. Nyní se nahrané fotografie započítávají do celkového limitu 15 GB, který je sdílený se službami Gmail nebo Google Disk. Rozšíření na 100 GB vás bude stát 60 korun měsíčně. V našem článku zjistíte, že zajímavou alternativou by mohla být služba Zonerama.

O2 rozšíří 5G do 60 měst

V březnu společnost O2 odstartovala modernizaci své telekomunikační sítě a hlásí, že do konce června bude moderní pokrytí 5G dostupné v 60 českých městech. Vedle krajských měst se tak podívá třeba i do Děčína nebo Poděbrad. V rámci obměny staré techniky se instalují antény, které zvládnou obsloužit více pásem najednou, není potřeba tak mít v jednom bodě několik různých antén. Výměna v Praze by měla být dokončena v březnu příštího roku.

HarmonyOS má velkou šanci prosadit se jako reálná alternativa Androidu v Číně. Jsem vážně zvědavý, jak moc se bude Huawei snažit v Evropě. Dali byste mu šanci?