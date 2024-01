Do HarmonyOS má letos přijít 5 tisíc aplikací. Jaké má Huawei další plány?

Fotografie: Huawei

Huawei se stále řadí mezi přední výrobce mobilních zařízení, dokonce přímo mezi ty, kteří si dokáží připravit i vlastní operační systém. Ten Huawei nazývá HarmonyOS a jeho představením před několika lety se mohl odstřihnout od Googlu a jeho služeb. Samotný systém by však dnes již neobstál a je nutné pro uživatele připravit jistý komfort. Ten zaručí dostatek aplikací. Obchod s aplikacemi pro HarmonyOS se samozřejmě postupně plní a bude poměrně rychlým tempem plnit nadále. Výrobce to oznámil během vývojářské akce HarmonyOS Ecosystem.

Dle informací ithome.com by v roce 2024 mělo přibýt 5 tisíc nativních aplikací. Výrobce ale bohužel neoznámil, kolik aplikací se v obchodě nyní nachází. Poslední čísla hovořila o zhruba 140 tisících aplikací ke stažení. Pravděpodobně jich ale nyní bude výrazně více, neboť, co již zástupce Huawei řekl, je, že by v blízké budoucnosti mělo dojít k překročení významného milníku v podobě 500 tisíc nativních aplikací v obchodě systému HarmonyOS.

Jelikož je ale systém Huawei stále spíše mladý, nepřekvapí, že ve srovnání se zavedenou konkurencí výrazně zaostává. Kupříkladu v AppStore od Applu je dle posledních oficiálních informací z roku 2022 1,78 miliónu nativních aplikací. Ještě více aplikací ke stažení pak najdete v obchodě Google Play, nachází se tam dle statista.com 2,438 miliónu aplikací. V případě Googlu však jejich počet může v čase výrazně kolísat, a to například z důvodu mazání škodlivých aplikací.