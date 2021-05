Bezplatné Google Fotky končí. Jsou nějaké alternativy?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Chytrý telefon se stal v posledních 10 letech nedílnou součást většiny z nás. Značná část z nás si rovněž zvykla, že je možné všechny fotografie bezplatně ukládat na cloudové servery Google, a to skrze aplikaci Google Fotky. Uživatel se nemusel o nic starat, pouze synchronizaci spustil a smířil se s tím, že kvalita bude mírně ponížena, šlo v případě fotografií o 16 megapixelů. Ve výsledku si tak fotografie uchovaly detaily a vy jste je měli stále k dispozici.

Jak se ale říká „vše krásné jednou končí“ a bezplatnému a neomezenému využívání synchronizace v Google Fotkách odzvoní již za pár hodin. Jak Google avizoval již loni v listopadu, počínaje 1. červnem 2021 se budou zálohované fotografie i při nastavení „Vysoké kvality“ započítávat do vašeho úložného prostoru. Každý uživatel Google služeb má zdarma 15GB prostor, který lze využít právě pro zálohu fotografií. Tento prostor je však sdílen i se zálohou e-mailů či souborů na Disku. Většina z vás však bude mít skoro 15 GB volných, a bude tedy ještě nějaký čas trvat, než vám prostor dojde. Google dokonce připravil nástroj, který na základě četnosti vašich záloh odhadne, kdy vám prostor dojde.

Fotky nahrané před 1. červnem 2021 se započítávat nebudou.

Co vše se mění?

Od 1. června již Google neumožňuje bezplatné neomezené zálohování vašich fotografií. Snímky a videa, která od 1. června nahrajete na cloud od Googlu, se budou započítávat do vašeho volného prostoru. Všechny fotografie a videa, která však máte zálohované, se započítávat nebudou. Jakmile vám dojde prostor, nebude možné nic zálohovat, nahrávat na Disk a dokonce po čase ani přijímat e-maily. Je tak na místě zkontrolovat vaše úložiště.

Jak spravovat vaše úložiště?

Standardně je k dispozici 15 GB, což je poměrně velkorysý prostor i pro vaše fotografie. Je však možné, že jej zabírá spoustu souborů na Disku, a proto je fajn zkontrolovat, zda něco nemůžete vymazat, ideálně přes správce Google Disku.

Dále doporučujeme projít vaše e-maily a například si nechat vyfiltrovat jen ty, které mají několik MB. Snadno tak můžete poměrně rychle uvolnit citelný prostor ze zmíněných 15 GB. Pakliže však více fotíte, dříve nebo později vám bezplatných 15 GB dojde a vy budete muset řešit, co dál. Možností je mazat starší fotky, nebo zakoupit větší úložný prostor. Cloudová služba se zve Google One a v současné době nabízí čtyři tarify. Prvním je oněch bezplatných 15 GB, druhý nabízí 100 GB za 59,99 Kč měsíčně, případně si můžete za 599,99 Kč zaplatit prostor na celý rok a ušetřit. Náročnější uživatelé mohou sáhnout po 200GB tarifu za 79,99 Kč měsíčně (799,99 Kč ročně), nebo po nejvyšším 2TB tarifu za 299,99 Kč měsíčně (2 999,99 Kč za celý rok).

Vyplatí se přejít ke konkurenci?

Jakmile dojde k výrazné změně u populární služby, obvykle se část uživatelů rozhodně přejít ke konkurenci, která nabízí přeci jen lepší podmínky. Tentokrát to však tak snadné nebude, neboť nic podobného v podstatě neexistuje. Co je snad ještě horší, i po této zásadní změně na tom cloudová služba Google One nebude nejhůře, neboť nadále bude nabízet velkorysý 15GB prostor zdarma. Konkurence nabízí v lepším případě totéž, zpravidla však o něco méně. Zvolit můžete cloud Mega, kde dostanete také 15 GB zdarma. Známý OneDrive od Microsoftu či iCloud od Applu vám zdarma poskytnou jen 5 GB prostoru.

Google Fotky navíc nejsou jen obyčejným cloudovým úložištěm fotografií a videí. Nabízí nespočet pokročilých funkcí, jako je chytré vyhledávání, automatické mazání nepovedených záběrů, základní možnosti úprav a mnoho dalšího. I proto lze říci, že se vyplatí zůstat u Googlu, ačkoliv to možná bude znamenat výhledově zvážit placený tarif.

Neomezená alternativa

Na samotný závěr jsme si ale nechali jeden tip, který využijete v případě, že hledáte bezplatný a neomezený cloudový prostor pro vaše fotografie. Nabízí se totiž aplikace Zonerama, která zálohuje vaše fotografie v původní kvalitě bez jakékoliv komprese a nabízí ničím neomezený prostor. Přehledně funguje například v prohlížeči na počítači a lze ji dostat také například do telefonu s Androidem. V obchodě Play však nehledejte aplikaci Zonerama, nýbrž aplikaci Zoner Photo Studio – Edit & Go. Aplikace působí poněkud zastarale vzhledem, ale funguje spolehlivě a dokáže automaticky zálohovat fotografie z telefonu. V nastavení si lze přesně zvolit, které složky z telefonu chcete zálohovat.