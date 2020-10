Apple odhalí iPhone 12 příští týden – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Běžné zprávy jsou teď plné negativních novinek a statistik, mobilní mNews vám však ukážou, že i příští týden se je na co těšit. Apple totiž konečně odhalí iPhony 12. Tak pojďme na to.

iPhony 12 se představí 13. října

„Hi, Speed.“ Tak Apple láká na svou konferenci, která se uskuteční již 13. října. Na té s největší pravděpodobností odhalí očekávané iPhony 12. Tou rychlostí pak buď naráží na nové procesory, nebo podporu 5G. My si tak už příští týden budeme moci podrobně srovnat, co ze spekulací se potvrdilo a co nikoliv. Zda v balení najdeme nabíječku, jak malý bude onen kompaktní model a podobně.

Realme 7 Pro míří na náš trh

Realme potvrdilo dostupnost modelů 7 a 7 Pro i pro náš trh. Oba zaujmou velmi dobrým poměrem ceny a výkonu. Levnější telefon má procesor Helio G95, 4/6/8 GB RAM, rychlé 30W nabíjení a hlavně pak 90Hz displej. Cena začíná na 5 tisících Kč. O 3 tisíce více stojí 7 Pro se Snapdragonem 720G, AMOLED displejem, 8 GB RAM a dokonce 65W nabíjením. Na pultech se telefony objeví ještě v říjnu a my je pro vás testujeme.

HarmonyOS 2.0 bude v Mate 40

Zdá se, že Huawei ve svém odstřižení od Googlu udělá další krok. Jeho vlastní systém HarmonyOS se má brzy podívat i do telefonů a nahradit Android, který bez Google služeb zákazníky příliš neláká. Prvním telefonem s tímto systémem by měl být Huawei Mate 40 již tento podzim. Mimo Čínu se však podívá až v roce 2021. Systém je uzpůsoben pro procesory Kirin 990, 980, 810 a 710, do testování se tak budou moci zapojit i starší telefony.

5G aukce a 5G v metru

Operátoři u soudu neuspěli a aukce o kmitočty pro 5G sítě pokračuje za stávajících podmínek. Účastní se jí 7 subjektů a víme, že ČEZ nakonec vycouval, což je asi kvůli střetu zájmů dobře. Operátoři však již s 5G koketují na současných frekvencích. Naposledy třeba Vodafone spustil 5G síť v 15 stanicích metra a další mají následovat.