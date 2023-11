Podpora Android aplikací u mobilů Huawei pokračuje, počítá se s prostředím EMUI

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před týdnem jsme vás informovali o HarmonyOS od Huawei, konkrétně o jeho nadcházející verzi Next. Na tom by samo o sobě nebylo nic speciálního, kdyby se neobjevila informace o tom, že verze Next ztratí možnost instalovat a spouštět APK soubory, což jsou aplikace psané pro operační systém Android. Doposud totiž platí, že HarmonyOS využíval knihovny Androidu. Díky tomu byl rovněž schopen spustit aplikace pro Android, jež si bylo do zařízení možné vcelku jednoduše stáhnout jako APK soubory, případně využít proprietární obchod AppGallery.

Zpráva logicky vyvolala poměrně bouřlivé reakce, na které se výrobce rozhodl s týdenním zpožděním reagovat skrze server CNMO. Systém HarmonyOS bude totiž nadále primárně využíván v Číně. Jakékoliv telefony a tablety mimo Čínu budou nabízet prostředí Emotion UI (EMUI), což je obdoba HarmonyOS, která však bude založena na Android Open Source Project (AOSP), stejně jako doposud. V praxi to znamená, že v telefonech nenajdete Google služby, avšak budete si je moci z velké části doinstalovat. Stejně tak bude možné stáhnout si v podstatě libovolnou aplikaci, která byla pro systém Android připravena. Jak se telefon Huawei bez Google služeb používá a jak do něj dostat maximum aplikací, tomu jsme se věnovali v našem samostatném testu.

Huawei tak ujistil, že se nadále bude maximálně snažit o to, aby v jeho telefonech aplikace pro Android fungovaly spolehlivě. Značka EMUI značící dříve nadstavbu nad samotným Androidem bude dle Huawei nadále pro globální trhy využívána, a to až do té chvíle, než bude přechod pod HarmonyOS ideální. Jinými slovy lze říci, že Huawei k tomu přikročí až v momentě, kdy bude většina uživatelů plně připravena přejít. Kdy se tak stane, je tedy otázkou, ale lze odhadovat, že v nejbližších letech to nebude.