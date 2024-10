Huawei představil HarmonyOS Next. Číňané se definitivně rozloučili s Androidem

Fotografie: Huawei

Huawei v Číně dnes otevřel další kapitolu své historie a dá se očekávat, že velmi zásadní. Uvedl totiž HarmonyOS Next, tedy první operační systém společnosti Huawei pro mobily a další zařízení vytvořený nezávisle na systému Android.

HarmonyOS Next bude prozatím pohánět současnou a budoucí generaci zařízení Huawei v Číně, ale dostupný by měl později být také globálně. Kromě chytrých telefonů by se měl objevit i v zařízeních chytré domácnosti či v kokpitech automobilů.

HarmonyOS Next

Jak dodává gsmarena.com, HarmonyOS Next využívá vlastní vyvinuté mikrojádro založené na open-source jádru OpenHarmony. Podporuje aplikace prostřednictvím kompilátoru Huawei Ark s mobilními službami Huawei Mobile Services (HMS).

Předseda představenstva Huawei Consumer Business Group Richard Yu při příležitosti premiéry systému uvedl, že jeho součástí je nyní 15 tisíc aplikací a služeb a další jsou na cestě. Dodal navíc, že předchozí verze systému HarmonyOS v současné době běží na více než miliardě zařízení po celém světě, což je bez debat působivé vzhledem k tomu, že v Evropě a USA nemá značka kvůli americkým sankcím kdovíjaké zastoupení.

HarmonyOS Next přináší kromě vylepšené vizuální identity s novými možnostmi přizpůsobení zamykací a domovské obrazovky (jak systém vypadá si nicméně můžete prohlédnout ve videu výše) také přepracované ovládací centrum, plynulejší animace či nové funkce umělé inteligence, které dnes nesmí chybět v žádném moderním systému či zařízení. Huawei se kromě toho pochlubil tím, že systém vylepšuje plynulost zařízení o 30 %, přitom má být o 20 % efektivnější.

Huawei aktuálně v Číně rozesílá veřejnou beta verzi HarmonyOS Next na vybraná zařízení, mezi něž patří například řadu Pura 70, Huawei Pocket 2 či MatePad Pro 11 (2024).