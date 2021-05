Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zdá se, že Honor by se již brzy mohl vrátit v plné síle, Huawei zase hlásí odstřihnutí od Androidu a novinky má i Xiaomi nebo Apple. Vítejte u mNews.

Honor hlásí comeback a rendery lákají na iPhone SE – mNews

Honor chystá comeback

Chytře načasované PR, nebo podřeknutí? Německé zastoupení potvrdilo, že nové telefony Honor budou mít Google služby. Zpráva byla posléze smazána, ale zanechává to naději. Honor se zcela evidentně snaží o comeback, o čemž svědčí i nasazení nového procesoru pro vyšší střední třídu Snapdragon 778G, který byl právě oznámen. Ještě donedávna Honor využíval procesory bývalé mateřské společnosti Huawei. Odstřižení je, zdá se, kompletní. S telefony Honor se tak pravděpodobně musí zase začít počítat i u nás.

Harmony OS se představí v červnu

Již druhého června se světu oficiálně představí Harmony OS, operační systém od Huawei, který vystřídá Android v jeho telefonech. Huawei slibuje rychlé rozšíření tohoto systému a zároveň má představit nové zařízení, pravděpodobně tablet MatePad2. Na rozdíl od Honoru to na velký návrat nevypadá, protože kdo hledá v telefonu Google a obchod Play, ten ho tady nedostane. Má Huawei šanci konkurovat Googlu? Před dvěma lety bych řekl ano, dnes si tím nejsem jistý.

Redmi Note 10 5G přichází s dárky

Na českém trhu se od 31. května začne prodávat Redmi Note 10 5G patřící do nižší střední třídy, nabídne vedle sítí 5. generace i slušnou výbavu v podobě Full HD IPS displeje s 90 Hz a procesoru Dimensity 700. 4 GB RAM a 64GB úložiště jsou nezbytným základem. Nezklame ani Android 11. Rozhodně však potěší, že pokud si mobil předobjednáte do 30. května, získáte slevu 300 korun a navíc náramek Mi Smart Band 5.

iPhone SE s průstřelem?

Pojďme si nakonec dát jednu spekulaci. Ukrajinská společnost Apple Lab připravila rendery možného budoucího iPhonu SE. Ty pracují se zvěstí, že by Apple mohl v budoucnu rovněž přesedlat na průstřel v displeji. A spojují to s moderním a hranatým designem řady iPhone 12. Výsledek vypadá vážně dobře. Co byste na takový telefon říkali? S největší pravděpodobností se ho ale nedočkáme a budoucí SE bude opět využívat konstrukci staršího modelu, možná iPhonu X.

Dali byste Honoru šanci, kdyby se naplno vrátil s plnohodnotným Androidem a slušnou výbavou? Nebo už tady tahle značka nemá místo?