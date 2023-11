Operační systém HarmonyOS Next ukončí podporu Android aplikací

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei byl během prezidentského úřadování Donalda Trumpa tvrdě zasažen americkými sankcemi, které mu prakticky znemožnily nadále využívat americké technologie. Jednou z nich je pak pochopitelně i operační systém Android od společnosti Google, a tak Huawei přišel s vlastním operačním systémem HarmonyOS, který, přestože se nejednalo o klasický Android, knihovny Androidu využíval. Díky tomu byl rovněž schopen spustit aplikace pro Android, jež si bylo do zařízení možné vcelku jednoduše stáhnout jako APK soubory, případně využít proprietární obchod AppGallery.

Právě možnost instalovat a spouštět Android aplikace však příští verze HarmonyOS s označením HarmonyOS Next ztratí. Informace, se kterou přišel pandaily.com, má vycházet z vyjádření Richarda Yu, šéfa mobilní divize, podle něhož je zároveň Huawei připraven HarmonyOS Next vypustit do světa. Jádro tohoto systému je podle všeho kompletně vyvinuto společností Huawei a nevyužívá AOSP, pouze HarmonyOS kernel. Podporované instalační balíčky jsou pak ve formátu HAP, nikoliv APK.

S ohledem na zmíněný vývoj systému HarmonyOS pak podle všeho rovněž různé společnosti začaly najímat odborníky na HarmonyOS, kteří by mohli pomoci jejich aplikace optimalizovat pro HamonyOS Next. Nároky na zaměstnance jsou přitom (na tamní poměry) relativně vysoké, konkrétně minimálně tři roky předešlých zkušeností a bakalářské vzdělání výměnou za nadprůměrnou mzdu. Huawei tak evidentně svému systému HarmonyOS důvěřuje a má s ním do budoucna velké plány.