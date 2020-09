Cenově příznivý Apple a špičková Xperia – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tento týden zcela dle očekávání patří Applu, ale než se k jeho novinkám dostaneme, ukážeme si našlapanou Xperii 5 od Sony. A nakonec jedno otočné překvápko. Vítejte u mNews.

Sony představilo Xperii 5 II

Sony Xperia 5 II je vlastně takovou menší vlajkovou lodí. 6,1" OLED displej není kdovíjak přerostlý a telefon je příjemně úzký. Navíc se chlubí 120 Hz. I výbavou vás potěší, uvnitř najdete 8 GB RAM a Snapdragon 865. Nabídka fotoaparátů pak velmi připomíná ty z letošní Xperie 1 II. To vše také znamená vyšší cenovku, konkrétně 25 tisíc korun. No, není to málo, ale v Sony by těch telefonů asi neprodali o moc víc, ani kdyby o pár tisíc zlevnili.

Nový iPad Air zaujme cenou

Vždyť já vím, zajímá vás Apple. Tak začněme u diskutované novinky. iPad Air omládl, dostal svěží vzhled, vysoký výkon, USB-C, slušný foťák a další… a začíná na 17 tisících Kč. To znamená značné ušetření proti verzi Pro, která je lepší spíše jen v detailech. Zajímavé je také Touch ID ve vypínacím tlačítku. Tady je vidět, že kdyby ho Apple u iPhonů chtěl zachovat, určitě by to šlo. Ještě rychle zmíním, že Apple již vypustil novou verzi iOS 14.

Apple Watch 6, nebo SE?

Vedle tabletů patřila konference hlavně hodinkám. Nová 6. generace Apple Watch se chlubí rychlejším procesorem a senzorem pro měření okysličení krve. Pozornost byla věnována novým řemínkům Solo Loop, které se nijak nezapínají a na ruku si je prostě natáhnete. To je ještě lepší než boty na suchý zip. Možná o něco zajímavější jsou však nové Watch SE, jak z názvu poznáte, je to levnější varianta. Ty svou výbavou připomínají 4. generaci a budou dostupné i ve verzi s datovým připojením. Levnější varianta v případě Applu znamená 8 tisíc korun.

LG Wing bude, cenu neznáme

LG to nakonec vážně udělalo a oficiálně představilo model Wing, který má dva, na sobě položené, displeje. Ten vrchní se může otáčet, takže máte telefon ve tvaru kříže. Snapdragon 765G a 8 GB RAM není vůbec špatná výbava, ale i LG potvrzuje, že vše bude záviset na softwaru a jak si aplikace poradí s druhým displejem. Snad to bude využitelné i pro více než jen pár předinstalovaných aplikací. Jak jsem byl z konceptu zprvu nadšený, začínám se ho více a více bát. LG navíc zatím ani neprozradilo cenu.

Škoda, že nejsme server o hrách, strašně rád bych mluvil o včerejším představení PS5. O tom si ale víc najdete na fzone.cz.