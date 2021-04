Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple ve své prezentaci ukázal nejen dramatické kamerové přechody, ale rovněž i pár zajímavých produktů. A spíše ty nás dnes budou zajímat. A počkejte si na konec, kde ukážeme nové POCO. Vítejte u mNews.

Přehled novinek Apple: iPad Pro, AirTag, iMac a další – mNews

iPad pro s čipem M1

Apple překvapil a nasadil vlastní ARM čip M1 do nejnovějších iPadů Pro. Připomínám, že ten se zároveň nachází v MacBooku, takže o výkon tu rozhodně nouze nebude. Doplní jej až 16GB RAM a úložiště o velikosti buď 1, nebo 2 TB. V nabídce ale budou i slabší a levnější varianty. Díky novému čipu přibyla podpora Thunderboltu. Na zadní straně pak čeká 12Mpx snímač o světelnosti f/1.8 a 10Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Tady je škoda, že Apple stejně jak u iPhonů nedrží stejné rozlišení. Nový iPad Pro si můžete vybrat s 11" IPS obrazovkou, nebo zcela novým 12,9" mini-LED displejem. Ceny jsou komplikované a u nás v článku máme celou tabulku. Začínají však na 23 tisících Kč a končí až pod hranicí 68 tisíc korun.

AirTag konečně přichází

Dlouho očekávaný Apple AirTag konečně přichází. Je to drobný přívěšek, který můžete přidělat či pověsit na libovolný předmět, třeba klíče, který poté svým iPhonem snadno najdete. Výhodou je podpora technologie UWB a osobně mě překvapila i výměnná baterie s výdrží až jeden rok. Za jeden kus zaplatíte 29 dolarů, tedy 890 korun. Horší je to s cenou poutek, které se pohybují od 400 Kč po tisíce korun.

iMac, Apple TV a fialová

Rychle projeďme i další novinky. Menší Apple iMac má konečně náhradu. 24" obrazovka má vysoké 4,5K rozlišení a celé tělo je tenké 11,5 mm. Takže působí spíše jako tablet na stojánku. Procesorem je samozřejmě čip M1 a na výběr máte ze sedmi barev. Základní varianta vyjde na 38 tisíc korun. Dále jsme se dočkali Apple TV 4K druhé generace, která zaujme novým ovladačem, jenž má více tlačítek než ten starý. Zmíním také možnost kalibrovat barvy televize pomocí iPhonu 12. Ten si nově můžete pořídit i ve fialové barvě. Tedy v případě základní verze 12 a 12 mini.

Poco F3 na českém trhu

Snadno by mohla zapadnout zpráva, že se na český trh dostal nový model Poco F3. Telefon vás bude zajímat, pokud chcete vysoký výkon. Procesorem je totiž Snapdragon 870 a spolu s až 8GB RAM získá mobil 640 tisíc bodů v AnTuTu. Nezaostává ani Super AMOLED displej se 120Hz frekvencí. Pokulhávat by ovšem mohly fotoaparáty, kdy vedle slušného hlavního jsou pouze 8Mpx ultraširokoúhlý a 5Mpx makro snímače. Telefon začíná na 9,5 tisících Kč. Pokud ho koupíte do 2. května, můžete získat slevu 500 korun. Stačí použít slevový kód, který najdete u nás v článku.

Mě z celé prezentace Apple asi nejvíc potěšil trailer na druhou sérii Ted Lasso. A co zaujalo vás? Dejte vědět do komentářů.