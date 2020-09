Apple Watch SE: když nechcete za hodinky utratit celou výplatu

Fotografie: Apple

Chytré hodinky od Applu vždy patřily k vrcholu nabídky tohoto druhu nositelné elektroniky jak zpracováním, tak nabídkou funkcí. Když se ale rozhlédnete okolo sebe, na většině zápěstí najdete nejrůznější polo-chytré hodinky a náramky, jejichž funkční výbava je silně limitována.

Bylo tedy jenom otázkou času, kdy se Apple rozhodne expandovat i do vod mimo prémiové břehy. Po vzoru menších a levnějších iPhonů dostaly i jeho nové hodinky přídomek SE. Zůstávalo však tajemstvím, jak moc kompromisů to bude znamenat.

Jejich čipem je S5, který by měl být dvakrát rychlejší než u hodinek Series 3. Do prodeje se dostanou dvě verze – základní a obohacená o datové připojení. Výbava obou dále zahrnuje akcelerometr, senzor srdečního tepu, kompas, gyroskop, pohybové senzory a také detekci pádu. Jinými slovy to vypadá na model velice podobný Apple Watch 4, které se přestaly prodávat s příchodem předposlední verze.

Startovací cena těchto hodinek je 279 dolarů, což by v přepočtu na koruny a po přidání DPH dělalo bezmála 8 tisíc korun. Tomu odpovídá i oficiální česká cena 7 990 Kč.