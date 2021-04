Lenovo láká na herní monstrum a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud máte pocit, že ROG Phone ještě není dostatečně herní, Lenovo vás možná přesvědčí. Dále se připravíme na novinky od Sony nebo Googlu. Vítejte u mNews.

Lenovo Legion 2 Pro je herní monstrum

Již dnes má dojít k představení nové herní mašiny od Lenova. Zatímco poslední ASUS ROG Phone vypadá jen trochu výstředně, Legion 2 Pro své zaměření na hry dává zcela na odiv. Na uniklých fotografiích vidíte záda uzpůsobená pro používání v horizontální poloze, větráček rovnou v těle telefonu a foťáky uprostřed. Selfie kamera je také zaměřená na hráče. Je vyjíždějící, ale z boku, abyste se třeba mohli pohodlně natáčet při streamování her. Samozřejmostí je Snapdragon 888, 144Hz AMOLED displej dodá Samsung. 90W nabíjení by pak mělo telefonu vážně rychle doplnit energii. To se nedivím, že je tu potřeba větráček.

Sony láká na III. generaci

A představení novinek chystá také Sony. Již na 14. dubna nám slíbilo odhalení nových Xperií. Očekáváme modely Xperia 1 III a 10 III. Láká na to i novým videem. U nové vlajkové lodi se čeká zvýšení jasu 4K OLED displeje, zachování stereo reproduktorů, slotu pro paměťovky a dokonce i 3,5mm jacku. Pokud vám na těchto věcech záleží, Sony na vás stále myslí.

Google připravuje vlastní procesor

I v další novince si trochu zaspekulujeme. Google údajně připravuje zařízení poháněné vlastním čipsetem s kódovým označením Whitechapel. Na jeho vývoji spolupracuje Samsung, který má zkušenosti s Exynosy. Čip také označovaný jako GS101, což by mohlo být třeba Google Silicon, by se měl prvně objevit v nadcházejícím Pixelu 6. Google tím chce evidentně získat výhodu propojení vlastního hardwaru a softwaru, což je dlouhodobě silná stránka Applu.

Mobily LG definitivně končí

Pokud nás sledujete, tato zpráva vám neunikla. LG konečně oficiálně potvrdilo zvěsti a s vývojem telefonů končí. Tomu jsme se věnovali třeba v mobilecastu. Mám však zprávu pro vlastníky jejich posledních telefonů. Podpora nekončí ze dne na den, nyní probíhá aktualizace telefonů na Android 11, tam se žádné plány nemění a stále se počítá i s Androidem 12. V případě prémiových telefonů LG slibuje dodržet 3 roky systémových aktualizací. To se týká třeba modelů Velvet, Wing nebo V60.

Dává vám herní telefon smysl? Nebo se spokojíte s normálním zařízením, které také zvládne obstojně hraní her?