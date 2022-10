Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple po iPhonech představil i novou řadu iPadů. Nakolik vás potěší, to si nejsem úplně jistý. Dále se mrkneme na novinku od Honoru a vizi budoucnosti telefonů od Lenova. Vítejte u mNews.

mNews #190 – Nové iPady zdražují a Lenovo láká na rolování displejů

Podcast v audio formě

iPad zmoderněl a zdražil

Vedle nových iPhonů jsme se dočkali i další generace iPadů. Začněme s tím základním, který vždy nabízel fantastický poměr ceny a výkonu. To už možná nebude nutně platit, ale pojďme se podívat na novinky. Na první pohled si všimnete moderního designu s tenčími rámečky a větším displejem, hlavně ale absence tlačítka vpředu. Touch ID se přestěhovalo na bok do vypínacího tlačítka. O výkon se stará A14 Bionic, na čipset M1 tedy zapomeňte. A základním úložištěm je stále směšných 64 GB. Konektorem je tentokrát USB-C. To je dobrá zpráva, ovšem jak pro koho. Je tu totiž jeden problém – nový iPad je stále kompatibilní jen s Apple Pencil 1. generace, které se ovšem nabíjí přes Lightning konektor. A vám tak nezbude než použít redukci. Také podporuje Magic Keyboard, ovšem jejím nákupem cena ještě raketově vystřelí. A to může být problém. Zatímco teď si devátou generaci koupíte do deseti tisíc korun, tato nová desátá generace začíná na 14,5 tisících korunách. A to není malé zvýšení.

iPad Pro ještě výkonnější

A nezůstalo jen u jednoho. Apple představil i novou generaci iPadu Pro. Jeho hlavní inovací je nový čipset M2. Oproti první generaci nabízí vyšší výkon i lepší efektivitu. A zatímco u MacBooků to jistě oceníte, pro tablet jde o více než štědrou nabídku. Apple však evidentně chce, aby vám výkon stačil i na roky dopředu a ve své prezentaci dával důraz na to, že jde o pracovní zařízení. Další inovace se týká Apple Pencil. V tomto případě samozřejmě druhé generace. Tablet rozpozná pero již z 12 milimetrů a umožňuje reagovat na přiblížení, třeba pro náhled nebo zvětšení textového pole ještě než do něj klepnete. iPad Pro také nově zvládne natáčet ProRes videa. Jeho cena začíná na 26 tisících Kč. I to znamená jisté zdražení. Oba iPady budou k dispozici již 26. října.

Honor X6 je levný, ale...

Honor X6 se podívá i na český trh. A to za příznivou cenu 4,5 tisíc korun. S tím však přichází řada kompromisů, které musíte překousnout. Velký 6,5" IPS displej tak má například jen HD+ rozlišení. Čipset Helio G25 od MediaTeku také není žádnou novinkou a 4 GB RAM jsou dnes jen naprostým základem. Potěšit by mohl hlavní foťák s 50 megapixely, ovšem zbytek se dvěma megapixely ani nestojí za zmínku. Hraniční bude i selfie kamera s pouhými pěti megapixely. Logicky chybí 5G, ale NFC už nikoliv. A rozhodně vás může potěšit velká baterie s kapacitou 5 000 mAh. Výdrž minimálně dva dny tak asi nebude problém. Nakonec zmíním, že do karet bude novince od Honoru určitě hrát povedený design.

Budoucnost je rolovací

Skoro by se dalo říci, že budoucnost s ohebnými displeji již přišla, takže se můžeme začít těšit na budoucnost s displeji rolovacími. A zatímco v televizích už první vlaštovky vídáme, u telefonů jde stále o technologická dema. A jedno takové nyní představilo i Lenovo. To ukázalo telefon, který má ve výchozím stavu 5" obrazovku, ale umí se rychle roztáhnout na 6,5". Ve vaší kapse by tak telefon příliš nepřekážel, ale uměl by nabídnout velký displej, když ho budete potřebovat. A přestože jde stále jen o hudbu budoucnosti a žádná konkrétní zařízení nám Lenovo neoznámilo, já se začínám těšit.

A to je z dnešních novinek vše. Co říkáte na razantní zdražení u základního iPadu? Nepřehnal to už Apple? Dejte vědět do komentářů.