Apple Watch 6 oficiálně: nové barvy a důraz na zdraví uživatele

Fotografie: Apple.com

Dnešní keynote je tak trochu jiná. Obvykle se v září těšíme na nové iPhony, ovšem COVID-19 stojí za změnou. I tak jsme však o některé novinky ochuzeni nebyli, jednou z nich jsou nové hodinky Apple Watch šesté generace. U těch se na první pohled příliš nezměnilo, ovšem hlavní novinky čekají uvnitř.

Pokud se vám zachtělo nových barev, Apple přichystal modrou a červenou, která spadá do rodiny (PRODUCT)RED. Apple mírně pozměnil i základní ocelové varianty, nově bude k dispozici grafitová a lesklejší zlatá.

Novinkou je senzor SpO2. Diody se ze spodní strany rozsvítí červeně (kombinace elektroluminiscenčních a fotodiod) a během 15 vteřin vidíte, jaký je stav okysličení krve. Apple aktuálně komunikuje se zdravotníky, zda je možné tímto způsobem určit i nákazu COVID-19. Výkon pak přináší procesor Apple S6, který je založen na Apple A13 Bionic. Je o 20 % rychlejší než jeho předchůdce – procesor S5 z Apple Watch 5 založený na procesoru S4 z Apple Watch 4.

Apple přidává také nové „Watch Faces“, což je novinka očekávaná. Vývojáři navíc mohou pro watchOS 7 připravovat zajímavé ciferníky, které budou lépe reflektovat potřeby uživatele. Apple ukázal například lékařku, která má na svých Apple Watch ciferník, kde je kromě času a data také kalendář s důležitými schůzkami. To je však funkce nové verze watchOS 7, ne nových Apple Watch. To stejné platí pro nativní podporu sledování spánkové aktivity, i když zde budou mít Apple Watch 6 náskok díky podpoře více senzorů. Apple se dále chlubí, že Always On displej je u šesté generace 2,5× jasnější, nově skrze něj bude možné přistupovat k oznámením.

Apple připravil také nové pásky. Například pásek z jednoho kusu „Solo Loop“, který se nijak neprovléká, pouze se natáhne na zápěstí. To ocení sportovci i ti vyhledávající puristický pásek. Pásek je pochopitelně z umělých materiálů, aby byla zajištěna roztažitelnost na různé obvody zápěstí. Existovat však bude i Solo Loop z pletené tkaniny. Sportovci ocení i vylepšenou fitness aplikaci, která přidá nové sportovní aktivity a zároveň bude možné využít i předplatného, ovšem opět ne v rámci ČR. Toto předplatné pak zajistí různé rady odborníků nebo virtuální tréninky a vyjde na 10 dolarů měsíčně, nebo 80 dolarů za rok.

Novinkou je také rodinná správa (Family Setup). Rodiče mohou na dálku spravovat hodinky dětí, které nemají vlastní iPhone. Mohou například omezit kontakty, se kterými dítě komunikuje, případně mohou nastavit upozornění na polohu. Pokud se dítě ocitne mimo nastavenou zónu, přijde rodiči upozornění. Stejně tak může rodič nastavit režim Škola, což znamená, že dítě v tuto dobu nemůže Apple Watch používat jinak, než jako hodinky. Apple bude spolupracovat s operátory, data budou přenášena na dálku, je tedy jasné, že bude potřeba připojení k internetu. V České republice tato možnost prozatím dostupná nebude, což je logické. Tuzemští operátoři nenabízí ani LTE variantu Apple Watch.

Ceny za Watch 6 budou stejné jako u Watch 5, tedy 11 490 Kč za menší a 12 290 Kč za 44mm variantu. V balení nových Apple Watch bude chybět napájecí adaptér, k dispozici bude pouze kabel. Hodinky jsou k předobjednání počínaje dnešním dnem.