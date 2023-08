Asociální léto

Fotografie: Gian Cesco, unsplash.com

Okurková sezóna? Ale kdeže – ve světě sociálních sítí se toho během posledních měsíců dělo více než dost. S patřičným odstupem a po spojení souvislostí můžeme vidět, že to pod povrchem doslova vře v zápase o to, kdo ovládne sociální sítě a s jejich pomocí nejspíš i většinu lidstva.

Tak nám zabili Twitter, paní Müllerová... O přeměně Twitteru na Muskovo všeobjímající X se toho napsalo více než dost. To je okamžik, kdy si člověk musí přiznat, že dost dobře nechápe genialitu Elona Muska, který utratil 44 miliard dolarů a značnou část právě za ono slavné jméno, které pak v mžiku hodí za hlavu. Jen se schválně zkuste zaměřit na zpravodajství nejrůznějšího druhu a na obraty jako „na Twitteru“, „někdo tweetoval“ a tak dále. Je to skoro nejpoužívanější sloveso. A najednou máme psát „ikska“? Nebo „ikskovat“?

To už asi bude muset vyřešit Muskova náhrada. Ale hlavně bude muset nějak uklidnit řadu důležitých lidí, kteří se domnívají, že X kvůli své nestálosti a neprůhlednému způsobu vedení není zrovna dobrým místem, kde by se měly řešit vážné problémy. Když předloni spouštěl Donald Trump vlastní sociální síť jako reakci na zákaz na většině platforem, svádělo to k vtipu, že brzy se svět vrátí do „devadesátek“, kdy každý spíchne v HTML svoji jednoduchou stránku, nahraje ji na webhosting a pošle kamarádům odkaz e-mailem. Dnes ale neuplyne měsíc, abychom nepsali o BlueSky, Mastodonu a dalších klonech.

Mark a jeho města duchů

Něco mi však říká, že Elon může být poměrně v klidu, ať udělá, co udělá. Vezměte si takový Facebook. Ten byl „cool“ naposledy někdy před deseti nebo více lety, ale dodnes je neotřesitelným králem, který vydělává. Mark Zuckerberg tak může dlouhé hodiny prosedět ve své kanceláři s nasazenými brýlemi pro virtuální realitu a filozofovat o metaversu.

Když se pak na chvíli probere, za pár týdnů nechá udělat klon Twitteru s názvem Threads. Ten zatím vypadá tak, že tam milióny lidí přišly skrze sdílený účet na Instagramu, napsali jednu větu a následně zjistili, že účet nelze jen tak smazat. Vzniklo tak další město duchů prázdné jako kulisy postapokalyptických her, kde přežijí jen ti nejdrsnější rabiáti. Mark je ale spokojený, protože má čísla, která může prodat investorům. A my můžeme být spokojení také, protože nás před případným zklamáním ochránila EU.

Vzpoura na lodi Reddit

Problémů nezůstala ušetřena ani sociální síť, která se prozatím tvářila jako docela rozumná. Reddit a jeho spletitá síť různě moderovaných subreditů podle mého názoru asi nejlépe vystihuje původní podstatu internetu, který měl sloužit k tomu, aby lidé „dali hlavy dohromady“.

Uvedu jeden osobní příklad. Začala mě zlobit klávesnice. Drahá herní mechanika dlouho po záruce tu a tam zaznamenala dvojitý stisk. Na internetu, myšleno na webu, jsem se nedozvěděl nic. Výrobce sice v každé zemi provozuje fórum podpory, ale je plné generických rad ve stylu „zapnout a vypnout a když to nepomůže tak přehrát software“. Na Twitteru mi lidé posílali odkazy na články mající dokázat, že takové chování je forma spiknutí výrobců, kteří provozují takzvaná „kazítka“. Na Facebooku jsem se nedozvěděl už vůbec nic, zato však z reklam přesně vím, jaké české e-shopy mají klávesnice ve slevě.

Až Reddit přinesl přesně to, co bych čekal: komunitu lidí se stejným problémem. Někdo ušetří ostatním čas, že vyzkouší alternativní operační systém, aby vyloučil softwarovou závadu. Jiný najde návod, jak klávesnici rozebrat, vymýt a natočí o tom video. Ale vítězem se stane rada, která doporučuje rychle a intenzivně bušit do postižených kláves, aby se uvolnily nečistoty.

Přesně něco takového chcete slyšet. Jenže ke mně se informace dostala se zpožděním, protože daný subredit „stávkoval“ na protest proti omezení přístupu aplikací třetích stran. Zní to jako bezvýznamná hloupost, ale myslím, že to jasně ukazuje, jak sociální sítě čím dál tím více degenerují, až se stávají naprostým opakem. Asociálními sítěmi. Nebo takové byly od začátku, jen jsme si toho v prvotní vlně nadšení nevšimli?