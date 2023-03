Chcete Twitter bez Muska? Jack Dorsey pro vás připravil BlueSky

Fotografie: Blue Sky Social

Hned od okamžiku, kdy Elon Musk koupil Twitter, bylo jasné, že tu není pro staré vedení místo, protože jeden z nejbohatších lidí na světě má s touto sociální sítí své vlastní záměry. Jack Dorsey, zakladatel Twitteru, to však bere jako výzvu. Jeho cílem je udělat udělat síť podobnou Twitteru, avšak založenou na otevřeném a decentralizovaném „Authenticated Transport Protocol“.

What we’ve been up to latelyhttps://t.co/gLNJk8zKpj — bluesky (@bluesky) March 3, 2023

Projekt Bluesky začal ještě v rámci „inkubátoru“ Twitteru v roce 2019, což znamenalo finanční podporu této sítě. Krátce poté, co Dorsey odešel z funkce generálního ředitele, se začal zaobírat modelem „otevřeného decentralizovaného standardu pro sociální média“. Bluesky by podle něj omezil možnost velkých centralizovaných platforem, jako je Twitter, mít tak velkou moc, pokud jde o rozhodování o tom, kteří uživatelé a komunity se mohou zapojit do projevů a kdo bude zodpovědný za moderování tohoto obsahu.

Na podzim roku 2022 byl ohlášen zkušební provoz, jako obvykle na pozvánky a s omezenou funkcionalitou. Náznakem, že bychom se brzy mohli dočkat, je fakt, že se v App Store objevila funkční aplikace pro iOS. Podle ohlasů prvních uživatelů vypadá a funguje jako „ořezaný Twitter“. Sdílet můžete text do 256 znaků společně s fotografií. Společnost BlueSky slibuje, že společně s ostrým startem nám i náležitě vysvětlí výhody nového komunikačního protokolu, který by se měl stát výhodou v záplavě jiných podobných projektů.