Donald Trump spouští vlastní sociální síť. Následujte Pravdu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Když se bývalý prezident USA Donald Trump loučil se svým úřadem, nedopadlo to zrovna dvakrát dobře. Jeho výroky o ukradených volbách a projevy, které by se daly považovat za výzvy k násilí, vyústily v jeho doživotní zákaz nejenom na Twitteru, ale i u dalších sociálních médií. Dobře nedopadl ani pokus o přechod na Parlor, který pak přestali podporovat poskytovatelé cloudových služeb.

Výsledkem bylo poměrně ambiciózní ohlášení o budování nové sociální sítě. To se odehrálo v březnu a od té doby nebylo o exprezidentovi ani jeho projektu moc slyšet. Už to vypadalo, že své snažení vzdal a zkusí se prosadit při soudní při, ale nakonec se přeci jenom něco začíná dít.

Na adrese truthsocial.com se objevily první zárodky budoucí sociální sítě s názvem Truth Social. Zatím zde nalezneme pouze přihlášení k e-mailovému newsletteru, nadpis s výzvou k „následování pravdy“ a stručný popis. Ten definuje novou sociální síť jako „platformu sociálních médií, která podporuje otevřenou, svobodnou a upřímnou globální konverzaci bez rozdílu politické ideologie.“

S jistotou víme, že se připravuje aplikace pro iOS, která má dokonce stránku v App Store , prozatím však pouze s možností předobjednání. Jsou zde ale vidět i funkce aplikace, které by měly zahrnovat výběr ze zpravodajských zdrojů (co se skutečně děje), hledání přátel, chatování a sdílení. Ostrý start by se měl odehrát už v listopadu, nejprve na pozvánky, v příštím roce pak pro všechny.