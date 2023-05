Našel za sebe náhradu? Musk jedná s vlivnou manažerkou

Na sklonku loňského roku vyhlásil majitel Twitteru Elon Musk anketu, zda si uživatelé této sociálně sítě přejí, aby jí i nadále šéfoval. Výsledkem bylo přesvědčivé ne a novopečený ředitel se mu hodlal podřídit – jen co za sebe najde vhodnou náhradu.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.