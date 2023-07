Zkoušíme novou aplikaci Threads: jak se používá a nahradí Twitter?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Společnost Meta, která stojí za sociálními sítěmi Facebook a Instagram, stejně tak za komunikační aplikací WhatsApp, spustila další sociální síť, jež se nazývá Threads. Možná jste o ní již slyšeli. Má se stát přímým konkurentem Twitteru, který pod vedením Elona Muska zažívá nebývalé veletoče. Aplikace Threads byla před pár hodinami oficiálně spuštěna, a to v celkem 100 zemích světa. Bohužel zcela mimo jsou všechny státy EU, a to především z důvodu připravovaného zákonu o digitálních trzích (DMA), o čemž jsme vás už informovali.

Pokud si však chcete aplikaci vyzkoušet, možnost máte. Pakliže nechcete vše komplikovaně nastavovat skrze VPN, a měnit tak fiktivně vaši polohu na místo, kde je aplikace oficiálně dostupná, je možné si v případě Androidu stáhnout APK soubor, aplikaci nainstalovat a začít používat. Zde však musíme důrazně upozornit, že instalace aplikací mimo oficiální obchod Play nese jistá rizika a případné zkoušení je vždy na vaši osobní zodpovědnost.

První spuštění

V případě instalace APK balíčku je vše snadné a po instalaci se aplikace objeví v seznamu mezi dalšími. Po spuštění bude nezbytný Instagram účet, neboť aplikace Instagram a Threads jsou navzájem úzce provázané. Jestli Instagram používáte a máte jej v telefonu, aplikace Threads vám okamžitě nabídne propojení a především import veškerých informací. To se týká například jména, vašeho bia a rovněž vašich sledujících. Poslední skutečnost prozatím mírně pokulhává, protože většina vašich sledujících na Instagramu ještě Threads nebude mít.

Podoba Threads

Na první pohled je zřejmé, že grafická inspirace aplikace pramení z Instagramu. Nejvíce to do světa křičí piktogramy ikonek pod příspěvky. Ačkoliv byla aplikace spuštěna teprve před několika hodinami, je zaplněna více než 10 milióny uživatelů a o posty není nouze. Vzhled aplikace je velmi čistý a po vzoru Twitteru je důraz kladen na text. Sdílet však můžete i fotky a videa. Každý příspěvek můžete opatřit srdíčkem, komentářem, repostovat, citovat a nakonec i poslat dál. Okamžitě lze vložit příspěvek do příběhu, jako post na Instagram a dokonce i přímo na Twitter.

Menu aplikace je seskupeno do spodního řádku s decentními ikonkami. První karta je domácí obrazovka s posty. Zde je nutno říci, že vidíte výpis všech náhodných postů, ať už dané uživatele sledujete/nesledujete. Druhá záložka s lupou vede k vyhledávání, zatímco ta třetí vás vezme k rychlému vytvoření příspěvku. Čtvrtá záložka seskupuje veškerou aktivitu ohledně vašeho profilu. Zjistíte zde, kdo vás nově sleduje, kdo dal vašemu příspěvku srdíčko či komentář. Poslední záložka vás vždy zavede na váš osobní profil.

Provázanost s Instagramem dokládá také fakt, že vám například do vašich upozornění na Instagramu přijde notifikace ve chvíli, kdy někdo z vašich sledujících prvně použije Threads. Snadno tak zjistíte, zda i vám blízcí lidé používají novou sociální síť.

Co (prozatím) chybí?

V tuto chvíli je ještě takřka na každém kroku vidět, že je aplikace čerstvá a spousta věcí čeká na dodělání. Například ještě nefungují oficiální stránky, dále není možné používat hashtagy, což v praxi znamená, že nelze snadno vyhledávat to, co vás zajímá. Stejně tak postrádáme zobrazení příspěvků jen od lidí, které sledujete. Je však nasnadě, že spousta věcí přibude, stejně tak dříve, nebo později bude aplikace dostupná rovněž v zemích EU.