Konec Twitteru, jak jej známe? Zřejmě se změní na síť X

Není tomu ještě ani rok, co Elon Musk definitivně koupil Twitter, od té doby se tato sociální síť a její uživatelé rozhodně nenudí. Miliardář si totiž Twitter mění k obrazu svému. Nyní zřejmě započala změna možná největší, minimálně nejviditelnější. Dojde totiž zřejmě ke kompletní změně vizuálu a možná i názvu sociální sítě, která je mezi námi pod názvem Twitter od roku 2006.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

Elon Musk v posledních hodinách intenzivně tweetuje o písmenu X a obecně o doméně X.com. Ta delší dobu patří právě miliardářovi a nyní dokonce funguje jako přesměrování na hlavní stránku Twitteru. Musk dále údajně dle šéfredaktorky magazínu Platformer Zoe Schiffer odeslal e-mail všem zaměstnancům, ve kterém uvedl, že jde o poslední zprávu z e-mailové adresy Twitteru.

Trochu více světla do celé situace vnesla Alexa Alianiello, která pracuje v obchodním oddělení. Ta ve svém tweetu uvedla, že po 11 letech jde o její poslední den na Twitteru, avšak neodchází. Potvrzuje, že dochází ke změně jména platformy na X.

After 11 years, today will be my last day at Twitter.



Because we are rebranding.



So today is my first day at #X.