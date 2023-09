Meta může uživatelům v Evropě umožnit platit, aby se vyhnuli reklamě

Fotografie: Nathan Dumlao, unsplash.com

Společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, zvažuje, že v reakci na kontrolu ze strany regulačních orgánů bude pro uživatele z Evropské unie nabízet placené verze Facebooku a Instagramu bez reklam. Tvrdí to článek na nytimes.com. Podle něj ti, kdo si předplatné zaplatí, neuvidí inzerci, zatímco Meta bude v EU i nadále nabízet bezplatné verze aplikací s reklamami, uvedl článek s odvoláním na tři osoby, které jsou s plány obeznámeny.

Tento zvažovaný krok by mohl společnosti Meta pomoci v boji proti obavám o ochranu soukromí a dalším kontrolám ze strany EU, protože by uživatelům poskytl alternativu ke službám založeným na reklamách, které se spoléhají na analýzu údajů a chování lidí. Kolik by ale měl případný přístup bez reklam stát, není prozatím jasné. Vedle toho plánuje Meta i nadále zachovat bezplatné verze všech svých produktů s reklamou. Žádné oficiální vyjádření společnosti Meta však v této souvislosti zatím nepadlo.

Provozovatel sociálních médií se dostal do hledáčku antimonopolních regulátorů EU a v květnu dostal rekordní pokutu za odesílání dat uživatelů EU do Spojených států. Podstata sporu se přenáší i na nové produkty, konkrétně na „náhradu Twitteru“, sociální síť Threads, která prozatím není v EU dostupná.