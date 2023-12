Populární aplikace Threads se dostane do zemí EU. Bude to však zřejmě mít háček

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Sociálních sítí je dnes hned několik. Každému se vybaví Facebook, zřejmě i Instagram či TikTok. Poslední rok a půl zpravodajstvím rezonuje i Twitter, respektive nyní již sociální síť X, kterou vlastní Elon Musk. Právě této primárně textové sociální síti se rozhodla konkurovat Meta a ke svému Instagramu v červenci letošního roku spustila aplikaci Threads. Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako Vlákna. Aplikace zaznamenala raketový nástup a během pouhých 5 dnů získala 100 miliónů uživatelů po celém světě. Vše navzdory tomu, že aplikace nebyla zpřístupněna v zemích EU, neboť si Meta nebyla jistá, že bude splňovat přísná pravidla pro online služby v Evropské unii.

V prvních dnech však mnoho uživatelů z EU i České republiky síť Threads využívalo. Bylo totiž možné aplikaci nainstalovat pomocí APK soubory a následně běžně spustit. Po necelých dvou týdnech tomu však Meta učinila přítrž a aplikaci v zemích EU aktivně nešlo využívat. Měsíce ubíhaly a nebylo zřejmé, zda se kdy vůbec dočkáme oficiálního uvedení.

Deník The Wall Street Journal s odvoláním na vlastní důvěryhodné zdroje nově uvedl, že společnost Meta plánuje Threads v prosinci spustit i ve státech Evropské unie. Co se nyní změnilo, že už to půjde? Vlastně nic, Meta pouze umožní uživatelům z EU používat Threads v pomyslné pasivní formě bez profilu. V praxi to bude znamenat, že nebude možné vytvářet vlastní příspěvky. Přesto to však jistě některé uživatelé přiláká a Meta může počítat s nárůstem uživatelské základny. Mark Zuckerberg v minulém měsíci dle macrumors.com uvedl, že Threads mají necelých 100 miliónů uživatelů.