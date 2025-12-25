O Štědrém dnu hlavně datujeme. Nadále však využíváme i MMS zprávy

Mobilní telefony dnes už zdaleka primárně neslouží k telefonování či posílání SMS zpráv. Dokazují to pravidelně i statistiky provozu například ze Štědrého dne. S těmi se letos jako první pochlubil T-Mobile následovaný Vodafonem. Meziročně došlo k poklesu hlasových hovorů i SMS zpráv. Naopak datový provoz narostl. To jsou společné jmenovatele pro oba operátory.
T-Mobile
Za celý den se v síti T-Mobile uskutečnilo 13,996 miliónů hlasových hovorů, což meziročně představuje pokles o 2,4 %. Jen odchozích hovorů se v síti T-Mobile uskutečnilo kolem 7,27 milionů, což je o 2,24 % meziročně méně než na loňské Vánoce. Nejvytíženější čas v rámci hovorů se letos posunul o půl hodinu, na 10:15 – 11:15, zatímco vloni šlo o 9:45 - 10:45. Pro zajímavost můžeme uvést, že nejvytíženějším dnem po stránce hovorů je i u T-Mobilu už dva roky po sobě první školní den, letos se 1. září uskutečnilo 17,37 miliónů hovorů.
SMS zprávy každým rokem klesají a nejinak je tomu letos. Za loňský Štědrý den se z mobilních zařízení odeslalo pouze 4,6 miliónů SMS zpráv, a to je o 22,75 % méně než loni. Někoho by mohlo překvapit, že jsou nadále využívány i MMS zprávy, jichž se poslalo takřka 192 tisíc. Zde je však nutné dodat, že MMS zprávu dnes snadno pošlete i prostým dlouhým textem, kdy vám mobil nenápadně přepne SMS na MMS a nemusíte si toho všimnout.
V posledních letech se nejvíce komunikuje skrze mobilní data. Datový provoz v síti T-Mobile na Štědrý den vzrostl, meziročně o 27,45 %. Hodina nejvyššího datového provozu byla 21:30 do 22:30.
Vodafone
Jak už jsme naznačili úvodem, trendy jsou podobné u obou operátorů. Vodafone vykázal za celý den 10,213 miliónů hlasových hovorů, což je o 5 % méně než před rokem. 78 % všech hlasových hovorů pak bylo provedeno ve vyšší kvalitě díky službě VoLTE. Nejvytíženější hodinou byla ta mezi 10:00 a 11:00, kdy Vodafone odbavil 1,182 miliónů hovorů.
Za celý den se v síti Vodafone poslalo 3,66 miliónů SMS zpráv, což je o 16 % méně než před rokem. Nejvíce zpráv zákazníci Vodafonu poslali v 10:07 hodin, v tuto minutu šlo o 6 333 SMS zpráv.
Stejně jako u T-Mobilu Vodafonu vzrostl datový provoz o 27 %. Za celý den bylo přeneseno 2 538 TB dat. To je například 500 tisíc filmů ve Full HD kvalitě nebo 500 miliard fotografií o velikosti 5 MB. Ve špičce bylo přeneseno 159 TB, přičemž špička nastala ve 21:00. Zde je patrné, že lidé komunikují a posílají fotky s videi ve chvílích, kdy už mají rozbalené dárky a chtějí se o radost podělit se svými blízkými.