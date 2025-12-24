Vyhrajte bohatý balíček Xiaomi produktů v rámci oslav serveru mobilenet.cz

A je to tu, velké finále! Před pár týdny jsme pro vás odstartovali soutěže v rámci našeho výročí, přičemž ta poslední se pro vás chystá právě nyní – a to hned o několik produktů značky Xiaomi, aby byla radost z výhry náležitě maximalizována!
Vyhrajte balíček Xiaomi produktů v rámci oslav serveru mobilenet.cz
O co se hraje?
Výherce se může těšit na opravdovou hromadu produktů od Xiaomi, a aby se radost netříštila, celou tuto sadu získá jeden z vás. Ten tak může podělit svoji rodinu, nebo si udělat sám krásný konec roku.
Soutěžit se bude o Redmi 15 5G s masivní baterií o kapacitě 7 000 mAh a 50Mpx fotoaparátem, dále pak o chytrý náramek s funkcemi chytrých hodinek Xiaomi Smart Band 8 Pro, o plnohodnotné chytré hodinky Redmi Watch 5 se skvělou výdrží baterie, náramek Smart Band 9 Active pro všechny vaše sportovní aktivity a také o dvoje bezdrátová sluchátka, konkrétně Redmi Buds 6 ve dvou barevných variantách – bílé a černé, které nabídnou skvělý zvuk a velmi dobrou výdrž baterie. Jedny si můžete nechat, druhé můžete darovat, nebo si můžete nechat úplně vše – rozhodnutí je na vás.
Jak hrát a vyhrát?
Je to snadné, ostatně jako vždy. Stačí odpovědět na jednu soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 24. 12. 2025 20:00 do 31. 12. 2025 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.
Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr na našem youtubovém kanálu mobilenet.cz. Pokud jste naším odběratelem na Instagramu i YouTube a svoje přezdívky zaznamenáte do soutěžního formuláře, budete do soutěže zařazeni hned dvakrát. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na webu výrobce.
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
