Značka Oppo je na českém trhu považována tak trochu za outsidera, přesto má aktuálně skvěle našlápnuto s vlajkovou lodí Oppo Find X9 Pro, která přináší atraktivní výbavu za zajímavou cenu.
Technické parametry Oppo Find X9 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q4 2025, 31 990 Kč
Obsah balení: kabelem to končí i začíná
V balení kromě telefonu čeká pouze datový/nabíjecí kabel – pouzdro a adaptér si tak musíte obstarat sami. Oproti vlajkovým lodím Vivo či Xiaomi se tak jedná o menší nevýhodu, neboť u nich pouzdro najdeme.
- konkurence nabídne i pouzdro
Konstrukční zpracování: bez výtek
Oppo Find X9 Pro je smartphonem, který se nesnaží vzhledem nijak šokovat, což hodnotím pozitivně, zároveň však nepůsobí nijak nudně. Výrobce se uchýlil k matné povrchové úpravě a rámečkům i zádům se sklem Gorilla Glass Victus 2. V praxi tak takřka nemáte šanci v testovaném bílém provedení Silk White zanechat viditelné otisky. Výborně si novinka vede rovněž v oblasti odolnosti (IP68 i IP69).
Oproti (do jisté míry velmi podobnému) Vivu X300 Pro se Oppo o něco lépe drží také díky absenci velkého fotomodulu. V tomto případě jsou objektivy umístěny do víceméně čtvercového bloku, díky kterému se telefon nebude houpat v případě, že budete „vyťukávat“ zprávu na telefonu položeném na rovné ploště. Co se haptické odezvy týče, můžete vybírat z voleb „Ostrá“ a „Jemný“. Pomineme-li fakt, že český překlad v tomto ohledu mírně pokulhává, je vibrační odezva na slušné úrovni a varianta „Jemný“ působí příjemně.
Co se týče ovládacích prvků, lze se spolehnout na standardní kombinaci vypínacího tlačítka a kolébky hlasitosti na levém boku, jež lze pohodlně nahmatat, a také dvou dalších. Jedním z nich je „Snap Key“ na levém boku – programovatelné tlačítko, u něhož oceňuji, že rozhraní není naprosto evidentní kopií vizuálu tohoto nastavení u iPhonu. Tlačítko umí pracovat se zmáčknutím i podržením a osobně jsem ho používal spolu s „Myšlenkovým prostorem“, který je obdobou „Essential Space“ od Nothingu. V tomto případě stisknutím pořídíte screenshot, který AI následně analyzuje, podržením tlačítka pak zaznamenáte zvukovou nahrávku, u které dojde k tomu stejnému.
Druhým tlačítkem je prvek pro ovládání fotoaparátů, s jehož pomocí můžete fotoaparát zapnout či například přibližovat/oddalovat záběr. Umístění bohužel, stejně jako u iPhonů, není ani zdaleka ideální. V praxi je tak prvek příliš nízko při držení na výšku a příliš daleko, pokud máte telefon horizontálně. Škoda, že se Oppo nepoučilo od konkurence, kterou v tomto případě spíše jen okopírovalo bez většího přemýšlení. Na spodní straně poté najdeme klasický „šuplíček“, u něhož leckoho potěší podpora dvou fyzických nanoSIM (a také eSIM).
- vysoká odolnost IP68/IP69
- programovatelné tlačítko
- slot pro dvě fyzické nanoSIM
- prémiový a přitom praktický design
- příjemně padne do dlaně
- neprakticky umístěný prvek pro ovládání fotoaparátu
Displej: s vysokým jasem i ultrazvukovou čtečkou
Displej je na několik menších rozdílů takřka identický s tím u Viva X300 Pro a také naživo působí jakoby se jednalo o (téměř) shodný panel. Pozitivní jsou jednoznačně velmi tenké rámečky po všech stranách, špičková ultrazvuková čtečka otisků prstů, která není zbytečně nízko, i velmi vysoký maximální a naopak nízký minimální jas. Během používání jsem nenarazil na jedinou oblast, ve které by měl mít displej Oppa Find X9 Pro nějaké nedostatky.
Jemnost 450 PPI i 120Hz obnovovací frekvence je více než dostačující, stejně tak nechybí moderní „vychytávky“ jako ochrana zraku, adaptivní úprava barev, AoD apod. Neschází ani podpora Dolby Vision a HDR10+. Ochranu zajišťuje Gorilla Glass Victus 2, je tedy škoda, že se nejedná o sklo se schopností eliminovat odlesky, jako je tomu v případě Galaxy S25 Ultra nebo nových iPhonů.
- špičkový zobrazovací panel
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10+
- kvalitní ultrazvuková čtečka otisků prstů
- velmi tenké rámečky
- bez antireflexní povrchové úpravy
Zvuk: slušný
Oppo Find X9 Pro disponuje solidním zvukovým přednesem s dostačující hlasitostí i basy. V nastavení lze dohledat také ekvalizér či možnost pomocí AI vylepšit zvuk během hovorů.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: jistota jménem Dimensity?
Oppo Find X9 Pro je osazeno moderním 3nm čipem Dimensity 9500 s taktem primárního jádra 4,21 GHz, který najdeme také u Viva X300 Pro. Nepřekvapí tak, že po stránce výkonu jsou na tom telefony velmi podobně a potvrzují to i výsledky benchmarků. V rámci oblíbeného benchmarku 3DMark Wild Life Extreme Stress Test můžeme logicky pozorovat odlišný úbytek baterie (telefony mají rozdílnou kapacitu), ale jinak jsou výsledky podobné, snad jen s drobným rozdílem, že Vivo X300 Pro má podle zmíněného testu o něco lepší skóre v oblasti stability (čím vyšší, tím lepší). Kromě použitého čipsetu se lze těšit na více než dostačujících 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1.
- špičkový výkon
- 16 GB RAM a 512GB úložiště
Výdrž baterie: obří kapacita i rychlé nabíjení
Oppo Find X9 Pro je skutečným premiantem v oblasti výdrže, neboť s ním můžete při troše snahy dosáhnout i 3 dnů používání bez výraznějších omezení. Systém umí být (snad až trochu překvapivě) relativně energeticky nenáročný a v kombinaci s obří baterií o kapacitě 7 500 mAh má novinka zaděláno na úspěch. Výsledek je o to více působivý, že se nejedná o žádnou nevzhlednou „cihlu“, ale 8,3 mm tenký smartphone s hmotností 224 g, který je tak dokonce ještě mírně lehčí než Vivo X300 Pro s baterií cca o 2 000 mAh menší.
I přes nabíjecí výkon 80 W je doplňování energie „po drátu“ logicky přeci jen o něco delší. Na druhou stranu je mít nutné na paměti, že například 66 % kapacity může pro někoho znamenat až dva dny používání. Nabití do plné kapacity trvá cca hodinu a pět minut, za půl hodiny se však dostanete na velmi slušných 55 %. Oproti Vivu X300 Pro, které se nám povedlo nabít z 10 na 98 % za 24 minut, se jedná o značně pomalejší nabíjení, vzhledem k výdrži by to však nemělo představovat problém. S čím nelze počítat, to je podpora standardu Qi2 s magnetickým profilem, magnetické přichycení tak bude nutné vyřešit skrze pouzdro či nálepku. Na druhou stranu se výrobci povedlo navzdory obří baterii implementovat rovněž bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W a dokonce i 10W bezdrátové reverzní nabíjení.
- extrémně dlouhá výdrž na nabití
- relativně rychlé nabíjení
- reverzní bezdrátové nabíjení
- bez magnetického nabíjení Qi2
Konektivita: nelze si příliš stěžovat
Novinka disponuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7, NFC i běžným výčtem navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu. Oproti jiné vlajkové konkurenci nicméně schází technologie UWB.
- moderní konektivita
- schází bez UWB
Fotoaparát: se vším všudy
V oblasti fotovýbavy Oppo myslelo na vše a kromě standardní sestavy v podobě hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu a selfie kamerky nabízí také trojnásobný teleobjektiv. Jedná se přitom o 200Mpx snímač od Samsungu, který s 1/1,56" není nikterak velký.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|50 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,5
|f/2,1
|f/2,0
|f/2,0
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|70 mm
|15 mm
|20 mm
|Velikost senzoru
|1/1,28"
|1/1,56"
|1/2,76"
|1/2,76"
|Druh ostření
|vícesměrové PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Pokud je pro vás důležitá právě fotovýbava, novinka od Oppa vás určitě nezklame: fotografie jsou plné detailů, zpravidla pěkně ostré, mají líbivé barvy a také velmi dobře funguje nastavení expozice či HDR. Portréty vypadají přirozeně a focené objekty vykreslují spíše „měkčeji“, záleží však také na konkrétním nastavení, stejně tak působivé mohou být makro záběry, kdy lze s teleobjektivem ostřit již od 9 cm. Samozřejmě nemohou chybět ani pěkně vysvícené noční snímky.
Když k výše uvedenému přidáme svižně fungující fotoaplikaci s mnoha možnostmi nastavení (viz screenshoty), je radost používat Oppo Find X9 Pro jako fotoaparát. Těšit se můžete také na kvalitní selfie snímky či video s účinnou stabilizací. Maximem je přitom 4K s 120 FPS na hlavní fotoaparát, 60 snímků za sekundu ale v tomto rozlišení však zvládají všechny snímače včetně selfie kamery.
- kvalitní fotovýbava
- svižná fotoaplikace
Software: ColorOS
Systém ColorOS je do velké míry shodný s OriginOS u Viva X300 Pro, což ale rozhodně není na škodu. Místy se možná setkáte s ne úplně ideálním překladem, systém je však pěkně svižný, běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje pět velkých aktualizací a dokonce šest let bezpečnostních záplat. Kde již situace tak pozitivní není, to je množství předinstalovaného balastu, kde nemůže chybět Temu, TikTok apod. Funkcí umělé inteligence je k dispozici hned několik a spolehnout se můžete na přepis audiozáznamu, Myšlenkový prostor navázaný na tlačítko a také AI editor v prohlížeči fotek. S jeho pomocí můžete zmizíkovat, měnit nasvícení, vylepšovat kvalitu, odstraňovat odlesky a další.
- svižnost systému
- dlouhá podpora
- velké množství balastu
Zhodnocení
Oppo Find X9 Pro se osvědčilo jako skutečně všestranný a velmi povedený smartphone, který boduje nejen obří baterií a dlouhou výdrží, ale také parádní fotovýbavou, kvalitním zpracováním i displejem. Mezi nedostatky lze zařadit snad jen ne úplně ideálně umístěné tlačítko fotoaparátu a také absenci magnetického Qi2. Ve všech ostatních disciplínách si novinka vedla velmi slušně či nadprůměrně, a proto byste ji rozhodně měli zařadit do užšího výběru. Zejména nyní, kdy se prodává za cca 25 tisíc korun, se jedná o velmi atraktivní poměr cena/výkon.
Konkurence
Apple iPhone 17 Pro nabídne integrované magnetické nabíjení i špičkový čipset a zajímavý design. Oproti Oppu Find X9 Pro má čtyřnásobný teleobjektiv, avšak v přímém srovnání pokulhává ve velikosti baterie, rychlosti nabíjení i AI. Výhodou iPhonu je pak tradičně bohatý ekosystém a možnost ještě většího úložiště, avšak s tučným příplatkem.
Apple iPhone 17 Pro Max
|Rozměry
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 832 mAh
Konkurencí je i Pixel 10 Pro XL, který nabídne více funkcí umělé inteligence, pětinásobný teleobjektiv s možností 100× zoomu, avšak v základu stále jen 128GB úložiště. I u Pixelu čekejte povedený design či kvalitní haptickou odezvu, Oppo Find X9 Pro má však navrch v oblasti výkonu a také nabídne ještě lepší výdrž, stejně jako výrazně rychlejší nabíjení.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Alternativou může být i Galaxy S25 Ultra, který nabídne velké množství funkcí AI a také pero S Pen. Oproti Oppu má horší fotovýbavu, stejně tak schází podpora rychlého nabíjení. V oblasti výkonu jsou pak smartphony srovnatelné, v případě Oppa však získáte již v základu 512GB úložiště.
Samsung Galaxy S25 Ultra
|Rozměry
|162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
