mobilenet.cz na sociálních sítích
Oppo Find X9 Pro
recenze

Oppo Find X9 Pro

Až neuvěřitelně povedený mobil?
Ioannis Papadopoulos
2

Obří 7 500mAh baterie, moderní čipset MediaTek nebo kvalitní fotovýbava. To vše slibuje novinka od Oppa, která navrch přidává také slušnou softwarovou podporu či kvalitní displej. Jaká je ve skutečnosti?

Značka Oppo je na českém trhu považována tak trochu za outsidera, přesto má aktuálně skvěle našlápnuto s vlajkovou lodí Oppo Find X9 Pro, která přináší atraktivní výbavu za zajímavou cenu.

Oppo Find X9 Pro
Kde koupitOppo Find X9 Pro 16GB/512GB
Koupit za 31 990 Kč na Mobil Pohotovost

Technické parametry Oppo Find X9 Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
DostupnostQ4 2025, 31 990 Kč

Obsah balení: kabelem to končí i začíná

V balení kromě telefonu čeká pouze datový/nabíjecí kabel – pouzdro a adaptér si tak musíte obstarat sami. Oproti vlajkovým lodím Vivo či Xiaomi se tak jedná o menší nevýhodu, neboť u nich pouzdro najdeme.

Nelíbilo se nám
  • konkurence nabídne i pouzdro

Konstrukční zpracování: bez výtek

Oppo Find X9 Pro je smartphonem, který se nesnaží vzhledem nijak šokovat, což hodnotím pozitivně, zároveň však nepůsobí nijak nudně. Výrobce se uchýlil k matné povrchové úpravě a rámečkům i zádům se sklem Gorilla Glass Victus 2. V praxi tak takřka nemáte šanci v testovaném bílém provedení Silk White zanechat viditelné otisky. Výborně si novinka vede rovněž v oblasti odolnosti (IP68 i IP69).

Oproti (do jisté míry velmi podobnému) Vivu X300 Pro se Oppo o něco lépe drží také díky absenci velkého fotomodulu. V tomto případě jsou objektivy umístěny do víceméně čtvercového bloku, díky kterému se telefon nebude houpat v případě, že budete „vyťukávat“ zprávu na telefonu položeném na rovné ploště. Co se haptické odezvy týče, můžete vybírat z voleb „Ostrá“ a „Jemný“. Pomineme-li fakt, že český překlad v tomto ohledu mírně pokulhává, je vibrační odezva na slušné úrovni a varianta „Jemný“ působí příjemně.

Oppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Na celou obrazovku

Co se týče ovládacích prvků, lze se spolehnout na standardní kombinaci vypínacího tlačítka a kolébky hlasitosti na levém boku, jež lze pohodlně nahmatat, a také dvou dalších. Jedním z nich je „Snap Key“ na levém boku – programovatelné tlačítko, u něhož oceňuji, že rozhraní není naprosto evidentní kopií vizuálu tohoto nastavení u iPhonu. Tlačítko umí pracovat se zmáčknutím i podržením a osobně jsem ho používal spolu s „Myšlenkovým prostorem“, který je obdobou „Essential Space“ od Nothingu. V tomto případě stisknutím pořídíte screenshot, který AI následně analyzuje, podržením tlačítka pak zaznamenáte zvukovou nahrávku, u které dojde k tomu stejnému.

Máte mobil značky Oppo? Víme, kdy obdržíte nové prostředí s Androidem 16
Přečtěte si také

Máte mobil značky Oppo? Víme, kdy obdržíte nové prostředí s Androidem 16

Druhým tlačítkem je prvek pro ovládání fotoaparátů, s jehož pomocí můžete fotoaparát zapnout či například přibližovat/oddalovat záběr. Umístění bohužel, stejně jako u iPhonů, není ani zdaleka ideální. V praxi je tak prvek příliš nízko při držení na výšku a příliš daleko, pokud máte telefon horizontálně. Škoda, že se Oppo nepoučilo od konkurence, kterou v tomto případě spíše jen okopírovalo bez většího přemýšlení. Na spodní straně poté najdeme klasický „šuplíček“, u něhož leckoho potěší podpora dvou fyzických nanoSIM (a také eSIM).

Líbilo se nám
  • vysoká odolnost IP68/IP69
  • programovatelné tlačítko
  • slot pro dvě fyzické nanoSIM
  • prémiový a přitom praktický design
  • příjemně padne do dlaně
Nelíbilo se nám
  • neprakticky umístěný prvek pro ovládání fotoaparátu
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: s vysokým jasem i ultrazvukovou čtečkou

Displej je na několik menších rozdílů takřka identický s tím u Viva X300 Pro a také naživo působí jakoby se jednalo o (téměř) shodný panel. Pozitivní jsou jednoznačně velmi tenké rámečky po všech stranách, špičková ultrazvuková čtečka otisků prstů, která není zbytečně nízko, i velmi vysoký maximální a naopak nízký minimální jas. Během používání jsem nenarazil na jedinou oblast, ve které by měl mít displej Oppa Find X9 Pro nějaké nedostatky.

Oppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Na celou obrazovku

Jemnost 450 PPI i 120Hz obnovovací frekvence je více než dostačující, stejně tak nechybí moderní „vychytávky“ jako ochrana zraku, adaptivní úprava barev, AoD apod. Neschází ani podpora Dolby Vision a HDR10+. Ochranu zajišťuje Gorilla Glass Victus 2, je tedy škoda, že se nejedná o sklo se schopností eliminovat odlesky, jako je tomu v případě Galaxy S25 Ultra nebo nových iPhonů.

Líbilo se nám
  • špičkový zobrazovací panel
  • vysoká jemnost i jas
  • podpora Dolby Vision i HDR10+
  • kvalitní ultrazvuková čtečka otisků prstů
  • velmi tenké rámečky
Nelíbilo se nám
  • bez antireflexní povrchové úpravy

Zvuk: slušný

Oppo Find X9 Pro disponuje solidním zvukovým přednesem s dostačující hlasitostí i basy. V nastavení lze dohledat také ekvalizér či možnost pomocí AI vylepšit zvuk během hovorů.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: jistota jménem Dimensity?

Oppo Find X9 Pro je osazeno moderním 3nm čipem Dimensity 9500 s taktem primárního jádra 4,21 GHz, který najdeme také u Viva X300 Pro. Nepřekvapí tak, že po stránce výkonu jsou na tom telefony velmi podobně a potvrzují to i výsledky benchmarků. V rámci oblíbeného benchmarku 3DMark Wild Life Extreme Stress Test můžeme logicky pozorovat odlišný úbytek baterie (telefony mají rozdílnou kapacitu), ale jinak jsou výsledky podobné, snad jen s drobným rozdílem, že Vivo X300 Pro má podle zmíněného testu o něco lepší skóre v oblasti stability (čím vyšší, tím lepší). Kromě použitého čipsetu se lze těšit na více než dostačujících 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1.

Oppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 Pro
Líbilo se nám
  • špičkový výkon
  • 16 GB RAM a 512GB úložiště

Výdrž baterie: obří kapacita i rychlé nabíjení

Oppo Find X9 Pro je skutečným premiantem v oblasti výdrže, neboť s ním můžete při troše snahy dosáhnout i 3 dnů používání bez výraznějších omezení. Systém umí být (snad až trochu překvapivě) relativně energeticky nenáročný a v kombinaci s obří baterií o kapacitě 7 500 mAh má novinka zaděláno na úspěch. Výsledek je o to více působivý, že se nejedná o žádnou nevzhlednou „cihlu“, ale 8,3 mm tenký smartphone s hmotností 224 g, který je tak dokonce ještě mírně lehčí než Vivo X300 Pro s baterií cca o 2 000 mAh menší.

I přes nabíjecí výkon 80 W je doplňování energie „po drátu“ logicky přeci jen o něco delší. Na druhou stranu je mít nutné na paměti, že například 66 % kapacity může pro někoho znamenat až dva dny používání. Nabití do plné kapacity trvá cca hodinu a pět minut, za půl hodiny se však dostanete na velmi slušných 55 %. Oproti Vivu X300 Pro, které se nám povedlo nabít z 10 na 98 % za 24 minut, se jedná o značně pomalejší nabíjení, vzhledem k výdrži by to však nemělo představovat problém. S čím nelze počítat, to je podpora standardu Qi2 s magnetickým profilem, magnetické přichycení tak bude nutné vyřešit skrze pouzdro či nálepku. Na druhou stranu se výrobci povedlo navzdory obří baterii implementovat rovněž bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W a dokonce i 10W bezdrátové reverzní nabíjení.

Líbilo se nám
  • extrémně dlouhá výdrž na nabití
  • relativně rychlé nabíjení
  • reverzní bezdrátové nabíjení
Nelíbilo se nám
  • bez magnetického nabíjení Qi2
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: nelze si příliš stěžovat

Novinka disponuje Bluetooth 6, Wi-Fi 7, NFC i běžným výčtem navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu. Oproti jiné vlajkové konkurenci nicméně schází technologie UWB.

Líbilo se nám
  • moderní konektivita
Nelíbilo se nám
  • schází bez UWB

Fotoaparát: se vším všudy

V oblasti fotovýbavy Oppo myslelo na vše a kromě standardní sestavy v podobě hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu a selfie kamerky nabízí také trojnásobný teleobjektiv. Jedná se přitom o 200Mpx snímač od Samsungu, který s 1/1,56" není nikterak velký.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,5 f/2,1 f/2,0 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 23 mm 70 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,56" 1/2,76" 1/2,76"
Druh ostření vícesměrové PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Pokud je pro vás důležitá právě fotovýbava, novinka od Oppa vás určitě nezklame: fotografie jsou plné detailů, zpravidla pěkně ostré, mají líbivé barvy a také velmi dobře funguje nastavení expozice či HDR. Portréty vypadají přirozeně a focené objekty vykreslují spíše „měkčeji“, záleží však také na konkrétním nastavení, stejně tak působivé mohou být makro záběry, kdy lze s teleobjektivem ostřit již od 9 cm. Samozřejmě nemohou chybět ani pěkně vysvícené noční snímky.

Oppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 Pro

Když k výše uvedenému přidáme svižně fungující fotoaplikaci s mnoha možnostmi nastavení (viz screenshoty), je radost používat Oppo Find X9 Pro jako fotoaparát. Těšit se můžete také na kvalitní selfie snímky či video s účinnou stabilizací. Maximem je přitom 4K s 120 FPS na hlavní fotoaparát, 60 snímků za sekundu ale v tomto rozlišení však zvládají všechny snímače včetně selfie kamery.

Líbilo se nám
  • kvalitní fotovýbava
  • svižná fotoaplikace

Software: ColorOS

Systém ColorOS je do velké míry shodný s OriginOS u Viva X300 Pro, což ale rozhodně není na škodu. Místy se možná setkáte s ne úplně ideálním překladem, systém je však pěkně svižný, běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje pět velkých aktualizací a dokonce šest let bezpečnostních záplat. Kde již situace tak pozitivní není, to je množství předinstalovaného balastu, kde nemůže chybět Temu, TikTok apod. Funkcí umělé inteligence je k dispozici hned několik a spolehnout se můžete na přepis audiozáznamu, Myšlenkový prostor navázaný na tlačítko a také AI editor v prohlížeči fotek. S jeho pomocí můžete zmizíkovat, měnit nasvícení, vylepšovat kvalitu, odstraňovat odlesky a další.

Oppo Find X9 ProOppo Find X9 ProOppo Find X9 Pro
Líbilo se nám
  • svižnost systému
  • dlouhá podpora
Nelíbilo se nám
  • velké množství balastu
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Oppo Find X9 Pro se osvědčilo jako skutečně všestranný a velmi povedený smartphone, který boduje nejen obří baterií a dlouhou výdrží, ale také parádní fotovýbavou, kvalitním zpracováním i displejem. Mezi nedostatky lze zařadit snad jen ne úplně ideálně umístěné tlačítko fotoaparátu a také absenci magnetického Qi2. Ve všech ostatních disciplínách si novinka vedla velmi slušně či nadprůměrně, a proto byste ji rozhodně měli zařadit do užšího výběru. Zejména nyní, kdy se prodává za cca 25 tisíc korun, se jedná o velmi atraktivní poměr cena/výkon.

Oppo Find X9 Pro
Kde koupitOppo Find X9 Pro 16GB/512GB
Koupit za 31 990 Kč na Mobil Pohotovost

Konkurence

Apple iPhone 17 Pro nabídne integrované magnetické nabíjení i špičkový čipset a zajímavý design. Oproti Oppu Find X9 Pro má čtyřnásobný teleobjektiv, avšak v přímém srovnání pokulhává ve velikosti baterie, rychlosti nabíjení i AI. Výhodou iPhonu je pak tradičně bohatý ekosystém a možnost ještě většího úložiště, avšak s tučným příplatkem.

Apple iPhone 17 Pro MaxPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 Pro Max

Rozměry163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
DisplejOLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor4 832 mAh

Konkurencí je i Pixel 10 Pro XL, který nabídne více funkcí umělé inteligence, pětinásobný teleobjektiv s možností 100× zoomu, avšak v základu stále jen 128GB úložiště. I u Pixelu čekejte povedený design či kvalitní haptickou odezvu, Oppo Find X9 Pro má však navrch v oblasti výkonu a také nabídne ještě lepší výdrž, stejně jako výrazně rychlejší nabíjení.

Google Pixel 10 Pro XL 1 TBPřejít do katalogu

Google Pixel 10 Pro XL 1 TB

Rozměry162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
DisplejOLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 200 mAh

Alternativou může být i Galaxy S25 Ultra, který nabídne velké množství funkcí AI a také pero S Pen. Oproti Oppu má horší fotovýbavu, stejně tak schází podpora rychlého nabíjení. V oblasti výkonu jsou pak smartphony srovnatelné, v případě Oppa však získáte již v základu 512GB úložiště.

Samsung Galaxy S25 UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S25 Ultra

Rozměry162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g
DisplejAMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

oppo-find-x9-pro
Klady
  • dlouhá softwarová podpora
  • excelentní výdrž i rychlé nabíjení
  • schopná fotovýbava
  • dostatek výkonu + velké úložiště
  • kvalitní displej s ultrazvukovou čtečkou otisku prstů
  • povedený design a vysoká ochrana
Zápory
  • nepodporuje magnetické Qi2
  • zbytečný balast v systému
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 12:26
Otazník v nadpisu je už jako u debilů. Vlastně to znamená, že bychom neměli mít k recenzi důvěru. Protože ani recenzet si není jistý. Už s tím běžte do díry. Vždyť to ani nemůže být otázka.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Za startovací cenu bezpochyby. Vesměs mu nic za 25k nechybí. Jen teda ta naměřená reálná svítivost je matoucí u gsmareny. Stejně jako u OnePlus. V galerii vysoká a jinde podprůměrná.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze