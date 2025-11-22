Jak se vymanit z ekosystému Applu? Google jde naproti, AirDrop už zvládá také

Sám patřím mezi uživatele iPhonu a musím uznat, že již delší dobu nejsem plně spokojený. Začít mohu třeba fotoaparátem, který rozhodně nepovažuji za tak kvalitní, jak ukazují některé věhlasné žebříčky. Ano, videokameru zastoupí iPhone prakticky plnohodnotně, zvláště pro případné pokrývací záběry, ale fotoaparát, to zkrátka ne. Spokojený nejsem ani s různými omezeními ze strany Applu a AI funkce raději ani zmiňovat nebudu – i proto jsem se (ještě před oficiálním propojením znalostní báze Gemini se Siri) rozhodl využívat AI asistenty od konkurence, ať už zmíněné Gemini, nebo ChatGPT.
Ne, tento článek nemá být o strefování se do Applu, sám totiž používám i MacBook a zde vládne 100% spokojenost. No jo, ale uvědomili jste si někdy, jak náročný je přechod mezi ekosystémy? První pomoc přišla s povolením RCS zpráv, další se objevila před pár dny – a stojí za ní sám Google. Ano, mluvíme o propojení QuickShare s Apple AirDrop, což je (konkrétně pro mě) jedna z nejzajímavějších vychytávek, kterou si usnadňuji přenos dat mezi iPhonem a MacBookem. Cloud je sice řešení, ale pro mé potřeby ne dostatečně ideální. No a když jsem se rozhodl používat nějaký čas smartphone s operačním systémem Android, AirDrop mi zkrátka chyběl. Ano, vím, že existuje nespočet alternativ pro sdílení souborů napříč platformami, ale žádná mi nepřišla dostatečně jednoduchá a přehledná.
To se však nyní mění, Google zpřístupnil vzájemnou vizibilitu zařízení mezi QuickShare a AirDrop, což jsem si také hned vyzkoušel. A víte, co? Až na nepatrná omezení to funguje tak dobře, že jsem překvapený. A taky tak trochu ve stresu, kdy se Apple proti této „vychytávce“ rozhodne zakročit. Ano, Google se sice dušuje, že žádná pravidla ani ochranné mechanismy neporušuje, ale už není tolik sdílný v tom, jak se mu toto napojení vlastně povedlo – a to většinou není úplně ideální výchozí pozice. Ne snad, že bych to chtěl srovnávat s pokusem značky Nothing zpřístupnit iMessages i na Androidu, ale asi nebudu jediný, kdo si na tuto „aférku“ trvající pár dnů vzpomněl.
Funguje to? Ano, ale něco pro to musíte udělat
Zprvu je dobré zmínit, že pokud chcete využít vzájemnou kompatibilitu AirDrop a QuickShare, musíte vlastnit zařízení Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL nebo třeba Fold. Ano, Google zmiňuje, že další značky budou následovat, ale kdy se tak stane, to je zatím otázka. Pixel 10 v redakci naštěstí máme, takže nám nic nebránilo tuto funkci vyzkoušet v praxi. Nejdříve je však nutné malé „poladění“, konkrétně na straně Pixelu.
Naštěstí je to snadné – stačí zavítat do Nastavení > kliknout na vaše jméno (nahoře) > kliknout na Všechny služby (vpravo nahoře) > najít záložku Ochrana osobních údajů a zabezpečení > Systémové služby > zde vyhledat Quick Share Extension > zde vybrat možnost aktualizovat. Následně je třeba restartovat Pixel a je hotovo.
Pokud vidíte Quick Share Extension jako aktualizované, je možné, že váš Pixel již provedl aktualizaci, ve které se tato služba již sama aktualizovala, QuickShare a AirDrop už tak budou kompatibilní rovnou, jen možná bude zapotřebí další restart.
Zkušenosti? Zatím výborné
Hotovo? Tak máte hotovo. Stačí z rolety Pixelu 10 vybrat funkci Quick Share, ujistit se, že máte aktivní Bluetooth a Wi-Fi připojení, a na iPhonu vybrat u funkce AirDrop viditelnost pro všechny (po dobu 10 minut – déle to totiž nejde). Během chvíle se Pixel objeví jako viditelný pro iPhone a naopak. Přenos dat je poté standardní – iPhone „přehraje“ klasickou animaci pro příchozí AirDrop soubor, naopak Pixel zobrazí animaci pro příjem QuickShare souboru. Vše funguje tak, jako kdyby byla obě zařízení iPhony (případně obě zařízení Android s QuickShare).
Samozřejmě jsem funkci vyzkoušel i mezi Pixelem a MacBookem a i zde vše funguje dle očekávání. Výhodou je, že vizibilita „pro všechny“ není časově omezená, takže je MacBook prakticky neustále k dispozici pro příjem souborů skrze AirDrop – samozřejmě pokud je zapnutý a má aktivní technologie Bluetooth a Wi-Fi.
Ano, přenos AirDrop využívám nejčastěji mezi telefonem a notebookem, právě skrze sdílení fotografií a screenshotů – například pro potřeby recenzí na mobilenet.cz a fZone.cz. A právě zde mi přijde, že mi funkce nejvíce pomůže, protože často fotím na jiné zařízení, než je iPhone.
A co dál?
Dál asi nic – jsou totiž dovednosti, do kterých si Apple zřejmě zasáhnout nenechá, například Univerzální schránka, která opět patří mezi ty nejlepší funkce, které na iPhonu a MacBooku často využívám. Vypadá to však, že přechod z iPhonu na Android by už nemusel být tak náročný jako třeba před dvěma roky. Co to znamená? Apple by měl možná přemýšlet nad tím, zda by neměl své uživatele „držet“ loajální i jinak než pár dovednostmi, které si pevně chrání před konkurencí.
