Známe výherce ankety mobilenet.cz tech awards pro rok 2025!

Je to tady! Po týdnech hlasování v prvním a druhém kole naší ankety mobilenet.cz tech awards 2025 známe výherce veřejného hlasování i hlasování odborné poroty. Nebudeme vás dlouze napínat, pojďme se podívat na všechny oceněné smartphony i wearables!
Výsledky hlasování veřejnosti
Hlasování veřejnosti probíhalo ve dvou stejně dlouhých kolech. V prvním kole, které probíhalo od 3. 10. 2025 18:00 hod. do 13. 10. 2025 23:59 hod., jste mohli nominovat hned dva smartphony a dvoje chytré hodinky, přičemž svůj hlas jste mohli poslat jakémukoliv zařízení, které bylo představeno od začátku roku 2024. Do tohoto kola postoupilo hned 8 smartphonů a 8 chytrých hodinek s nejvyšším počtem přidělených hlasů.
Druhé kolo odstartovalo 15. 10. 2025 v 18:00 hod. a trvalo až do 25. 10. 2025 do 23:59 hod., kdy jste mohli své favority podpořit jedním hlasem – tedy jedním hlasem pro smartphone a jedním hlasem pro chytré hodinky. Nutno poznamenat, že toto kolo bylo poměrně zajímavé, protože pozice se průběžně střídaly a ne všichni favorité z prvního kola své místo nakonec obhájili – rozdíl přitom často tvořily jen jednotky procent. I z toho je patrné, že každý hlas se počítá.
Nejlepší smartphone pro rok 2025
- 1. místo – Samsung Galaxy S25 Ultra (28,7 % všech hlasů)
- 2. místo – Samsung Galaxy Z Fold7 (17,1 % všech hlasů)
- 3. místo – Google Pixel 10 Pro (14,7 % všech hlasů)
Nejlepší chytré hodinky pro rok 2025
- 1. místo – Garmin fēnix 8 (25,3 % všech hlasů)
- 2. místo – Huawei Watch GT 6 Pro Titanium (17,6 % všech hlasů)
- 3. místo – Apple Watch Ultra 3 (16,4 % všech hlasů)
Skokanem se stal Google Pixel 10 Pro, který se na 3. místo dostal z původně 6. místa. Samsungy si své místo držely už po skončení prvního kola.
V případě wearables došlo ještě k zajímavějším posunům. Apple Watch Ultra 3 se propadly z 1. místa po prvním kole na 3. místo po kole druhém. Garmin fēnix 8 získaly díky vašim preferenčním hlasům 1. místo, po prvním kole však byly na místě 2. Skokany byly v tomto ohledu hodinky Huawei Watch GT 6 Pro Titanium, které se umístily na 2. místě, po prvním kole však byly až na 5. pozici.
Pokud by vás to přeci jen zajímalo, na 4. místě se umístil mezi smartphony Apple iPhone 17 Pro Max (12,8 % všech hlasů) a mezi chytrými hodinkami Samsung Galaxy Watch Ultra (12,5 % všech hlasů).
Co se týká zajímavých statistik, k potvrzení e-mailu, který rozhodl o zařazení vašeho hlasu, jste průměrně potřebovali 26 vteřin. Své hlasy v e-mailu potvrdilo necelých 82,5 % všech hlasujících. To zároveň znamená, že 17,5 % hlasů bohužel propadlo – bez potvrzení e-mailové adresy bohužel nebylo možné váš hlas zaznamenat.
Výsledky hlasování odborné poroty
Souběžně s prvním a druhým kolem ankety probíhala i interní část hlasování odborné poroty, která byla složena ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o., tedy:
- Martin Pultzner, spolumajitel vydavatelství 24net s.r.o.,
- Martin Fajmon, šéfredaktor mobilenet.cz a fZone.cz,
- Michal Pavlíček, zástupce šéfredaktora mobilenet.cz
a ze zástupců partnerů naší ankety, tedy:
- Vít Vojtěšek, Director of Product Marketing TD SYNNEX (zástupce značky PanzerGlass, která je generálním partnerem ankety pro rok 2025),
- Hana Ludlová, Marketing Specialist FIXED.zone a.s. (zástupkyně značky FIXED, která je hlavním partnerem ankety pro rok 2025)
Odborná porota vybírala nejlepší zařízení s poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, inovátora pro rok 2025 a ocenila TOP brand pro rok 2025. Výsledky jsou následující:
Nejlepší zařízení s poměrem ceny a výkonu
- Motorola Edge 50 Neo
Inovátor roku 2025
- Samsung Galaxy Z Fold7
TOP brand roku 2025
Zajímá vás, jak hlasovala odborná porota? Obdobně jako vy! V prvním kole každý z porotců nominoval libovolný telefon (nejlepší telefon s poměrem ceny a inovátora roku 2025), stejně tak nominoval libovolnou značku. Ve druhém kole porotci řadili produkty a značky podle preferencí (1.–5. místo), ovšem na první pozici nemohli umístit produkt ani značku, pro kterou hlasovali v prvním kole. Výherci se staly ty smartphony a ta značka, které ve druhém kole získaly nejvíce preferenčních hlasů. Tuto informaci se porotci dozvěděli až po svém hlasování v prvním kole, a to od předsedy poroty, kterým byl Martin Fajmon, šéfredaktor mobilenet.cz a fZone.cz. Hlasy byly nesporné, produkty (a značka) na prvním místě nakonec získaly tři, respektive čtyři hlasy.
A co víme o výhercích? Finální výběr Motoroly Edge 50 Neo nás příliš nepřekvapil – už v naší recenzi od Michala Pavlíčka, zástupce šéfredaktora mobilenet.cz, jsme Motorolu označili za téměř ideální smartphone. S postupem času navíc její cena klesla, a tak si své první místo obhájila zcela drtivě. Motorola zaujme špičkovým AMOLED displejem s vysokým jasem, odolností IP68 a MIL-STD 810H, ale i slušným procesorem Dimensity 7300 od MediaTeku, kterému sekunduje až 12GB paměť RAM. Na výběr máte mezi 256 a 512GB úložištěm. Nakupovat můžete u partnera ankety, společnosti Mobil Pohotovost.
Titul Inovátora roku obhájil Samsung Galaxy Z Fold7 – i když zde to bylo trochu těsnější, hned za zády měl totiž svého stájového kolegu, tedy Samsung Galaxy S25 Ultra. O jeho umístění na prvním místě rozhodl jediný hlas ve prospěch Galaxy Z Fold7. Tento skládací kousek letos doslova šokoval svou extra tenkou konstrukcí, která stále zachovává vysokou odolnost vůči vodě a prachu, a to dle certifikace IP48. Samsung je rovněž nejtenčí skládačkou na trhu, přesto se do útrob vměstnal Snapdragon 8 Elite for Galaxy a perfektní sestava fotoaparátů v čele s 200Mpx hlavním snímačem, který podává špičkové výsledky, jak koneckonců ve své recenzi potvrdil Martin Pultzner, spolumajitel vydavatelství 24net s.r.o. Nakupovat můžete u partnera ankety, společnosti Mobil Pohotovost.
Titul TOP brand roku 2025 obhájila (pro někoho možná s podivem) úplně jiná značka, a to značka Google. I tentokrát šlo o drtivé vítězství, kdy pro Google hlasovali 4 z 5 odborných porotců. Google se letos opravdu vytáhl se svými Pixely – velký zájem sklidil jak základní Pixel 10, který nabízí prakticky vlajkové specifikace, tak samozřejmě i Pixel 10 Pro, nebo třeba skládací Pixel 10 Pro Fold. Zájmu neunikly ani chytré hodinky Pixel Watch 4, které se chlubí mezigeneračně lepší výdrží, rychlejším nabíjením, ale rovněž i komplexním ovládáním skrze Google Gemini. Všechny novinky od Googlu si můžete pořídit u partnera ankety, společnosti Mobil Pohotovost.
Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards 2025 je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.
A výherce? Sledujte své e-mailové schránky!
Kromě toho, že jste mohli podpořit svého favorita, zařadili jste se do slosování o balíček produktů od našich partnerů ankety. Během následujících dnů vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí a zůstaňte naladěni!
