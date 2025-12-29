Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2025 podle redakce mobilenet.cz

To nejzajímavější podle Marka Vacovského
Zvyšující se kapacita baterií
Rok 2025 ukázal, že výdrž už není jen o softwarové optimalizaci. Díky pokroku v chemii článků a efektivnějším čipům se běžně dostáváme k bateriím s kapacitou přes 5 500 mAh, aniž by telefony citelně přibraly na tloušťce. Zásadní posun je zde i v rychlosti nabíjení, která se konečně začíná kombinovat s dlouhodobější životností baterií, ne jen s marketingovými čísly.
Trend tenkých mobilů
Po letech honby za výkonem a fotoaparáty se výrobci v roce 2025 znovu zaměřili i na design. Extrémně tenká těla přestala být jen konceptem a stala se reálným produktem pro běžné uživatele. Překvapivé je, že ústupky nejsou tak dramatické – tenké telefony si často zachovávají špičkový displej i solidní výdrž, což naznačuje, že konstrukční limity se výrazně posunuly. Uvidíme, kam je příští rok výrobci posunou, zejména Apple a Samsung.
Další iPhone Air by mohl být nečekaně levnější, i přes vylepšenou výbavu – aktualizováno
Souboj MediaTeku a Qualcommu
Rivalita mezi MediaTekem a Qualcommem letos nabrala na obrátkách. MediaTek totiž přestává být mnohými vnímán jako „levnější alternativa“ a jeho top čipy se výkonem i efektivitou postavily Snapdragonům přímo čelem. Výsledkem je zdravá konkurence, ale takový Google s jeho Tensory zatím stojí opodál a mlčí...
To nejzajímavější podle Ondřeje Pohl
Mobily na odtučňovací kůře
Jakmile poprvé z pódia v Cupertinu zaznělo slovní spojení iPhone Air, bylo jasné, co bude následovat. Za chvíli musí mít každý další výrobce svůj model, na kterém se ukáže, jak dobře umí dělat konstrukce a jak moc se dokáže dostat pod 6 milimetrů, nebo se dokonce přiblížit 5. A po několika letech tu zase máme dobu, kdy v tiskových zprávách výrobci udávají tloušťku telefonu na setiny milimetru, protože to je přeci při výběru přístroje to nejzásadnější.
Ach ne, závody o co nejtenčí zařízení jsou zase zpátky. Trpět budeme všichni – Glosa
Žádná firma vám nahlas neřekne, že tohle se nepovedlo, ale mnohé zprávy mluví o tom, že velmi tenké telefony zase nejsou takový hit, jak by si jejich výrobci přáli. Vypadá to, že tato vlna odejde stejně rychle, jako přišla.
Soukromí je přežitek
Celý rok jsme byli svědky toho, jak se orgány EU snaží bojovat proti zneužívání dětí a pedofilní pornografii. Což o to, proti tomu nelze nic namítat, kdyby řešení nezahrnovalo plošné skenování odesílaných zpráv, prolomení šifrování a další poměrně kontroverzní kroky.
Podpora mezi jednotlivými členskými státy se v průběhu roku dynamicky měnila, stejně tak jako obsah samotného nařízení. V současné chvíli je na stole „kompromis“, který počítá s tím, že poskytovatelé služeb budou zprávy kontrolovat „dobrovolně“. O celé věci bude ještě rozhodovat Evropský parlament, ale vzhledem k tomu, jak vytrvalá je snaha i navzdory nepříznivým ohlasům...
Asistent se loučí, přichází Gemini
Všudypřítomná umělá inteligence začala pomalu pronikat i do našich telefonů, třeba v podobě Gemini pro telefony s Androidem, který v nich nahradí Google Asistenta.
Pro svět to může být malý krok, ale pro Čechy obrovský skok – na místo, kde byli už před deseti lety. Znovu je možné používat hlasové povely k ovládání telefonu, například pro vytočení čísla nebo spuštění některých funkcí. Teď jen zbývá roztáhnout funkci napříč celou platformou, od televizorů až po Android Auto, a pak můžeme prohlásit 21. století za oficiálně zahájené.
To nejzajímavější podle Petra Vojtěcha
EU zlepšuje produkty Apple
Možná vás překvapím, ale začnu něčím, co mě dlouhodobě rozčiluje. Apple se léta barikáduje za naleštěnými řečmi o bezpečnosti a v průběhu let se více a více monopolizuje. Zatímco v začátcích na vývojáře spoléhal a lákal je do svého systému, teď jim klade klacky pod nohy a boxuje se s nimi o každé procento zisku. Situace se ovšem zlepšuje, ale ne díky tomu, že by si Apple uvědomil, jak svou silnou pozici na trhu může využít k prospěchu všech – od uživatelů, přes vývojáře, po výrobce příslušenství.
Situace je o něco málo lepší díky zásahům Evropské unie, a většinou platí pouze v ní. Z minulých let to je nejvýrazněji nasazení USB-C. A letos zejména díky nařízení DMA (Digital Markets Act). Vývojáři mohou nyní odkazovat na alternativní platební metody ve svých aplikacích a nemusí vždy a bez výjimky platit 30 % za každou transakci, i když je pak služba využívána mimo zařízení Apple.
Stejně tak si Apple nemůže všechny systémové funkce nechat jen pro sebe a své příslušenství, aby získal nefér výhodu při jeho prodeji. Například podpora rychlého párování má být dostupná i dalším výrobcům. Stejně tak možnost reagovat na notifikace na chytrých hodinkách. Ostatně humorné je, že dosud sám Apple některé jím zakazované praktiky sám využíval. Stačilo si pustit Apple TV na Android televizi, kde nešlo předplatné ani filmy zaplatit. Místo toho jste tam měli tlačítko „Jak sledovat“, které vám de facto řeklo, že si to máte koupit na iPhonu, nebo přinejhorším na počítači. Asi pochopíte můj údiv, když jsem si teď o Vánocích (kvůli skvělému filmu Spirited) všiml, že si předplatné konečně mohu koupit i ze svého Androidu. A stejně tak se v průběhu roku konečně objevila aplikace Apple TV i pro telefony Android. Hurá.
Telefony jsou trochu nudné
Čas od času se objeví trend, který trochu rozvíří stojaté vody trhu s chytrými telefony. V posledních letech se o to postaraly skládací telefony, které ale stále ne a ne masově nastoupit. A přestože je masová populace ve velkém neadoptovala, už nyní působí tak trochu zvětrale. Trojskládačka od Samsungu by to mohla trochu zlepšit. Letošním trendem ale každopádně byly tenké telefony.
Samsung i Apple nám ukázaly skvěle vybavené telefony s tenkým tělem. Na fotkách to neoceníte, ale v ruce oba kousky působí opravdu výborně. Kdybych potřeboval druhý telefon, nějaký takový bych určitě chtěl. V tuhle chvíli by mi tam asi vadil ústupek ve výdrži a foťácích. Každopádně se těším, až takhle tenké telefony budou mainstreamem díky pokroku v baterkách a miniaturizaci. Opět to každopádně vypadá, že masový nástup žiletek vzhledem k prodejům zatím nenastane. Lidé jsou evidentně spokojeni se svými nudnými telefony běžné konstrukce. Ohledně telefonů jsme všichni prostě hodně konzervativní. Už si nekupujeme zařízení na SMS a volání, ale životně důležité komunikační zařízení, kde máme osobní doklady, platební karty i celou kancelář. A radši zvolíme osvědčenou nudu, než abychom se pouštěli do experimentů.
Nejsem blázen, jsem rád, že už se dnes nemusíme potýkat s šílenostmi typu Nokia N-Gage. A je jasné, že telefony jsou na svém vrcholu. Můžete přidat displej na záda, AI nebo foto tlačítko na bok, udělat telefon otevírací pro větší displej, ale jinak současný form-factor asi výrazně nezlepšíte. My novináři milujeme věci typu LG Wing, protože nás trochu vytrhnou z toho běžného průměru, kdy se musíme smířit, že letos bude největší změnou jiná ohnisková vzdálenost u teleobjektivu a vylepšené chlazení na výkonnějším čipsetu. Ale zákazníci po takovém telefonu nesáhnou.