Revolut Mobile je tu: neomezený tarif v Británii za 345 Kč, v Polsku tarify od 150 Kč

Revolut, globální fintech s více než 50 miliony zákazníků po celém světě, dnes oznámil, že po měsících čekání spouští službu Revolut Mobile. Půjde o virtuálního operátora s velmi agresivní cenovou politikou, který se zaměří na neomezený tarif a výhodný roaming.
Nová služba je spuštěna prozatím na dvou trzích v Evropě. Jde o Velkou Británii a Polsko. Cílem Revolutu je v podstatě odstranit jakékoliv starosti, které vám mohou tarify běžných operátorů přinášet. A že by čeští zákazníci mohli vyprávět. My však zatím musíme čekat a závidět prvním dvěma trhům, na které Revolut Mobile přináší neomezený tarif.
Antoine Le Nel, CEO Revolutu, uvedl (viz linkedin.com), že si zákazníci vše vyřídí během několika málo vteřin skrze aplikaci Revolutu. Nabídka se bude zřejmě odlišovat dle trhu, protože už nyní se liší ta v rámci Velké Británie a Polska. V Británii zájemci získají za zaváděcí cenu 12,5 liber (zhruba 345 Kč) neomezený datový balíček a neomezené volání a SMS. U našich severních sousedů v Polsku budou v nabídce dva tarify. Základní za 25 zlotých, což je v přepočtu 150 Kč, bude nabízet neomezené volání a SMS a 50 GB dat, respektive 7 GB v rámci evropského roamingu.
Náročnější polští zájemci sáhnou po vyšším tarifu, kdy je vše stejné, jen porce dat se vyhoupne na 200 GB, respektive na 13 GB v rámci evropského roamingu. Kaňkou na kráse je, že rychlost stahování bude v Polsku u obou tarifů omezena na 80 Mb/s. Ani Revolut Mobile tak všude nepřinese skutečně neomezený internet. Na druhou stranu je to výrazně střídmější omezení, než které nabízí čeští operátoři. V Polsku Revolut Mobile využívá síť operátora Play, zatímco v Británii funguje pod Vodafonem.
Důležité je rovněž zmínit, že Revolut Mobile bude spoléhat na eSIM řešení a umožní přenést i stávající telefonní číslo. Jak zmiňuje polský server Telepolis (viz telepolis.pl), očekává se, že Revolut Mobile otřese i polským trhem, navzdory tomu, že naši sousedé mají cenové podmínky již nyní příznivější než my. Postupně by se měl Revolut Mobile rozšířit do dalších regionů a doufáme, že se co nejdříve dočkáme i my. Právě v České republice by totiž Revolut Mobile mohl zásadním způsobem srazit ceny veškeré konkurence.
