Michal Pavlíček
Levným mobilům je konec. Šéf Xiaomi varuje, že příští rok dojde ke zdražení
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Za vším stojí nároky umělé inteligence na paměťové čipy
  • Zvýšení ceny již výrobci nadále nebudou moci brát jen na sebe

Nabídka mobilních telefonů je v posledních letech nebývale pestrá. Pokud budeme uvažovat jen nad smartphony, můžete zcela nový kus pořídit i za méně než 2 tisíce korun. Opačný konec však může znamenat i částku převyšující 60 tisíc korun. Obecně lze říci, že poctivý vlajkový model pořídíte za zhruba 25 až 35 tisíc korun. Vztaženo k průměrné výplatě tak za něj nedáte ani jeden průměrný měsíční plat.

Současná Xiaomi 15T a 15T Pro

I v rámci historie jsou ceny telefonů nadále nebývale příznivé, a to nezmiňujeme velmi časté slevové akce či různé dárky, které získáte, když nakoupíte v ten správný čas. Zdá se však, že tomuto období bude brzy konec. Pro agenturu Reuters totiž prezident Xiaomi Lu Weibing naznačil (viz reuters.com), že v příštím roce dojde ke zdražení chytrých telefonů oproti cenám, které vidíme ještě v letošním roce.

Recenze Xiaomi 15T Pro – Multitalent za dobrou cenu
Recenze Xiaomi 15T Pro – Multitalent za dobrou cenu

Důvodem onoho zdražení je umělá inteligence, která na serverech potřebuje spoustu paměti. A právě paměťové čipy již delší dobu výrazně zdražují, z čehož těží například Samsung, který se na ně zaměřil, neboť samozřejmě zachytil, kde je aktuální poptávka. Vzrůstající cena paměťových čipů bude dle Weibinga taková, že už ji výrobci budou muset poměrně výrazně promítnout do koncových maloobchodních cen. Ani prosté navýšení cen však nemá údajně zcela vyřešit problematickou otázku kolem pamětí.

Pokud by došlo na slova prezidenta Xiaomi, můžeme očekávat, že zejména prémiové telefony v příštím roce podraží, a to klidně o několik tisíc korun. Na druhou stranu si je potřeba říci, že minimálně na českém trhu se ceny špičkových telefonů v posledních letech nijak výrazně nehýbaly směrem vzhůru.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 14:06
Jenom žvásty. Všichni napálí cenu a pak hned při startu prodeje dají takovou slevu, že dřív člověk na toto musel čekat skoro rok. Je to jen uměle nahozený. Poslední Xiaomi je toho důkazem, když šlo koupit skoro za půlku ofiko ceny hned na startu. Takové Vivo x300 Pro z původních 35k na 23k taktéž. Jen divadlo. Plný ceny by jim v dnešní době stejně dal málokdo.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Dalo se to očekávat vše jde teď nahoru ale to za rok dva se zase vrátí.
A pokud nebudou dělat downgrade a zachováji nějaké akce..
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Takže je lepší kupovat telefony při startu (v předprodeji) a nečekat až časem zlevní??
