Levným mobilům je konec. Šéf Xiaomi varuje, že příští rok dojde ke zdražení

Nabídka mobilních telefonů je v posledních letech nebývale pestrá. Pokud budeme uvažovat jen nad smartphony, můžete zcela nový kus pořídit i za méně než 2 tisíce korun. Opačný konec však může znamenat i částku převyšující 60 tisíc korun. Obecně lze říci, že poctivý vlajkový model pořídíte za zhruba 25 až 35 tisíc korun. Vztaženo k průměrné výplatě tak za něj nedáte ani jeden průměrný měsíční plat.
I v rámci historie jsou ceny telefonů nadále nebývale příznivé, a to nezmiňujeme velmi časté slevové akce či různé dárky, které získáte, když nakoupíte v ten správný čas. Zdá se však, že tomuto období bude brzy konec. Pro agenturu Reuters totiž prezident Xiaomi Lu Weibing naznačil (viz reuters.com), že v příštím roce dojde ke zdražení chytrých telefonů oproti cenám, které vidíme ještě v letošním roce.
Důvodem onoho zdražení je umělá inteligence, která na serverech potřebuje spoustu paměti. A právě paměťové čipy již delší dobu výrazně zdražují, z čehož těží například Samsung, který se na ně zaměřil, neboť samozřejmě zachytil, kde je aktuální poptávka. Vzrůstající cena paměťových čipů bude dle Weibinga taková, že už ji výrobci budou muset poměrně výrazně promítnout do koncových maloobchodních cen. Ani prosté navýšení cen však nemá údajně zcela vyřešit problematickou otázku kolem pamětí.
Pokud by došlo na slova prezidenta Xiaomi, můžeme očekávat, že zejména prémiové telefony v příštím roce podraží, a to klidně o několik tisíc korun. Na druhou stranu si je potřeba říci, že minimálně na českém trhu se ceny špičkových telefonů v posledních letech nijak výrazně nehýbaly směrem vzhůru.
