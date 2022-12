Nařídí EU návrat telefonů s uživatelsky vyměnitelnou baterií?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

EU a jí přidružené orgány stojí za mnohými nařízeními, s nimiž nemusí každý souhlasit, ovšem směrnici související s povinným nasazením USB-C u vybrané elektroniky od roku 2024 zkrátka nelze mnoho co vytknout. Podobně kladně lze (alespoň na první pohled) vnímat i probíhající diskuzi o nutnosti vyrábět elektroniku s (v některých případech uživatelsky) vyměnitelnou baterií, která by se vztahovala kromě spotřební elektroniky například i na elektrické skútry, elektromobily a další. Pokud se toto předběžné odsouhlasení mezi Evropským parlamentem a Radou EU promění ve skutečnost, bude mít zásadní dopad na výrobce.

Hlavním cílem je vyvinout tlak na výrobu environmentálně přívětivějších řešení. Jednalo by se přitom i o tzv. SLI baterie, tedy „startovací“ baterie (typicky autobaterie), LMT baterie (tj. bateriové články sloužící pro pohon elektrokol, motorek a skútrů), průmyslové baterie i baterie do elektromobilů. Zástupci EU pak došli ke shodě, že je nutné zajistit, aby byly baterie odolnější, udržitelné a byly maximálně spolehlivé. Veškeré baterie o kapacitě přesahující 2 kWh (což jsou baterie, které najdeme v elektromobilech) by pak měly být opatření deklarací o uhlíkové stopě.

Baterie s kapacitou přesahující 2 kWh by měly mít „digitální pas“.

Po přijetí tohoto nařízení (od vstoupení v účinnost) by měli výrobci 3,5 roku na zpracování nových podmínek zařízení takovým způsobem, aby si mohli uživatelé sami a snadno baterie vyměnit v přenositelných zařízeních, do kterých spadají smartphony, tablety a další spotřební elektronika. Každá baterie by pak musela rovněž obsahovat štítek a QR kód s dalšími dostupnými informacemi, její výdrží, chemickým složením a symbolem s upozorněním na způsob recyklace, respektive nutností je vracet na vybraná sběrná místa. Baterie s kapacitou nad 2 kWh by rovněž měly tzv. „digitální pas“ s informacemi o daném modelu i individuálním kusu baterie.

Baterie by zároveň musely obsahovat povinné množství recyklovaných materiálů, a to minimálně 16 % kobaltu, 85 % olova, 6 % lithia a 6 % niklu. Zároveň by byl představen podrobný plán na sběr starých baterií, které by byly následně recyklovány. Podle tohoto plánu by se mělo zároveň do konce roku 2023 vybrat alespoň 45 % starých baterií, 63 % použitých do roku 2027 a 73 % do roku 2030, vše v případě baterií, které najdeme u přenositelné elektroniky. U LMT baterií se má podle europa.eu jednat alespoň o 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031.